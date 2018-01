V roce 2017 přišlo do ZOO Jihlava 316.654 návštěvníků

To je historicky druhý nejlepší výsledek, který za rekordním rokem 2016 zaostal pouze o 5 %. Zoo Jihlava tak skvěle obhájila svoji pozici nejnavštěvovanějšího turistického cíle na Vysočině.

Návštěvnicky nejsilnějšími měsíci byly tradičně červenec s více než 74 000 lidmi a srpen se 71 000 návštěvníky, podílející se na roční návštěvnosti necelou polovinou lidí. Zajímavé byly však třeba i loňský listopad a prosinec, kdy každý měsíc dosáhnul návštěvnosti kolem pěti tisíc osob, což je pokaždé o více než pět set návštěvníků více než v předloňském nejsilnějším roce. Zejména v prosinci lidi nalákaly adventní akce, komentovaná krmení, nebo zvýhodněné vstupné pro děti na Štědrý den.

Rok 2017 se nesl zejména v duchu velikých oslav šedesáti roků od založení Zoologické zahrady v Jihlavě. Oslavy byly rozloženy do celého roku tak, aby si všichni návštěvníci mohli v zoo užít to, co ji odlišuje od většiny ostatních větších zoologických zahrad. Pohodovou, takřka rodinnou atmosféru, zvířata skoro na dosah ruky a velké množství odpočinkových zón a herních prvků pro děti. Přesto však návštěvnosti ne vždy přálo zejména počasí, poměrně deštivá druhá půlka letních prázdnin, dlouhá zima a předjaří a chladné babí léto.

V loňském roce byla pro veřejnost otevřena navíc i nová expozice, plánovaná do budoucna pro ďábly medvědovité, nyní však obývaná psy pralesními. Byly zprovozněny a otevřeny i nové toalety naproti australské farmě. Návštěvníci se mohli těšit i z příchodu nových a zajímavých druhů zvířat, aligátora čínského, vakorejsků čtyřprstých, drobných australských pěvců, nebo fenky vlka iberského a kocoura tygra sumaterského.

autor: Tisková zpráva