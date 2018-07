Výstava v Senátu připomíná vznik československého státu

Ode dneška můžete ve Valdštejnské zahradě zhlédnout výstavu „Československo v proměnách Evropy 20. století “, která vznikla při příležitosti letošních oslav 100. výročí ustavení samostatného československého státu a která symbolicky připomíná jak historické počátky státu, tak jeho následný politický, ekonomický i kulturní vývoj v průběhu minulého století. Expozice, kterou připravil Historický ústav Akademie věd ČR, bude ve Valdštejnské zahradě až do 31. října 2018.

Výstava se dotýká osudových událostí 20. století v československém prostředí, na nichž se v kontextu historického vývoje podílely významné osobnosti té doby s důrazem na roli zakladatelů státu Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Významný prostor je mimo jiné věnován událostem světové hospodářské krize, která ve 30. letech minulého století významně ovlivnila také politický vývoj v Evropě i další směřování společnosti. Stranou pak nezůstávají tragické důsledky vnějších agresí vůči československému státu, ať již v podobě nacistické okupace či pozdější srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy 1968. Expozice neopomíjí ani proměny politického zřízení, ke kterému v naší historii několikrát došlo. Chronologicky řazené události kladou důraz na společnou historii státu Čechů a Slováků, která se promítá i do nástupnických států Československa, České republiky a Slovenské republiky.

Význam historického výročí vzniku samostatného československého státu podtrhne koncem září vícedenní vědecká konference, která se uskuteční v horní komoře Parlamentu za účasti domácích i zahraničních expertů z oblasti historie.

Expozice se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Výstava je veřejnosti přístupná denně, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.00 hod., víkendy a státní svátky od 10.00 hod. do 19.00 hod., od října do 18.00 hod. Vstup volný.

autor: Tisková zpráva