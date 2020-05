Zoo Zlín opět boduje v TOP desítce nejoblíbenějších turistických míst ČR

reklama

„Devítka nám opravdu přinesla štěstí. Platí to i pro zámek Lešná, kde jsme dosáhli nejvyšší návštěvnosti od roku 1991. Zavedli jsme zvýhodněné společné vstupenky do zoo a zámku Lešná, otevřeli novou letní expozici pro aligátory americké, jako první v Evropě odchovali mořské rejnoky siba ománská. Kompletně jsme dokončili přípravy související s realizací nového projektu pro slony, zahájili tolik potřebnou opravu střechy zámku Lešná, z areálu zmizelo veškeré jednorázové plastové nádobí. Byl to vskutku skvělý rok,“ hodnotí uplynulý rok 2019 ředitel Roman Horský.

Zlínská zoo již několik let za sebou přivede do zhruba osmdesátitisícového příhraničního města Zlína více než 600 000 návštěvníků, z toho přes čtyři sta tisíc lidí přijíždí z celé České republiky a ze Slovenska. Zoo tak plní nejen své hlavní poslání a role, ale šíří také dobré jméno města Zlína. Vazba mezi zahradou a městem Zlínem je mimořádně silná a pro existování zoologické zahrady i do značné míry rozhodující. Statutární město Zlín je zřizovatelem zlínské zoo a z hlediska financování také významným partnerem. Od města zoo dostává každý rok příspěvek na provoz, loni to bylo 23 milionů korun. Tyto finance vytváří zoologické zahradě slušný ekonomický základ, v žádném případě ale nestačí. „Náš roční rozpočet v roce 2019 činil 130 milionů Kč. Příspěvek města tak pokryl 2 měsíce provozu. Zoo je ale otevřena denně, není to jen krátkodobá akce nebo událost. Zbývající část jsme si však dokázali zajistit sami,“ doplnil ředitel Horský.

Zahrada si proto váží každého návštěvníka, který zavítá do areálu. Zakoupením vstupenky lidé pomáhají zlínskou zoo dále rozvíjet, podporují i projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Zoo Zlín se jim každý rok snaží „poděkovat“ nějakou novinkou. V roce 2020 se chtěla pustit do expozice pro jaguáry a u Karibuni pokračovat ve výstavbě nového pavilonu pro slony. „Bohužel z důvodu pandemie covidu bylo vše pozastaveno. Věříme však, že společně se zřizovatelem, městem Zlínem, dokážeme najít řešení, jak tyto projekty opět „oživit“. Zlínská zoo dlouhodobě patří mezi desítku nejoblíbenějších turistických míst celé republiky, to plně potvrzuje, jak moc je mezi lidmi oblíbená. Za stálou přízeň by si Zlíňáci i další návštěvníci nový rozvoj zoologické zahrady rozhodně zasloužili,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Psali jsme: Zoo Liberec vypustí do volné přírody již čtrnácté mládě orlosupa bradatého Zoo Zlín nabízí on-line vstupenky za velmi zvýhodněnou cenu Zoo Liberec: V pondělí otevře brány pro veřejnost Dětský koutek, novinkou bude zázemí pro běžce Jihlava: Zastupitelky adoptovaly kočku divokou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.