Zoo Ostrava: Nová expozice otevřela k zahájení prázdnin

Nové chovatelsko-expoziční zařízení v Zoo Ostrava bylo nazváno po Národním parku Tsavo v Keni, kde se oba druhy vyskytují a který byl rovněž předlohou pro jeho vybudování. V této oblasti je písek zbarven dočervena oxidy železa, proto i písek v ostravské expozici je červený. Návštěvníci zde mohou aktuálně vidět čtyři dospělé mangusty trpasličí s jedním mládětem a dvě samice dikobrazů jihoafrických. Více viz video.

Mangusta trpasličí

(Helogale parvula)

Je nejmenším zástupcem čeledi promykovitých. Obývá travnaté stepi i suché písčité či skalnaté štěrkové plochy západní Afriky od Etiopie přes Botswanu až po Angolu. Je aktivní přes den. Žije společensky v rodinných skupinách o 20-30 členech vedených dominantní samicí. Mláďata mívá většinou jen dominantní pár, pečují o ně ale všichni členové skupiny. Mangusty se ukrývají, spí a rodí mláďata ve skalních či zemních dutinách, opuštěných termitištích nebo si vyhrabávají vlastní nory. V přírodě kooperují se dvěma malými druhy zoborožců. Zoborožci chytají sarančata a jiný hmyz, který mangusty vyplašily a ty díky zoborožcům vědí dříve o nebezpečí, které zoborožci vidí z výšky.

Mangusta trpasličí

foto P. Vlček)

Dikobraz jihoafrický

(Hystrix africaeaustralis)

Spolu s dikobrazem obecným je největším hlodavcem Afriky. Obývá savany a travnaté plochy v jižní Africe. Tělo má pokryté přeměněnými chlupy – bodlinami. Ty jsou uchyceny v kůži velmi volně. V případě ohrožení se dikobraz naježí a začne bodlinami výhružně chřestit, pokud to nepřítele nezažene, pokusí se ho nabodnout. Občas dochází k uvolnění bodlin, výjimečně i k „vystřelení“, a to prudkým stažením svaloviny kolem bodliny. Je aktivní převážně v noci, přes den odpočívá v doupatech pod kameny nebo v norách po hrabáčích. Špatně vidí, má však velmi dobrý sluch a čich. Mláďata mají hned po narození otevřené oči, vyvinuté zuby a měkké bodliny, které do 10. dne ztvrdnou.

Plameňáci

A ještě jedna novinka. V hejnu plameňáků kubánských v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se vylíhla první mláďata. K dnešnímu dni je na světě pět mláďat, tři chovné páry ještě svá vejce inkubují. Návštěvníci mají možnost malé plameňáky pozorovat, jak postupně opouštějí rodná hnízda a začínají objevovat okolní svět.