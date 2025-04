Zoo Ostrava: Chovatelka Zoo v supím ráji

Kateřina Nováčková pracuje v ostravské zoologické zahradě v odchovně zvířat již 12 let. Supi ji fascinují, a proto nadšeně využila možnost vyrazit na pracovní zkušenost do chovatelské stanice Horstmann Trust na britských ostrovech, která je pověstná svými úspěšnými odchovy mrchožravých dravců a kondorů. A zároveň byla zvědavá, jak toto zařízení funguje. Do Walesu se vydala bez obav, že by se jí stýskalo, vždyť bude dělat to, co považuje za nejlepší práci na světě – pečovat o supy.



Ve voliérách Horstmann Trust je aktuálně chováno 6 kondorů andských, 4 orlosupi bradatí, 5 orlosupů palmových, 2 supi hnědí, 20 supů kapucínů, 20 supů mrchožravých, 3 supi kapští a 2 supi afričtí. O všechny opeřence se starají dvě osoby, kterým Katka pomáhala: „Není to tak, že bych se jen učila něco nového, po letech práce a praxe v ostravské zoo samozřejmě spoustu věcí umím, hodně toho děláme stejně nebo podobně, ale v detailech je inspirativní vyměňovat si zkušenosti. Na druhou stranu jsem pro spolupracovníky zjišťovala informace od kolegyň majících u nás na starosti voliéru La Pampa. Zajímaly je informace z návštěvnické zóny, které já v odchovně umístěné v zázemí zoo nemám, tak jsem jim je ráda zprostředkovala".



Tři týdny uběhly jako voda a Katka se nabytá zkušenostmi v těchto dnech vrací do Ostravy. Před návratem jsme se s ní ještě telefonicky spojili. Dotaz, jestli viděla kromě supů i něco jiného, ji rozesmál: „Přijela jsem na tři týdny a ty jsem chtěla maximálně využít, areál chovné stanice jsem neopustila. Ne, že by tu byli „otrokáři“, mohla jsem mít volno, ale já jsem tady s nimi chtěla být co nejvíc a nic jiného, než pořádně poznat toto místo jsem ani neměla v plánu. Vyšlo skvělé počasí a pořád je co dělat. Nemají tu techniky, údržbu nebo zahradníky, veškerý provoz a odchovy zvládají ve dvou lidech, což je úžasné. Když bych někdy zatoužila být víc sama, stačí se projít dál po areálu, který má rozlohu 100 akrů. Ráda bych vyjádřila vděčnost za tuto zkušenost a do světa poslala zprávu, jak jsou v Horstmann Trust skvělí a dělají úžasnou práci pro supy i pro přírodu.“



Horstmann Trust je britská nezisková organizace zaměřená na ochranu supů. Věnuje se jejich chovu, vědeckému výzkumu a welfare v lidské péči. Spolupracuje s mezinárodními partnery na ochraně a vysazování supů odchovaných v lidské péči do přírody. Organizaci založil Manfred Horstmannn narozený v roce 1943 v Německu. V 18 letech se přestěhoval do Británie, kde podnikal v nemovitostech. Výnosy z podnikání investoval do ochrany přírody, především supů. Ve Walesu se pak věnoval jejich chovu a stal se prvním člověkem ve Spojeném království, který odchoval několik druhů supů v lidské péči.

Zdroje: https://vultures.ngo/