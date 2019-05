VZP: Příspěvek na očkování proti HPV

Žádala jsem o příspěvek na očkování proti papilomavirům pro čtrnáctiletou dceru, ale prý ho dostat nemůžeme. Šlo o druhou dávku vakcíny a u lékaře jsme na ni doplácely, stejně jako na první, kterou dostala ještě ve třinácti. Myslela jsem, že když už jí teď bylo 14 let, příspěvek dostaneme.

ODPOVĚĎ:

Všechny příspěvky na očkování, které VZP nabízí, jsou poskytovány pouze na ta očkování, která si klient zaplatí v plné výši sám. Tedy na ta, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (např. klíšťová encefalitida), nebo danému klientovi hrazena být nemohou, protože nespadá do stanovených skupin, které očkování hrazené mají (např. u HPV třináctiletí).

Příspěvek se neposkytuje na případný doplatek na vakcínu, který klient platí, pokud si u hrazených nepovinných očkování vybere vakcínu jinou než tu, která je – jako ekonomicky nejméně náročná – stanovena jako hrazená. Příspěvek nemůže získat ani klient, který měl nárok na hrazené očkování, ale z nějakého důvodu si ho celé zaplatil sám.

Očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění dívkám i chlapcům, jestliže bylo zahájeno ve věku třinácti let (podle zákona od dovršení 13. roku do dovršení 14. roku, tj. ode dne 13. narozenin do dne před 14. narozeninami). Provádí se dvěma dávkami s odstupem 6 měsíců, takže druhou dávku může dítě dostat až ve věku 14 let. I v tom případě bude pojišťovnou hrazena jak vakcína, tak její aplikace.

Očkovací látka je hrazená do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty. Tou je vakcína Cervarix, která je tedy plně hrazena. K dispozici jsou dále vakcíny Gardasil nebo Gardasil 9. U nich si klienti musí doplatit rozdíl v ceně; aplikaci vakcíny pojišťovna hradí vždy. Pokud jste pro svou 13letou dceru vybrali jinou vakcínu než Cervarix a doplácíte při každé aplikaci rozdíl v ceně vakcíny, nemůžete na tento doplatek dostat příspěvek, i když nyní dcera nyní splňuje věkový limit stanovený pro poskytnutí příspěvku z fondu prevence na očkování proti HPV.

Příspěvek na očkování proti HPV mohou získat jen klienti, kteří se rozhodnou pro toto očkování až ve věku od 14 do 18 let, kdy už ho nemohou mít hrazené ze zdravotního pojištění a vakcínu (kteroukoli ze tří uvedených) i její aplikaci si tedy platí v plné výši sami. Proto je také podmínkou přiložit k žádosti o tento příspěvek čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Pro příspěvek na očkování proti HPV je stanovena jako maximální částka 1 000 Kč (bez ohledu na reálně zaplacenou částku). Připomínáme také, že o příspěvek na očkování proti vybranému jednomu infekčnímu onemocnění je možno v roce 2019 žádat jen 1x. Žádost je třeba podat do 30. 11., spolu s dokladem o nákupu očkovací látky (nesmí být starší než 3 měsíce) a dokladem o provedení očkování.

Více informací o všech příspěvcích z fondu prevence a podmínkách jejich čerpání najdete na www.vzp.cz/vyhody.

autor: Tisková zpráva