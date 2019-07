VZP: Milion klientů pojišťovny trápí vysoký tlak

Vysoký krevní tlak je celoživotní onemocnění, které nelze vyléčit, ale lze je mít pod kontrolou. Některé příčiny nemůže člověk ovlivnit – například dědičnost či věk. Pak ale existují i rizikové faktory, které lze eliminovat: kouření, obezita, stres, konzumace nezdravých jídel či alkoholu, nedostatek pohybu atd. Pokud odstranění rizikových faktorů nepomůže, naordinují lékaři vhodné léky.

Jak se vyvíjel počet klientů VZP s hypertenzí a náklady na jejich léčbu



Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Počet pacientů 856 089 1 106 001 1 118 238 1 116 214 1 116 967 Náklady v Kč 2 386 223 000 2 715 461 000 2 794 873 000 2 844 002 000 2 839 100 000

Důležité je, aby pacient o tom, že má vysoký tlak, věděl. Samotná hypertenze totiž nebolí, ale bez léčby může způsobit řadu fatálních onemocnění, jako je například mozková mrtvice, infarkt, srdeční selhání, poškození funkce ledvin až jejich selhání, demence a další. To vše zásadně ohrožuje život a zdraví nemocných, omezuje je to v běžném životě a v neposlední řadě to také znamená další mnohamiliardové náklady za lékařskou péči. V tabulce uvedených 2,8 miliardy korun totiž představují jen výdaje za léčbu samotné hypertenze, nikoliv za všechny související choroby a komplikace, které vysoký tlak způsobí.

Pro odhalení vysokého tlaku a případné včasné zahájení léčby mají zásadní význam preventivní prohlídky u praktického lékaře. Jejich součástí je právě i měření tlaku.

VZP navíc podporuje své klienty, kteří se starají o své zdraví, a pomáhá jim předcházet rizikovým faktorům hypertenze. Dospělým přispívá na odvykání kouření až 2 500 korun, všem pojištěncům nabízí příspěvky na pohybové aktivity.

Lidé s vysokým krevním tlakem by měli být mimořádně opatrní v letních vedrech. Horké počasí i jeho náhlé výkyvy do chladnějších dnů představuje pro každý lidský organismus zátěž. Nemocní s rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění, jako je například právě vysoký tlak, cukrovka, obezita atd., se s ní vyrovnávají obtížněji než zdraví jedinci a může u nich snáze vést k vážným zdravotním problémům.

Data o hypertenzi v roce 2018 v jednotlivých regionech

Počet pacientů Náklady v Kč Jihočeský kraj 61 744 145 823 000 Jihomoravský kraj 128 674 323 556 000 Karlovarský kraj 29 971 78 134 000 Královéhradecký kraj 59 076 149 023 000 Liberecký kraj 57 773 137 393 000 Moravskoslezský kraj 84 090 223 075 000 Olomoucký kraj 54 165 144 476 000 Pardubický kraj 73 200 178 100 000 Plzeňský kraj 63 003 161 842 000 Praha 136 091 401 081 000 Středočeský kraj 132 491 358 582 000 Ústecký kraj 97 516 235 616 000 Kraj Vysočina 67 619 145 128 000 Zlínský kraj 71 554 157 270 000 Celkem 1 116 967 2 839 100 000

