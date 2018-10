VLS: Olšina vydala své bohatství

Chladné šumavské ráno a rybník Olšina v mírném oparu přivítaly v sobotu 27. října návštěvníky největší rybářské události jihočeských hor v půl osmé ráno, kdy „fišparta“ Vojenských lesů a statků z divize v Horní Plané zahájila sháňku ryb do loviště. Ještě než rybáři zvedli poprvé síť, hustě se rozpršelo a déšť tu silněji tu méně zkrápěl Šumavu po celý den.

Výlovu, jež probíhal klasickou metodou na podložní síť, i přes počasí, které bývá nejčastěji označováno tak, že by v něm ani „psa nevyhnal,“ přihlížely stovky lidí. Návštěvníci se u Olšiny střídali po celý den, odhadem se jich zde vystřídalo na dva tisíce. Vedle češtiny se mezi návštěvníky ozývala také němčina, která dokazovala, že unikátnost výlovu horského rybníka, který patří k nejvýše položeným v republice, získává věhlas také na rakouské a německé straně hor.

S ohledem na počasí byl největší nával v restauraci rekreačního zařízení VLS Olšina, které nabízelo rybí speciality z candáta,pstruha i kapra a také rybí polévku. Už kolem desáté se zde na volný stůl čekalo.

U rybníka byl pak v teplotách atakujících bod nula ohledem na klimatické podmínky zájem především o teplé nápoje. A na své si zde přišly především děti, vedle lesní pedagogiky byl největší zájem o návštěvu v lovišti, které rybáři VLS mimořádně otevřeli zvědavým návštěvníkům. U prodejních stánků se pak stály fronty na kapry, amury a štiky.

Odpoledne po ukončení doprovodného programu pak ředitel divize Horní Planá Petr Král vylosoval z řad návštěvníků tři výherce vánočního kapra. Poukázky na ně budou v příštích dnech mířit k Martinovi S. do Kájova, Tomáši D. do Českého Krumlova a Petře K. do Kaplice.

Bez asistence davů návštěvníků pak rybáři Olšinu v neděli dolovili. Rybník po nepříznivých podmínkách tropického roku vydal 300 metráků ryb, což je spíše průměrný výsledek.

autor: Tisková zpráva