Zlínský kraj: Radní schválili výběr nových provozovatelů veřejné linkové dopravy

„Vybrali jsme dopravce, kteří pro tyto oblasti předložili nejvhodnější nabídku, tedy nejnižší cenu, a zároveň splnili všechny požadované kvalifikační a technické podmínky,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Oproti současnému stavu dojde od prosince letošního roku k posílení autobusových linek ve Zlínském kraji, celkový počet kilometrů bude navýšen o více než 20 %. Dalšími přínosy nového konceptu budou rychlost a pravidelnost spojení, modernější vozový park (průměrné stáří autobusů maximálně 6 let) a díky plánovanému zavedení Integrované dopravy Zlínského kraje také příznivá cena jízdného, možnost použití pouze jednoho jízdního dokladu i v případě kombinace vlaku a autobusu a garantované přestupy (návaznosti) mezi jednotlivými druhy dopravy.

Schválení uzavření smluv s vybranými dopravci bude předloženo Radě Zlínského kraje až následně, vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení, vedenému Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu společnosti BusLine LK s.r.o., která však nabídku na služby ve Zlínském kraji nepodala. Společnost BusLine LK s.r.o. vznesla námitku vůči celkovému zadání podmínek soutěže.

Vybraní dopravci podle oblastí

Oblast Zlín – ARRIVA MORAVA a.s.

Oblast Uherské Hradiště – ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Oblast Kroměříž – KRODOS BUS a.s.

Oblast Vsetín – Transdev Morava s.r.o. a TQM – holding s.r.o.

Oblast Valašské Meziříčí - Transdev Morava s.r.o. a TQM – holding s.r.o.

Oblast Valašské Klobouky - ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

autor: Tisková zpráva