dTest: Úskalí autopůjčoven v zahraničí

Zapůjčení automobilu v zahraničí není dnes již nic neobvyklého. Autopůjčovny různých společností se nachází v mnoha městech po celém světě. Zejména u letecké dovolené na vlastní pěst je půjčení auta nebo karavanu téměř nezbytností. Větší společnosti umožňují zapůjčení automobilu přes internet. „Plánování se vyplatí. Důkladně zvažte, s jakou společností smlouvu uzavřete. Vždy zvolte takovou, která má dobré jméno a je ověřená. Výběr půjčovny a auta přes internet je výhodný v tom, že si v klidu domova můžete automobil dopředu vybrat a zarezervovat, a to často za lepší ceny. Stejně tak si můžete před uzavřením smlouvy pročíst obchodní podmínky,“ doporučuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Obezřetnost je namístě především při samotném podpisu smlouvy. Její pozorné přečtení – například s pomocí překladače – je prvním předpokladem úspěchu. V případě jakýchkoliv nejasností je dobré se zeptat obsluhy. Rovněž důležitá je i volba pojištění. Je vhodné zaměřit se nejen na pojistné limity, ale i na výši spoluúčasti v případě nehody. Nejjistější je zvolit komplexní pojištění včetně pojištění čelního skla a ochrany proti odcizení. Kopii smluv o pronájmu a pojištění auta i doklad o platbě je důležité vozit s sebou.

Většina půjčoven bude při předání auta vyžadovat řidičský průkaz, někdy i mezinárodní řidičský průkaz, dále cestovní pas řidiče a platební kartu, která musí být vedena na jméno hlavního řidiče. Z karty si půjčovna na začátku pronájmu strhne nebo zablokuje patřičnou částku. Vrácení zálohy je podmíněno předáním vozidla ve stejném stavu, v jakém bylo pronajato.

Na věku záleží. Pokud je cestovateli méně než 21 let, bývá pro něj půjčení auta v mnoha destinacích nemožné, nebo přinejmenším dražší. Přirážky za věk řidičů se mohou vztahovat na šoféry mladší 25 let a starší 65 let, v některých destinacích jsou ještě přísnější. Ve smlouvě se také mohou objevit poplatky za další řidiče. „Budete-li se při řízení střídat s dalším řidičem, musí být i on přítomen při uzavírání smlouvy a předání vozu. Pokud by tento další řidič nebyl uveden ve smlouvě a způsobil by nehodu, budete muset následně uhradit škodu v plné výši,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Na co se zeptat předem? Některé půjčovny mají stanovený maximální limit najetých kilometrů. Překročení tohoto limitu bývá rovněž spojeno s vysokým poplatkem. Další příplatky se většinou vztahují i na půjčení doplňků, jako je navigace nebo dětská autosedačka. Vycestování za hranice dané země s půjčeným autem není samozřejmostí. Ne všechny autopůjčovny to umožňují, proto je třeba tento požadavek konzultovat předem.

Při přebírání vozu je velmi důležitá kontrola jeho technického stavu a povinné výbavy. „Nezapomeňte veškeré nedostatky a poškození včetně menších oděrek zanést do předávacího protokolu a celý exteriér i interiéru vozu nafotit nebo natočit na video. Předejdete tak možným sporům při vracení vozu. S údaji ve smlouvě také porovnejte stav tachometru a palivové nádrže,“ doporučuje Eduarda Hekšová.

Ve většině případů se auta odevzdávají půjčovně s plnou nádrží. V opačném případě totiž autopůjčovna naúčtuje daleko vyšší cenu, než je běžná cena benzínu na čerpací stanici. Další možností je zakoupení první nádrže paliva. Vůz pak může být vrácen s prázdnou nádrží. V takovém případě však půjčovna neuhradí nespotřebované palivo.

Čas jsou peníze. Až budete automobil vracet, myslete také na to, abyste na předávací místo stačili dojet včas. Předáním vozidla mimo pracovní dobu se totiž vystavujete riziku, že vám bude naúčtován další poplatek.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

autor: Tisková zpráva