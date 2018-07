V roce 2017 dojednal CzechInvest investice za více než 65 miliard korun

„Do Česka už nebudou přicházet noví investoři v takové míře, jak jsme tomu byli v minulosti zvyklí. Čistě výrobní aktivity, které nejsou příliš technologicky náročné, už nejsme schopni v takové míře absorbovat. Zároveň daleko víc stojíme o high-tech investice,“ konstatuje Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvestu. „K technologicky náročnějším a výzkumně-vývojovým investicím budeme firmy motivovat výhodnějšími investičními pobídkami, které by měly začít platit příští rok,“ dodává.

„Na pobídky snáze dosáhnou ty investiční záměry, které budou spolupracovat s výzkumnou organizací nebo vysokou školou a zaměstnají určitý podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,“ vysvětluje Silvana Jirotková. „Za investice s vyšší přidanou hodnotou bude připravovaná novela zákona o investičních pobídkách automaticky považovat investice v technologických centrech a centrech strategických služeb. V případě výrobních aktivit bude podmínkou vyplacení zaměstnancům alespoň průměrné mzdy v kraji,“ doplňuje.

V osmdesáti případech v roce 2017 s pomocí CzechInvestu expandovaly firmy, které zde již působí. Do Česka přinesou 53,5 miliardy korun. Zcela nových investičních projektů do Česka zamířilo 26, a to ze zemí jako Japonsko a Německo, ale také například Rakousko, Španělsko či Čína. Ty do Česka přinesou 12,1 miliardy korun.

Nejvíce zahraničních investičních záměrů – ať už nových či expanzí – CzechInvest dojednal s investory z Německa (17 ve výši 23,8 mld. Kč), Spojených států amerických (10 ve výši 2,6 mld. Kč) a Japonska (7 ve výši 4 mld. Kč). Dva investiční záměry v souhrnné výši 0,9 miliardy korun zamíří do Česka z Číny.

Nejvíce investičních záměrů dojednal CzechInvest z oblasti kovodělného a kovozpracujícího průmyslu (21 ve výši 11,6 mld. Kč), výroby dopravních prostředků (16 ve výši 17,9 mld. Kč) a IT a vývoje softwaru (10 ve výši 1,6 mld. Kč). Projektů z oblasti IT a vývoje softwaru přitom oproti předcházejícím letům výrazně přibylo. V letech 2013 až 2016 to byly pouhé jednotky investičních záměrů ve výši řádově desítek milionů korun. Ty dojednané v roce 2017 nejčastěji zamířily do hl. m. Prahy nebo do Jihomoravského kraje. Celkově investoři nejčastěji v roce 2017 plánovali umístit své aktivity v Jihomoravském (15 ve výši 3,7 mld. Kč), Ústeckém (13 ve výši 6,3 mld. Kč) a Středočeském kraji (11 ve výši 10,5 mld. Kč).

Největším CzechInvestem v roce 2017 dojednaným investičním záměrem je expanze firmy Siemens. V nadcházejících letech společnost rozšíří a modernizuje své pobočky ve Středočeském, Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Ústeckém kraji. Součástí investice ve výši 7 miliard korun je také vývojové centrum v Ostravě. Tento investiční záměr zároveň svou povahou splňuje předpoklad high-tech projektu.

I druhý nejvyšší investiční záměr splňuje předpoklady high-tech investice. Praha Vaccines a.s. investuje v Říčanech ve Středočeském kraji do rozšíření výroby vakcín proti infekčním nemocem, zejména obrně, 2,5 miliardy korun. Do pětice největších v roce 2017 dojednaných investic se řadí i rozšíření výroby mraženého pečiva společnosti La Lorraine, a.s. ve středočeském Kladně, expanze firmy OP papírna, s.r.o. v Šumperku v Olomouckém kraji a expanze společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Psali jsme: CzechInvest: V Solnici na Královéhradecku byli oceněni mladí vynálezci CzechInvest: Týden v Singapuru čeká pět českých start-upů díky projektu CzechMatch Technologická agentura a CzechInvest společně podpoří inovační potenciál v regionech CzechInvest: České start-upy zažívají boom

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva