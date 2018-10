Záchranná stanice Laguna: Unikátní výstava vzácných papoušků a služby veterináře zdarma

Ve velké expozici Laguny budou moci návštěvníci od 24. do 28. října obdivovat úchvatné formace vzácných papoušků, kteří prošli léčbou této záchranné stanice.

Součástí stánku bude premiérově poradna MVDr. Sebastiana Franca, jihoamerického veterináře specializovaného na exotické ptactvo a plazy. Návštěvníci budou moci využít jeho služeb zdarma.

Záchranné stanice Laguna se za několik let své existence postarala o 80 papoušků v nouzi – těch, o které nemohli jejich majitelé pečovat, nebo těch, kteří trpěli psychickými či jinými problémy.

V Laguně se papouškům dostává nejen láskyplného domova, ale především odborné veterinární péče. Někteří papoušci se zde poprvé setkají s jedinci vlastního druhu. Učí se tak přirozenému chování ve skupinách, jsou zapojováni do her, musí řešit vzájemnou hierarchii – prostě imitace toho, co by je potkalo v přírodě v jejich domovině.

autor: Tisková zpráva