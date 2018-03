Základní škola profesora Zdeňka Matějčka pořádá mezinárodní konferenci na téma expertní podpory

Konference se uskuteční 28. března v době od 8.30 do 17.00 hodin v hlavním zasedacím sálu Magistrátu města Mostu.

Podrobný program akce

8.30 hod. registrace účastníků a hostů

9.00 hod. zahájení: ředitelka školy PhDr. Hana Ajmová

Dr. Jaroslav Šturma, Prof. Marta Bogdanowicz, Univerzita Gdaňsk, Polsko

9.15 – 10.00 hod. PhDr. Václav Mertin, Filozofická fakulta Praha, PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Filozofická fakulta Praha, Úvod do problematiky expertních podpor na ZŠ, LPAD

10.00 – 10.30 hod. Dr Artemi Sakellariadis, Director, Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE),

and Honorary Research Asociate, School of Education, University of Bristol , UK

10. 45 – 11. 15 hod. SR Michael Kalmár, president European Dyslexia Association

11.15 – 12. 45 hod. prof. Dr. Roman Gouzman, Feuerstein institute Jerusalem, Israel

PŘESTÁVKA

13. 15 – 13. 45 hod. PaedDr. Eva Váňová, FIE – ATC metod prof. Feuersteina

(Autorizované Tréninkové Centrum) Praha

13. 45 – 14. 15 Mgr. Marja Volemanová, DiS - Red Tulip,Neuro-vývojová terapie,

speciální pedagogika a fyzioterapie

14. 15 – 15. 00 hod. Dr. Gavin Reid, The University of Edinburgh,

international independent educational psychologist

15. 00 – 15. 45 hod. doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, odborný garant

Jana Jamrichová a Monika Petříková, Univerzita Karlova Praha

15. 45 – 16. 15 hod. Mercedes Mayoral, Catalan Dyslexia Association, Španělsko

Neus Buisán, Director and Founder Catalan Dyslexia Association

16. 15 – 17. 00 hod. MUDr.Michaela Pakszysová,CSc., EEG Institut, neurolog, Praha

Biofeedback ve vzdělávacím procesu

18. 00 – 20. 00 hod. AKADEMIE - DEN NAŠEHO ŠKOLÁKA - REPRE MOST

UVEDENÉ ČASY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

Celodenní občerstvení bude zajištěno v předsálí konference.

Součástí konference je Den otevřených dveří ve škole, který proběhne dne 27. 3. 2018.

Škola zve na ukázkové hodiny den před konferencí

Rozvržení ukázkových hodin v úterý 27. 3. 2018 bud následující:

Jediná v Ústeckém kraji

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě vzdělává žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a specifickými poruchami chování, současně integruje žáky s kombinovaným postižením nebo smyslovými vadami. Zřizovatelem jediné školy svého typu v Ústeckém regionu je Ústecký kraj. Mimořádnou pozornost věnovala škola zavedení a inovaci informačních a komunikačních technologií a audiovizuální techniky. Škola je metodickým centrem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji, působí i nadregionálně. Navíc je zapojena do mezinárodního projektu Erasmus- Mundus (spojení s Pedagogickou fakultou UK Praha – vzdělávání studentů z třetích zemí).

