dTest: V barevných slizech pro děti se našly nebezpečné látky

Sliz na hraní láká děti i dospívající svou tvárností i vydávanými zvuky. Lze si jej namíchat doma, nejčastěji se však používá koupený. Jako mnoho dalších hraček, které rychle získaly na popularitě a je po nich velká poptávka, se i v tomto případě v obchodech snadno objeví zdraví škodlivé výrobky, které uniknou evropským kontrolám. Dánská spotřebitelská organizace Forbrugerrådet Tænk testovala 15 slizů z tamních obchodů a z e-shopů a zaměřila se na to, zda se z nich uvolňují nežádoucí látky. Původní zprávy v dánském jazyce jsou k dispozici zde a zde.

Slizy obsahují složky, které zajišťují tvárnost a celistvost nebo brání výskytu bakterií a plísní a prodlužují dobu použitelnosti. Patří mezi ně sloučeniny boru, považované v EU za velmi problematické kvůli svému negativnímu účinku na plodnost a na zdraví plodu. Jaké množství těchto látek se z hraček smí uvolňovat, je proto přesně určeno legislativou. Stejně je tomu i u dalších hormonálních disruptorů. Slizy na hraní obsahují také látky, které mohou vyvolat alergickou reakci.

Nejvíce škodlivin uvolňují čtyři výrobky, zařazené do dánských testů. Dva byly již staženy z výroby, další nahlásila spotřebitelská organizace dánské inspekci pro ochranu životního prostředí. Výrobci je zařadili do kategorie modelovacích hmot, pro kterou jsou požadavky méně přísné, ale způsobem zacházení a hraní se v praxi jedná o hrací sliz. Z nich je Dino world – Depesche k sehnání i u nás.

Jelikož na hračkách nebývá uvedeno složení, musíte se na konkrétní chemikálie zeptat prodejce, výrobce nebo dovozce. Opatrnost je na místě při obsahu následujících konzervačních složek:

methylisothiazolinon a methylchloroisothiazolinon (alergizující, zakázané k používání v některých kosmetických přípravcích, např. v krémech),

imidazolidinyl urea (alergizující),

parabeny (považované za hormonální disruptory),

iodopropyl butyl carbamate (alergizující).

Ptejte se nejen na obsah, ale i na množství příslušné látky ve výrobku, na její uvolňování a na splnění evropských norem. Věnujte pozornost také aromatickým složkám, které mohou vyvolávat nepříjemné reakce. Nenakupujte hračky ve wish.com a podobných e-shopech, které nezaručují dodržení bezpečných limitů nastavených úřady EU. Dohlédněte, aby si děti po hraní se slizem pokaždé pořádně umyly ruce.

Optimální by byla povinnost uvádět složení hraček, stejně jako je tomu u potravin a kosmetických výrobků. Rodiče by se tak uměli snáze rozhodovat a lépe by chránili zdraví svých dětí.

autor: Tisková zpráva