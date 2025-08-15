Zpěváci na Noci s hvězdami vyzpívali pro postiženou Ronju téměř sto tisíc

15.08.2025 11:28 | Tisková zpráva

Počátkem srpna proběhl již 27. ročník benefičního koncertu „Noc s hvězdami“ na zámku Zahrádky u České Lípy.

Foto: Martin Production
Popisek: Moderátor Slávek Boura se starostku České Lípy Jitku Volfovou a starostou Zahrádek Davidem Šmatem

Letošní výtěžek byl určen pro postiženou osmiletou Ronju Kubíčkovou, která trpí těžkou skoliózou, má křeče, epilepsii a samostatně nesedí ani nechodí. Před zámkem Zahrádky se to už kolem 15. hodiny začalo hemžit interprety, kteří postupně přijížděli na zvukové zkoušky, aby v 18:00 mohl koncert slavnostně odstartovat.

Moderátor Slávek Boura, který dorazil i s přítelkyní Evou, pozval hned úvodu pod venkovní jeviště starostu obce Zahrádky Davida Šmatu a starostku města Česká Lípa Jitku Volfovou, kteří převzali záštitu nad koncertem, zpěváka a organizátora koncertu Martina France a Ronju Kubíčkovou s maminkou. No a pak už začal pěvecký maratón interpretů, kteří se střídali jeden po druhém.

Křížková

Hanka Křížková je již tradiční interpretkou benefičních koncertů

Jako první přišel na řadu zpěvák a kytarista Radim Flender, následovala zpěvačka Jarmila Zedníková, která se na pódiu předvedla i se svými dvěma dcerami, a po ní vystoupila zpěvačka a zdravotní sestřička prachatické nemocnice Maja Rose. Poté se divákům představila herečka a muzikálová zpěvačka Michaela Dolinová, která po vystoupení ihned odjížděla na rodinnou oslavu na chalupu u Nového Boru.

Se sympatickou hvězdou 80. let Petrou Zámečníkovou si pak už zatančili všichni přítomní, přestože občas lehce sprchlo. Po droboučké zpěvačce nastoupil opravdový pěvecký chlapák Jiří Zonyga, ke kterému už neodmyslitelně patří kytara, která jej doprovodila i tentokrát.

Štědroň

Matador české a slovenské pop music Jiří Štědroň

Jiřího vystřídala věčně usměvavá šansoniérka a muzikálová herečka Hanka Křížková se svým klasicky mohutným hlasem a z prázdninového pobytu na chalupě u Máchova jezera dorazil i Sámer Issa, který nejenže představil svou hudební novinku v češtině, ale kolegům dovezl i plnou krabici broskví, které osobně nasbíral na své zahradě.

Ve svých 84 letech dorazil i matador české a slovenské pop music Jiří Štědroň, jenž všechny uchvátil nejen zpěvem, ale i neskutečnou vitalitou. Po něm pódium obsadil Martin France, který si pozval svou pěveckou kolegyni, a hned jako první song zazpívali Petřin dnes už legendární duet Lítáme v tom.

Janda

Jiřina Jandová s otcem Daliborem

Poté nastala malá změna v programu, na pódium dorazila zpěvačka Jiřina Jandová, dcera Dalibora Jandy, která zastoupila Heidi Janků, která se mezitím řítila z vystoupení v Karlových Varech. Jiřina zazpívala, přidala duet se svým otcem Daliborem, jenž si pak odbyl svůj blok písní, během nějž už pod pódiem zpívali všichni návštěvníci koncertu. A konec dobrý všechno dobré, své vystoupení na úplný závěr stihla i ostravská rodačka Heidi.

Koncert se podle diváků povedl a hlavní věc, kvůli které se všichni potkali, byl finanční výtěžek pro malou Ronju, kdy se ve finále vybralo necelých 100 000 korun. Ronjo, gratulujeme!

