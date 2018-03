dTest: Google Chrome začal blokovat vtíravou reklamu

Čtvrtina uživatelů internetu využívá tzv. adblockery, tedy služby chránící před agresivitou reklam. Nejznámější AdBlock Plus, ale také uBlock a mnohé další jsou nabízeny jako doplněk, který nainstalujete do prohlížeče. Brouzdání po síti je s nimi mnohem příjemnější, ale blokováním reklamy trpí webové stránky, pro které je právě ona hlavním zdrojem příjmu (většinou stránky zpravodajské), a Google, který bez prodeje reklamy fungovat téměř nemůže – ta ho financuje z 86 %.

Google se proto rozhodl, že znovu získá důvěru uživatelů a sníží jejich potřebu uchylovat se k instalaci adblockerů. Způsob je jednoduchý – zabránit obtěžování neodbytnými reklamami přímo v Chromu. Google se tedy připojil ke Koalici pro lepší reklamu (Coalition for Better Ads) a v polovině ledna 2018 přestal zveřejňovat reklamy, které odporují jeho novým podmínkám platným od začátku roku. Kromě zmíněných vyskakovacích oken, automaticky se spouštějících videí nebo příliš velkých bannerů se jedná třeba i o reklamy přes celou obrazovku s odpočtem zbývajícího času. Chrome tyto typy propagace již nepouští do počítačů ani do chytrých telefonů.

Google Chrome by si tímto krokem mohl získat nové příznivce. Nyní jej používá přes 54 % uživatelů internetu ve světě. Nezapomínejme však, že i přes příjemnější surfování budeme i nadále sledováni. Naše chování na internetu bude stejně jako doposud monitorováno s cílem průběžně mapovat naše zvyky a dostat k nám správně cílené „snesitelné“ reklamy.

Vstřícnější je v tomto směru prohlížeč Firefox, který nově aktivoval ochranu proti monitorování již v základním nastavení (default) své poslední verze Firefox Quantum.

Ať však používáte jakýkoliv internetový prohlížeč, můžete vždy upozornit navštěvované stránky, že nechcete být pozorováni. Tuto možnost pod názvem Do Not Track najdete v nastavení prohlížeče.