„500 miliard Ukrajině a nám ani..." Babiš vykřičel to nejhorší. Vyzval lidi

Protestní akci ke Strakově akademii svolal nejpočetnější odborový svaz KOVO. Předáky zklamalo, že kabinet si jejich výhrady v Praze dnes nevyslechne. Má výjezdní zasedání v Jeseníku.

„Založil jsem hnutí ANO v roce 2012 a je to zkratka pro Akci nespokojených občanů. Vy jste nespokojení. My jsme nespokojení. Možná se ptáte, proč jsem tady. Jsem tady proto, že mě pozval předseda odborových svazů pan Ďurčo. Přišel jsem vám říct, že vy jste tady nejdůležitější. Odboráři. Od vzniku vlády, nejhroznější, nejneschopnější, nejprolhanější vlády, která sedí v této budově, které jsme předali naši zemi ve skvělé kondici. Předběhli jsme v životní úrovni Itálii, Španělsko. Společně s odboráři jsme na tripartitě prosazovali snižování daní, zvyšování mezd. To všechno jsme s odboráři udělali. Odboráři z OKD vědí, že jsme zachránili vytunelované OKD. Nějaký Bakala ho vytuneloval,“ rozjel se Babiš.

„Kolegové Dobšík a Dáša Žitníková vědí, že když jsem byl premiérem, měli jste mě na esemesce. Prosazovali jsme vše pro lepší životní úroveň našich lidí. Přišel jsem sem proto, abych vám doporučil, co přinutí tuto asociální vládě k debatě. Za 470 dní, co jsem předal vládu, v mašličkách, se mnou pan premiér ani jednou nemluvil. Čtyři dni a čtyři noci jsme bojovali za naše důchodce. A budeme bojovat dál. Podáme ústavní stížnost. A uvidíme jestli Ústavní soud je součástí této nové totality, protože oni mají všechno. Před kým tato nejhorší vláda může mít strach? Může mít strach, před vámi odboráři. Máte desítky odborářských svazů a stovky odborářských organizací. Kolik vás je? Pět set tisíc? Pokud vy přijdete a zorganizujete demonstraci a zaplníte Václavák, tak potom konečně ta vláda začne s vámi mluvit,“ rozhorlil se Babiš.

„Ukažte mi někoho, komu tato vláda pomohla! Reálné mzdy klesly. Nejhorší v Evropě. A vy můžete zabránit dalším zvěrstvům. Chtějí navýšit DPH na 23 %. Paní Pekarová, která říká, že vláda tady není pro lidi. Za našich vlád jsme snížili daně o 500 miliard. Co to znamená 23 %? Všechno zdraží! Pane předsedo, já vás prosím, zorganizujte to! Budeme vás podporovat. Že pan prezident říká, že zorganizuje nějakou schůzku. Pan Fiala tomu nerozumí. O čem? Jaké je řešení? Když jsme odcházeli, inflace byla 5 %, protože jsme srazili DPH na elektřinu. Oni mají 19 %, nechtějí tu inflaci srazit. Je to loutková vláda výrobců elektřiny. A řešení je jednoduché,“ podotkl Babiš.

„Máme ministra práce a sociálních věcí, který poprvé v histori bojuje proti důchodcům. To tu nikdy nebylo. Předsednictví České republiky Evropské unie! Naprostá katastrofa. Vyřídili peníze pro Ukrajinu, 500 miliard, ale pro nás nic. Kolik to stálo? Proč pan Fiala nezařídil peníze na ukrajinské uprchlíky? Spalovací motory. Syntetická paliva. To by stál litr 250 Kč. Je to všechno podvod. Žádný svrchovaný český premiér nebojoval za naše zájmy. Chceme s vámi bojovat proti nim. Chci jenom říct, že vy, odboráři, to máte v rukou. Pokud se zorganizujete, všichni, každý ukecá někoho, tak potom ten Václavák a Letná budou plné. Vláda přijde a bude se vás bát. A já vám držím palce,“ sdělil Babiš závěrem. Ozývaly se výkřiky Babiš na Hrad.

KOVO patří ke svazům Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Tato největší odborová centrála v Česku protest podporuje. Na dnešní akci dorazili i členové z dalších svazů, a to třeba z úřednických či školských odborů. Do Prahy přijeli také odboráři z automobilky z Mladé Boleslavi a Kvasin. Podporu předem vyjádřili i někteří politici.

Odbory KOVO kritizují případné další zvyšování důchodového věku na hranici 68 let a proti podobě důchodové reformy. Požadují dřívější důchod pro namáhavá povolání. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) odborářům minulý týden řekl, že reformu dosud nezveřejnil a novelu s úpravou dřívějších penzí pro náročné profese předloží letos ve druhém pololetí. Platit by pak měla od roku 2025. Uvedl, že s uzákoněním důchodového věku na 68 letech ve svých návrzích nepočítá. Řekl, že věková hranice pro nástup do penze by měla zohledňovat délku života, odpracovanou dobu i náročnost práce a reformní změny se dotknou až čtyřicátníků a mladších.

Odboráři mají výhrady také k podobě nové emisní normy Euro 7. Obávají se rušení pracovních míst a propouštění v automobilkách a subdodavatelských firmách. Členské země tento týden normu schválily. Podle ní by od roku 2035 neměl být možný prodej nových benzinových a naftových aut. Spalovací motory by se dál mohly využívat, ale se syntetickými palivy. Zaměstnavatelský Svaz průmyslu a dopravy uvítal, že se podmínky vyjasnily a automobilky se mohou na nová pravidla začít připravovat.

