ZOO Liberec: ZOO Hackaton se zaměří na nápady, jak využít moderní technologie proti pytlákům

Baví vás vývoj a programování moderních technologií? Chcete pomoci s ochranou přírody ve vzdálené Indonésii a zároveň se i pobavit nebo dokonce něco vyhrát? Zúčastněte se třetího ročníku pražského ZOO Hackatonu, dobročinné hackerské akce, která se bude o víkendu 23. a 24. června 2018 ve spolupráci s Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) zabývat projekty pro kampaň Silent Forest na ochranu ohrožených druhů pěvců v Indonésii. Nejlepší nápady představíme v neděli 24. června 2018 na veletrhu Maker Faire Prague 2018 a jejich autoři budou oceněni šeky k nákupu českých IoT stavebnic BigClown v celkové hodnotě 30 000 Kč.

Účastníci ZOO Hackatonu si budou moci vybrat ze sedmi různých úkolů na podporu ochrany ohrožených druhů přímo v Indonésii, ale i celoevropské kampaně Silent Forest nebo chovu ohrožených druhů v ZOO Liberec:

1. Moderní způsob značení ptáků

Stovky let lidé v Indonésii chovají zpěvné ptáky a soutěží s nimi v pěveckých soutěžích. Ty se však pomalu dostávají na hranu zákona, jelikož podněcují místní k drancování přírody. Cílem kampaně Silent Forest je přimět Indonésany, aby pro tyto soutěže využívali pouze ptáky odchované v zajetí. Je třeba vymyslet účinné značení těchto jedinců, které by nahradilo nyní používané, ale lehce odstranitelné kroužky, a také systém registrace ohrožených ptáků chovaných v zajetí.

2. Monitoring nelegálního obchodu s ptáky na sociálních sítích

Specialisté na sociální sítě mohou přispět nápadem, jak monitorovat uzavřené facebookové a WhatsAppové skupiny zaměřené na nelegální obchod s ohroženými druhy ptáků. Ilegální trh s ptáky se po staletí točil okolo tržišť ve městech, pytláci prodávali své úlovky prostředníkům, kteří je sváželi na tržiště obchodníkům. Nyní se tento černý trh přesouvá na Facebook a WhatsApp, kde nad ním ochránci a úřady ztrácí kontrolu.

3. Propagace birdwatchingu v Indonésii

Vývojáři aplikací mohou pomoci nápady na novou službu, která by strhla Indonésany k birdwatchingu – pozorování ohrožených druhů ptáků v přírodě – a využila přitom jejich přirozené soutěživosti. Pozorovat ptáky do Indonésie jezdí především cizinci. Místní lidé se ale druží v různýc spolcích. Jak využít tohoto faktu k propagaci ochrany ohrožených druhů ptáků?

4. Virtuální měna za nasbírané plasty

Pomoci mohou i příznivci kryptoměn. Pořadatelé pražského ZOO Hacketonu potřebují vymyslet projekt nové kryptoměny (nebo využití některé ze stávajících kryptoměn), kterou by ochránci přírody vypláceli Indonésanům za nasbírané a odevzdané plasty a motivovali je k tomu, aby nevyhazovali plastový odpad do moře. Již nyní indonéským dětem dávají za odevzdaný plast žetony, za které si mohou koupit hračky. Virtuální měna by pomohla k většímu rozvoji tohoto projektu a umožnila by rychleji využít nastřádané finance.

5. Karta YourPass

Samostatným projektem je interaktivní karta YourPass k ochranářské kampani Silent Forest, kterou se podařilo dostat mezi uživatele, ale chybí nápady, jak ji využít naplno. Měla se stát zajímavým komunikačním nástrojem ke kampani Silent Forest. Dala by se modifikovat, aby ji tvůrci kampaně mohli efektivněji využít?

6. Detekce pytláků a pašeráků

Velkou výzvou je projekt na detekci pašeráků, kteří vykrádají želví snůšky a loví zpěvné ptáky v přísně chráněné rezervaci na jednom z indonéských ostrovů. I když jsou zde trvalé ochranářské hlídky, monitorovaný prostor je tak rozsáhlý, že je třeba využít moderních technologií, aby bylo možné odhalit pohyb nezvaných hostů. Ochránci již mají vypracovaný návrh řešení inteligentní bójky, která by hlídala jedinou příjezdovou cestu po moři do ústí řeky, jež přístupovým místem do vnitrozemí ostrova. Účastníci ZOO Hacketonu budou mít za úkol vymyslet, jak rozšířit využití této technologie na další obdobná zařízení s pomocí vzdáleného sběru dat, automatizace šíření informací a propojení s dalšími zařízeními.

7. Ulehčení mechanických činností ošetřovatelům zoo

V neposlední řadě pak vývojáři budou moci vymýšlet, jak pomocí moderních technologií ulehčit některé automatické a mechanické činnosti ošetřovatelům v zoologických zahradách.

„Při hodnocení budeme brát v potaz zejména efektivitu nápadu. Tzn. jaký je poměr ceny realizace ku předpokládanému dopadu na ochranu přírody. Dobrým ukazatelem může být, zda bude předkladatel schopen vytvořit mock nebo prototyp svého řešení během hackatonu,“ říká Tomáš Ouhel, koordinátor in-situ projektů liberecké zoologické zahrady a předseda evropské kampaně Silent Forest. Podrobnosti k jednotlivým úkolům a programu akce zájemci naleznou ZDE.

Pražský ZOO Hackaton pořádá nadační fond CCBC ve spolupráci se ZOO Liberec. Účelem akce je propojení ochranářských projektů ZOO Liberec s předními českými IT specialisty, vývojáři a programátory, kteří nezištně poskytnou pomoc při řešení palčivých problémů za účelem efektivnější ochrany přírody s využitím moderních technologií. Hlavním přínosem akce je reálný pozitivní dopad na ochranu ohrožených druhů zvířat, jejich biotopů a místních komunit v místě jejich přirozeného výskytu.

