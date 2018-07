Zoo Brno otevřela sezónní vstup

03.07.2018 20:26

Zoo Brno včera otevřela do svého areálu sezónní vstup. Mohou jej využít návštěvníci v červenci a v srpnu každý den a vstoupit do areálu od odstavné plochy v Kníničkách. Po prázdninách bude otevřený i o víkendech v září. Vstupenky si lidé mohou koupit vždy od 9 do 17 hodin.