Zoo Liberec: Záchranná stanice ARCHA přijala loni 1048 zraněných zvířat

„Rok 2018 v centru ARCHA vybočoval oproti předchozím létům především díky extrémnímu počasí, které mělo vliv i na příjem zvířat do naší stanice. Dlouhodobé silné mrazy v únoru a březnu byly například příčinou vyhladovění volavky popelavé žijící v Kryštofově Údolí. Jelikož zcela zamrzl i tamní potok, nemohla si nalovit žádnou potravu. Přestože se nám volavku podařilo odchytit, na záchranu již bylo bohužel pozdě a do druhého dne uhynula.

Naopak extrémní sucho a horko panující během celého léta vedly k dehydrataci ježků, kteří po vyschnutí zdrojů vody ve svých teritoriích nebyli schopni nalézt jiná napajedla ani dostatek vhodné potravy. Voda zmizela i z okolí centra ARCHA, proto jsme místním savcům i ptákům poskytli pítka, která byla hojně využívána.

Káně lesní - mláďata

Ke kuriozitám loňského roku patří odchyt selete, které v únorových mrazech několik dní běhalo po sídlišti Kunratická v Liberci. Úkryt se snažilo najít dokonce i v Obchodním centru Luna, občas se přidalo k místním pejskařům. Pokusy o odchyt sítí však byly neúspěšné. Nakonec se vyhladovělé selátko podařilo polapit v areálu zdejší školy do sklopce, do kterého jsme nasypali psí granule. Sele jsme poté převezli do chlívku spřízněného chovatele.

Jedním z nejvzácnějších léčených jedinců loňského roku bylo mládě čápa černého, které se pohybovalo u rychlostní komunikace poblíž Rynoltic a bylo zesláblé. Dlouhou dobu jsme ho museli krmit uměle, neboť nechtělo přijímat potravu. I přes veškerou naši snahu jsme ho ale zpět do volné přírody vypustit nemohli, protože ptáče nebylo včas dostatečně silné a nezvládlo by odlet na zimoviště. Mládě jsme nakonec předali jiné záchranné stanici, protože v centru ARCHA nemáme pro dlouhodobý pobyt čápů ideální podmínky,“ popisuje Ivana Hancvenclová, vedoucí záchranné stanice.