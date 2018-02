Vojenská akademie Vyškov: Profesionální vojáci zavítali do škol

Z Centra armádního výcviku mezi tamní žáky dorazilo hned 12 profesionálů v čele s vrchním praporčíkem VeV-VA Peterem Arvayem, který je seznámil nejen s posláním a činností vyškovské vojenské akademie v rámci Armády České republiky, ale i poutavým vyprávěním o nasazení vojáků v zahraničních operacích, jejich přípravě a také o životě v Afghánistánu.

Kurz Komando řada vojáků nedokončí

„Zatímco při prvních třech měsících základního výcviku jsme na vojáky ještě celkem hodní, v kurzu Komando se s nikým nemazlíme. I proto ho moc vojáků nedokončí, opravdu to není žádná procházka,“ řekl praporčík Arvay při promítaných záběrech žákům, kteří při sledování výcviku ani nedýchali.

Kromě záběrů z reálného života vojáka nechyběla ani možnost vyzkoušet si výstroj a výzbroj, jak pro nasazení doma, tak v zahraničí. A téměř nikdo neodolal možnosti vyzkoušet si maskovací barvy na obličeji.

Mezi specialisty pak byli chemici a zdravotníci z Odboru profesní přípravy, kteří žáky zaujali nejen praktickými ukázkami své výstroje, ale také je mnohému naučili. „Když nevíš, kolikrát máš stlačovat hrudník při masáži srdce, zpívej si koledu Rolničky, rolničky. To je správné tempo,“ poradili zdravotníci žákům.

Nadšení žáků pak gradovalo netradiční ukázkou některých technik boje zblízka MUSADO v podání instruktorů Úseku přípravy Komando. I zde se žáci nebáli předvést své dovednosti a holky i kluci tak metali parakotouly jeden za druhým. „Pokud by vás někdo někdy přepadl, nevolejte pomoc, ale hoří. Lidi jsou zvědaví, přijdou se podívat a možná vám i pomohou, je to vyzkoušené, i když to zní neuvěřitelně,“ vysvětlil žákům instruktor s přezdívkou Lobo.

Prezentace zástupců odboru komunikace MO

Stejný program pak vyškovští předvedli hned následující den, a to na jedné ze základních škol v Brně - Medlánkách. V obou školách nechyběla ani tradiční prezentace zástupců odboru komunikace MO, ve které žáci za své znalosti z oblastí integrovaného záchranného systému, krizových stavů, organizací NATO a EU či samotné Armády České republiky dostali praktické propagační předměty. Vojáky si neužili jen žáci druhého stupně, ale i mladší děti. Žáci prvního stupně se totiž zapojili do výtvarné soutěže o nejlepší výkresy s vojenskou tématikou. Mezi tématy nejvíce převládali tankisté a parašutisté, ale našly se i obrázky s psovody nebo ženisty.

Žáky obou škol pozvali vyškovští profesionálové na 1. června, kdy v rámci oslav Dne dětí otevřou veřejnosti výcvikové centrum.