dTest: Potravinové doplňky paměť neposílí

Projevy slábnoucí paměti mohou být nepříjemné – nemůžete najít klíče, vzpomenout si na něčí jméno, na ulici, na to, co jste se chystali právě udělat. Pozorování těchto projevů u blízkých lidí a představa, že bychom je mohli mít také, jsou znepokojivé. Dáme tedy na reklamu a koupíme si doplněk slibující řešení? Za posledních 10 let se v USA prodej doplňků na paměť zdvojnásobil. Avšak z prosincového souhrnu různých výzkumů vyplývá, že neexistují skutečně spolehlivé důkazy o účincích těchto doplňků v předcházení výpadků paměti, lehčích psychických problémů nebo demence u starších lidí. Podle harvardského profesora medicíny Pietera Cohena mohou některé přípravky dokonce uškodit.

Doplněk neléčí a v kombinaci s léčivy může uškodit Potravinové doplňky, na rozdíl od léků, nemusí dokazovat svoji účinnost. Z toho většinou plynou rozdíly mezi očekáváními a skutečným účinkem – jak ve Spojených státech, tak u nás. K nejžádanějším doplňkům nabízeným na podporu paměti patří rybí tuky (omega-3 mastné kyseliny), vitaminy skupiny B (kyselina listová, B6 a B12) a výtažek z listů stromu ginkgo biloba. Na potvrzení jejich skutečné účinnosti svět stále čeká. Některé studie ukazují, že u lidí přijímajících s potravou (např. tučnými mořskými rybami) dostatečné množství omega-3 mastných kyselin, může být riziko vzniku demence nižší. Tento účinek však nebyl prokázán při příjmu stejných látek v podobě doplňků. Jistá studie na tisícovce starších lidí před pěti lety ukázala, že u těch, co užívali doplňky, nebyl počet s diagnózou demence nebo se sníženou krátkodobou pamětí nižší než u osob, které užívaly placebo. Řada studií z roku 2015 zjistila, že dodatečný příjem vitaminu B6, B12 nebo kyseliny listové nezpomalí ani nesníží riziko stařecké zapomnětlivosti u zdravých pacientů v pokročilejším věku a rozhodně nezlepší fungování mozku těch, kteří takovými problémy trpí. Výzkum zveřejněný v roce 2012 neobjevil ve sledované skupině 2854 starších osob s paměťovými problémy žádný rozdíl ve výskytu Alzheimerovy choroby mezi těmi, kteří užívali výtažek z ginkgo bilobou dvakrát denně po dobu pěti let, a těmi, kteří užívali placebo. Dr. Marvin L. Lipman, hlavní zdravotnický poradce Consumer Reports, varuje, že některé potravinové doplňky mohou obsahovat složky, jejichž přítomnost si neuvědomujeme a mohou nám uškodit. Mnohé také ovlivňují – a někdy nebezpečně – účinek léků, které bereme. Například ginkgo biloba by se neměla kombinovat s léčivy snižujícími srážlivost krve či regulujícími krevní tlak ani s antidepresivy ze skupiny SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) Čím doplňky nahradit? Procvičujte mozek. Cvičení argumentace nebo paměti, například učením se cizím jazykům, může zpomalit nástup problémů. Desetileté cílené vědecké pozorování zjistilo, že procvičování může zlepšit fungování mozku a myšlení. Je třeba podotknout, že se nejednalo o počítačové hry. Procvičujte tělo. Mezi faktory ovlivňující nástup Alzheimerovy choroby je i sedavý způsob života. Fyzická aktivita – např. chůze, zvedání závaží, jóga, tai chi apod. – může odložit nebo zpomalit slábnutí paměti. Sledujte svůj krevní tlak. Nižší tlak krve snižuje nebezpečí vzniku kardiovaskulárních chorob a mozkových příhod, které také způsobují ztrátu paměti.

Psali jsme: dTest: Zimní dovolená v zahraničí – s cestovkou či bez? dTest: Jak nedovolit chytré televizi sledovat, co děláte dTest: Potraviny, které můžete sníst i prošlé dTest: Aby barvy dětské tváři neškodily

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva