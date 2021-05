„2025 začne válka.“ Cibulka vytáhl na Rusko kyvadélko. Navrhl v ČT drsný krok

Hostem pořadu Politické spektrum na České televizi byl i někdejší disident, aktivista a předseda strany Pravý Blok Petr Cibulka. A byl to masakr. Naložil Rusům za Vrbětice. Zeman je prý agent KGB a měli by ho vyznamenat. Dalším řešením prý je úplně přerušit styky s Moskvou a konfiskovat majetky Rusů u nás. A řekl toho mnohem víc. Ze slov o satanském impériu mrazí. A došlo i na kyvadélko.

Tématem pořadu, který moderoval zkušený Bohumil Klepetko, byla zahraniční politika, konkrétně Rusko a náš vztah k němu ve světle událostí ve Vrběticích. Spolu s Cibulkou byli ve studiu i představitelé dalších drobných stran, jako je Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty a Konzervativní strana, jejíž barvy zde hájil Dušan Stuchlík.

Co říká Petr Cibulka na nedávné vystoupení prezidenta Zemana? „Já si myslím, že prezident Miloš Zeman nezklamal, že jako agent KGB odvedl dokonalý výkon, a já být jeho řídícím důstojníkem, tak ho vyznamenám nejvyšším vyznamenáním, protože to bylo vysoce inteligentní, dokázal vyhmátnout všechna slabá místa těch oficiálních zpráv, a i když nasekal spoustu chyb, tak rozpoltil tu věc z jednoznačné záležitosti na víceznačnou,“ vypálil Cibulka zkoprnělému Klepetkovi.

Moderátor dále upozornil, že Senát začne projednávat možnou žalobu na prezidenta pro velezradu. Co by dělal Cibulka, kdyby byl zvoleným senátorem? Podpořil by žalobu? „Tak jak známo, Rusko je satanské impérium zla, za 300 let zvětšilo svou rozlohu na úkor všech sousedů čtrnáctkrát, teď je na řadě naše Evropa a za této situace je nepřijatelné hrát ruskými kartami, ať už se jedná o prezidenta nebo kohokoliv jiného. Žalobu bych už před mnoha lety podpořil,“ prohlásil jednoznačně Cibulka.

Cibulka se následně v průběhu celého pořadu držel svého antiruského programu: „Nenajdeme na Západě politika, který by nefízloval pro Rusko. Někdo fízluje pro KGB a někdo pro GRU a z toho jsou teď tyhle kontroverze,“ uvedl. Když se ho Klepetko zeptal, zda si je skutečně jistý svým tvrzením a zda má pro něj nějaké důkazy, Cibulka hbitě ukázal do kamery své dnes již proslulé siderické kyvadélko. „Pane redaktore, mám už milionkrát ověřené, že to tak bohužel pro nás je. Takže já bych chtěl říct, že zatímco agentura KGB má úkol odvádět pozornost od Ruska a vymýšlet různé nesmyslné hypotézy, tak zase agentura GRU, která je konkurenční, se snaží to držet na té ruské stopě a z toho vyplývá ten informační chaos v této kauze,“ vysvětloval Cibulka údajnou strategii Rusů.

„Já jsem přesvědčen, že většina politiků a novinářů pracuje pro Rusko, ať už pro KGB nebo GRU, to se samozřejmě týká i policie,“ uvedl Cibulka s tím, že pokud nebyly potrestány žádné údajné miliardové zločiny, které se zde během třiceti let staly, je to jasný důkaz, že policie je v ruských službách. Cibulka si tím očividně rýpl do svého kolegy v debatě, zástupce Šlachtovy Přísahy.

Co by aktivista řekl k tomu, že se za Českou republiku v roztržce s Ruskem západní demokracie postavily spíše jen verbálně a nebyly ochotny sáhnout k masivnímu vyhošťování, jak se to stalo v případě otravy Sergeje Skripala? „Já prostě tvrdím už spoustu let, že jsme ve třetí světové válce. Zatím hybridní, ostrá fáze začne v roce 2025. Česká republika je vedená ruskou agenturou, Evropa a každý stát je veden další ruskou agenturou. Ruská agentura nepůjde proti Rusku. Kdyby Evropa chtěla srazit Rusko na kolena, tak stačí zavřít kohoutek s plynem a je konec s Ruskem. To znamená, toto jsou jenom hry, když Rusko obsadí Krym, tak Evropa jen tvrdí, že je znepokojena. Až Rusové vtrhnou do Evropy, tak zase bude tvrdit, že je znepokojena, ale my je neplatíme, aby byli znepokojeni, ale aby nás a Evropu bránili,“ popisoval zaníceně Cibulka.

Jediná obrana proti útokům a „státnímu terorismu ze strany Ruska“ je podle Cibulky úplné ukončení diplomatických vztahů s Ruskem a dále pak konfiskovat veškerý ruský majetek na našem území. Když mu Klepetko odvětil, že bychom tak byli za velké exoty ve světě, ohradil se Cibulka slovy: To je úplně jedno, ale byli bychom jediní, kteří se brání Rusku. Zatím se nikdo Rusku nebrání, všichni mu ustupují. Kdyby Rusku všichni neustupovali, tak nejsme tam, kde jsme, kdy Rusko ovlivňuje politiku na celém Západě.

