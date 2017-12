dTest: Lze Vánoce slavit ekologicky?

Francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir na svém webu uvádí několik tipů na „zelené“ Vánoce:

Omezte jízdu autem. Podle odborníků je automobilová doprava během svátků oproti ročnímu průměru až o 50 % intenzivnější. To znamená větší znečištění a výraznější vliv na naše zdraví. Nechávejte podle možností vůz doma a používejte hromadnou dopravu. Je-li nutné auto použít, nejezděte v něm sami, řiďte klidně a přiměřenou rychlostí. Spolujízda a šetrný způsob řízení snižují spotřebu i objem emisí.

Štědrovečerní klasiku si odpírat nemusíte, ta bývá většinou ekologicky přijatelná. Nakupujte bio potraviny, jejich pěstování šetří přírodu. Vyšší cenu vyvážíte kvalitou a koupí jen nutného množství. Volte místní potraviny. Dovozem exotického ovoce, drůbeže, masa nebo vína se spotřebuje o 10-20× více energie než produkcí a prodejem lokálních produktů.

Kupujte sezónní a nemražené výrobky. V našich končinách se ovoce a zelenina mimo přirozenou sezonu pěstuje v upravených podmínkách, s přitápěním a osvětlením, a tudíž s větší spotřebou energií. Ta stoupá i u mražení výrobků, které je třeba skladovat při teplotách pod -18° C.

Snižte spotřebu červeného masa. Při jeho produkci se vytváří více skleníkových plynů než u stejné váhy drůbežího. Ať se rozhodnete pro kterékoliv z nich, hledejte bio nebo z volného chovu.

Zapomeňte na balenou vodu. Na svátečním stole vypadá mnohem lépe krásná karafa s dobrou vodou z vodovodu. Cítíte-li z ní pachuť chlóru, nechte ji krátce v lednici a zbavíte se jej. Omezte množství obalů, jednorázového nádobí, igelitek, papírových ubrousků.

Zdobte s rozmyslem. Vysokou spotřebu elektřiny vánočního osvětlení lze snížit LED žárovkami až desetkrát.

Stromek vyvolává dilemata. Plastový vydrží leta, je však z ekologicky problematického plastu a dováží se většinou až z Číny. Pravý přírodní je sice pěstován právě jen k vánočnímu použití, ale často za nezanedbatelné pomoci hnojiv, herbicidů, insekticidů a chemických stimulátorů růstu. Jak se rozhodnout? Podle studie citované francouzskými kolegy se 6 let používaný umělý stromek svým negativním dopadem na prostředí vyrovná jednomu pravému. Rozhodnete-li se pro pravý, nekupujte jej s předstihem. Aby vydržel do Vánoc, musí být každý stromek prodaný už v listopadu chemicky ošetřen proti opadání jehličí.

Dárky volíme podle toho, co kdo má rád a co nám dovolí peněženka. Existuje-li u těch elektrických alternativa se světelnou baterií nebo solárním napájením, vyberte si ji. Ekologicky nejšetrnějšími dárky jsou třeba vstupenky do divadla, na koncert, předplatné časopisu, novin, online služeb, sportovních aktivit, zaplacení kurzu vaření, tance, cizího jazyka, kosmetického ošetření, večeře v restauraci. Řešením je i dárkový poukaz nebo dárkový koš s bio obsahem. Přemýšlejte i u balení. Lesklý a zdobný papír, balicí folie nebo různé plastifikované mašle či pajetky jsou nerecyklovatelné. Buď zvolte papír recyklovaný, nebo pod stromkem vybalujte opatrně a můžete schovat papíry na příště.

Přání lze posílat virtuální, ale kouzelnější mohou být ta z recyklovaného papíru a s přírodními barvami.

Po svátcích recyklujte, recyklujte, recyklujte. Obaly od dárků i potravin nebo ozdob patří do příslušných kontejnerů, bioodpad do kompostu nebo do směsného odpadu.

Oslavujte s radostí dobré volby. Moudře, za sebe i za ostatní.