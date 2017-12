dTest: Aby sleva byla skutečně slevou

27.12.2017 12:57

Čas výprodejů je v plném proudu. Někteří obchodníci zlevnili zboží už před Vánocemi, hlavním lákadlem pro spotřebitele jsou ale všudypřítomné povánoční výprodeje, které plynule přecházejí do těch novoročních. Co je dobré mít na paměti, abyste „výhodné“ koupě posléze nelitovali? Na co si dát pozor, abyste díky slevám opravdu ušetřili?