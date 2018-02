Zoo Plzeň: Samička nosorožce Růženka oslavila první narozeniny

Samice nosorožce indického Růženka oslavila v pondělí 5. února 2018 své první narozeniny. Ošetřovatelé jí připravili symbolický dort, který vytvořili ze sena a denní krmné dávky. O tom, že Růženka dobře prospívá, svědčí to, že se ze své porodní váhy 47 kilogramů dostala za rok na šest tun.

Růženka je druhou samičkou nosorožce, již se podařilo plzeňské zoologické zahradě odchovat. V plzeňské zoo zůstane do jara či léta příštího roku, kdy se vypraví do jiné zoologické zahrady určené koordinátorem Evropského záchranného programu. To už bude mládě vážit více než tunu. První samičkou, která se narodila v plzeňské zahradě, byla v roce 2014 Maruška. Nyní žije v Zoo Touroparc ve Francii.

Chov indických nosorožců začal v plzeňské zoologické zahradě na přelomu května a června 2010. Chovný pár tvoří čtrnáctiletý samec Baabuu a o čtyři roky mladší Manjula. Plzeňská zoo je třetí v České republice, jíž se podařilo nosorožce rozmnožit. Nejúspěšnějším a největším chovatelem je Zoo Dvůr Králové, kde se narodilo více než pět desítek nosorožců čtyř druhů. V ústecké zoologické zahradě se dařilo před lety odchovávat nosorožce tuponosé.

Nosorožec indický je masivní zvíře vážící 1,6 až 2,6 tuny. Patří tak mezi nejtěžší suchozemské živočichy. Dorůstá délky až 420 cm a jeho kohoutková výška se pohybuje kolem 190 centimetrů. Evropská populace nosorožce nyní čítá přes sedm desítek kusů ve 28 zoologických zahradách, na celém světě je pak kolem 2,5 tisíce těchto zvířat.

Psali jsme: Zoo Liberec: Certifikát poskytovatele environmentální výchovy pro SEV DIVIZNA Zoo Plzeň otevřela pavilon se lvy pro veřejnost Zoo Liberec: Brožura radí indonéským farmářům, jak chránit farmy před divokými zvířaty, a přitom je nechat žít Jaký byl rok 2017 v nejstarší zoo v Čechách?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva