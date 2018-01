dTest: Léky s paracetamolem

Existuje celá řada léků k mírnění příznaků chřipky a nachlazení a jejich bezbřehá nabídka výběr příliš neusnadňuje. Liší se mezi sebou nejen účinnými látkami, které obsahují, ale také jejich množstvím. V našem srovnání jsme se zaměřili na volně prodejné léky v tabletách s paracetamolem neboli acetaminofenem.

Od čeho vám pomůžou?

Léčivé přípravky, které obsahují paracetamol, jsou určeny k potírání bolesti hlavy, zad, zubů, při menstruaci nebo migréně. Pomáhají zmírnit příznaky chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů a v krku a snižují horečku.

Někdy je mohou lékaři doporučit také k potlačení bolesti například při některých revmatických onemocněních jako je artróza (degenerativní onemocnění kloubů) a neuralgie (bolest pociťovaná podél nervu). Paracetamol však nepůsobí protizánětlivě.

V léku se může paracetamol nacházet buď samostatně jako jediná účinná látka, příkladem je Panadol, Paralen či Paramax, nebo jako jedna z více účinných složek, například v Acifeinu, Coldrexu, Valetolu či Migralginu. K čemu slouží další účinné látky, se dočtete v samostatném boxu.

Léky s paracetamolem mívají většinou podobu tablet, rozpustných šumivých tablet, suspenzí, čípků a prášku či granulí pro perorální roztok. Injekční a infuzní formy obvykle podává pouze odborný personál ve zdravotnických zařízeních. Nejčastěji se prodávají volně, tedy bez lékařského předpisu. Nabízejí je však nejen lékárny a e-shopy, ale i jiní vyhrazení prodejci, kteří splňují podmínky pro jejich prodej. Objevují se například v sortimentu benzinových čerpacích stanic a v drogériích.

Působení léčivých látek

Paracetamol působí proti bolestem různého původu, například při bolestech hlavy, zubů, bolestivé menstruaci, bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení nebo bolesti zad.

Dále působí proti zvýšené tělesné teplotě, snižuje horečku při chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních. Jedná se o analgetikum a antipyretikum, nemá protizánětlivý účinek. Všeobecně je dobře tolerován, je šetrný k žaludku a mohou ho užívat již malé děti.

Kofein je alkaloid, který příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost. V lidském organismu dočasně potlačuje únavu a probouzí bdělost.

Kyselina acetylsalicylová se používá samostatně nebo v kombinacích jako analgetikum, antipyretikum a antiflogistikum, tedy při horečnatých stavech, zánětech, lehčích revmatických problémech, při bolestech hlavy, svalů, kloubů a podobně. Protisrážlivého účinku se využívá při ischemické chorobě ke snížení rizika vzniku infarktu myokardu. Používá se i při akutním infarktu myokardu.

Kyselina askorbová je označovaná také jako vitamín C. V organismu působí jako důležitý antioxidant a posiluje jeho obranyschopnost.

Guaifenesin se používá k léčbě chronického kašle na podporu vykašlávání, při dráždění v krku má zvlhčující a zklidňující účinek.

Terpinum monohydricum snižuje viskozitu hlenu a usnadňuje odkašlávání.

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum podporuje léčbu suchého, dráždivého a neproduktivního kašle (bez vykašlávání).

Propyfenazon se používá k potlačení akutních a některých chronických bolestí. Nemá protizánětlivý účinek, proto se nepoužívá u zánětlivých stavů.

Fenylefrin hydrochlorid je léčivá látka užívaná ke snížení nebo odstranění zduření nebo překrvení nosní sliznice. Zmírňuje otoky a ucpaný nos a tím usnadňuje dýchání. Pokud člověk netrpí ucpaným nosem ani zánětem vedlejších nosních dutin, což se při chřipce může stát, měl by užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.

Jak lék užívat?

Přestože jsou léčiva s paracetamolem považována za bezpečná, při jejich podávání se musejí dodržovat jasně daná pravidla. Pořád jde totiž o lék.

Aby přípravek splnil svou úlohu co nejlépe, je třeba respektovat jeho podobu. Každá forma může při užívání vyžadovat jiná pravidla. Potřebné informace vždy uvádí příbalový leták, případně obal výrobku. Pacient by se o nich měl navíc dozvědět ještě od lékaře či lékárníka.

Dávkování se odvíjí vždy podle toho, zda lék obsahuje pouze paracetamol, nebo i jiné účinné látky. Obecně lze říci, že u léčivých přípravků jenom s paracetamolem je potřeba dodržet interval mezi jednotlivými dávkami, a to u dospělých nejméně 4 hodiny, u dětí 6 hodin.

Pro dospělé se často používá 500 miligramů paracetamolu v jedné dávce. Jen šest léků z 16 v našem srovnání obsahovalo v jedné tabletě nižší podíl účinné látky. Denní maximum je 6 až 8 dávek léku s 500 miligramy paracetamolu.. Pro velmi malé děti do 7?kg se nejčastěji využívají čípky, dětem od 3 měsíců věku je možné podávat suspenzi. Předškoláci a starší děti mohou užívat tablety. U malých dětí se správné množství léku odvíjí od jejich hmotnosti.

Polykací tablety nekousejte, nedrťte ani nerozpouštějte – u mnohých je důležité, aby se rozložily a vstřebaly jinde než v ústech. Nemají-li tablety dělicí rýhu, nedělte je. Léky zapijte dostatečným množstvím neutrální tekutiny, nejlépe vodou. Pozor, žádná léčiva nesmíte zapít alkoholickým nápojem.

Pokud se do 3 dnů (v případě horečky) nebo do 5 dnů (v případě bolesti) nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Léčivé přípravky s paracetamolem užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů. Dětem nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

I paracetamolem se lze předávkovat

Otravu paracetamolem může u dospělého člověka vyvolat užití již 7,5 gramu tohoto léčiva. To představuje přibližně dvojnásobek maximální doporučené denní dávky pro dospělého, tedy například 15 tablet léku s 500?mg paracetamolu. Předávkovat se (a závažně si poškodit játra) tedy lze již jeho relativně nízkými dávkami, závisí však také na tělesné hmotnosti člověka. V případě požití vyšší než doporučené dávky nebo při náhodném požití přípravku s paracetamolem dítětem je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, a to i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. Mezi příznaky předávkování patří pocit na zvracení, zvracení a bledost. U paracetamolu je ale stejně zrádné jako předávkování i to kumulativní, tedy vzniklé následkem dlouhodobého užívání.

Pokud jste zapomněli užít lék s paracetamolem, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili dávku vynechanou. Užijte obvyklou dávku přípravku jakmile si vzpomenete a případnou další užijte s již zmíněným časovým odstupem nejméně 4 hodiny u dospělých a 6 hodin u dětí.

Pozor na kombinace

V příbalové informaci bývá celá kapitola věnována nežádoucím účinkům, kontraindikacím a možným interakcím s jinými současně podávanými léky či doplňky stravy. Nelze než důrazně doporučit, abyste lékaři či lékárníkovi dopředu oznámili, pokud užíváte některý z následujících léků:

Warfarin či jiné léky ke snížení srážení krve – dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu může zvýšit účinek těchto léků

léky k léčbě nevolnosti a zvracení (Metoklopramid nebo Domperidon)

léky ke snížení hladiny cholesterolu (Cholestyramin)

léky k léčbě dny (Probenecid)

léky s kyselinou acetylsalicylovou (Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin) nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky

antibiotika (Chloramfenikol a Rifampicin)

léky na epilepsii (Fenobarbital)

Nedoporučuje se současně užívat ani další léky s paracetamolem. Při silných bolestech nebo horečkách je případně možné brát i léky s účinnou látkou ibuprofenem, ale nikoliv najednou, nýbrž s dvouhodinovým odstupem od užití přípravku s paracetamolem u dospělých nebo tříhodinovým u dětí.

Lidé alergičtí na para­ce­tamol nebo na nějakou pomocnou látku léčivého přípravku, případně osoby vážně nemocné nebo s akutním zánětem jater by se těmto lékům měly vyhnout. Bez doporučení lékaře stejně tak nesmějí užívat léčiva s obsahem paracetamolu alkoholici. Výhodou paracetamolu je, že nedráždí žaludek.

Podobně jako všechny léčivé přípravky, i ty s paracetamolem mohou mít nežádoucí účinky, které se ale nemusejí vyskytnout u kaž­dého pacienta. Nejčastější nežádoucí účinky jsou uvedeny v příbalové informaci. Pokud se u vás vyskytne kterýkoliv nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10 nebo prostřednictvím jeho webové stránky (ZDE).

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivých přípravků.

Chraňte životní prostředí

Nezapomínejte také na to, že nepoužité, nespotřebované léčivo či léčiva s prošlou dobou použitelnosti (expirací) nepatří do odpadních vod nebo domácího odpadu. Pokud je odevzdáte do lékárny, budou odborně zlikvidována. Pomůžete tak chránit životní prostředí.

Chřipka vs. nachlazení

Lidé často zaměňují běžné nachlazení za chřipku, protože některé jejich příznaky mohou být společné a od obou lze ulevit volně prodejnými léky. Existují však mezi nimi zásadní rozdíly:

Nápor choroby. Je u nachlazení postupný, u chřipky nastupuje okamžitě.

Příznaky. Bolest či škrábání v krku, ucpaný nebo „tekoucí“ nos, rýma, kašel a únava jsou projevy při nachlazení. Zimnice, suchý kašel, bolest hlavy a svalů, bolest v krku, extrémní únava a slabost provázejí chřipku.

Tělesná teplota. U nachlazení je tělesná teplota mírně zvýšená nebo normální. Chřipku provázejí horečky 38 °C a vyšší. Zvýšenou teplotou reaguje organismus na probíhající záněty v těle, jde o obranný mechanismus. Do určité míry je zvýšení teploty žádoucí a nepovažuje se za vhodné ji agresivně snižovat.

Závažnost. Průběh nemoci u nachlazení je mírný až střední. Chřipka představuje pro organismus větší zátěž. Pro většinu lidí však není nutné vyhledat lékaře. Antibiotika v tomto případě stejně nepomohou – chřipku způsobuje virus, nikoli bakterie. Lidé s chřipkou by ihned měli omezit kontakt s ostatními, protože nákaza může mít drastický vliv na zdravotní stav u zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou děti, těhotné nebo senioři.

Trvání. Nachlazení se člověk zbavuje od týdne do 10 dnů, kašel může přetrvávat i déle. Dostat se z chřipky trvá jeden až dva týdny, se slabostí se můžeme potýkat i v týdnech po vyléčení.

Zvířatům ne!

Léky s paracetamolem nikdy nepodávejte domácím zvířatům, a to ani v malých dávkách. Jsou pro ně toxické a i jediná podaná tableta může vést k úhynu zvířete. Při podezření na pozření paracetamolu domácím zvířetem je nutné okamžitě kontaktovat veterinárního lékaře.

