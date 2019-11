„A manželce půjdete dát taky přes držku?!“ Fyzický útok Procházkové vyprovokoval drsné roztržky na internetu. Šídlo, Topolánek, Foldyna, Ovčáček a veřejnost ve varu

Na incident, v němž novinářka Deníku N Petra Procházková na mezinárodním novinářském fóru Media 2019 napadla redaktora serveru Sputnik Vladimíra Frantu, zareagovali další novináři a politici. Na stranu novinářky se tak již stačil přidat i bývalý premiér Mirek Topolánek či redaktor Televize Seznam Jindřich Šídlo. A silně to schytal v komentářích od lidí. „Touto optikou by museli k Vám do baráku chodit fackovat Kubíka se Slonkovou a na Kavčích horách postavit boxovací automat,“ píší. A tážou se ho: „Pokud o Vás manželka řekne někde lež, půjdete jí dát přes držku?“ Naopak proti facce Procházkové povstali poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna a hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten se zamyslel, co by následovalo, kdyby „redaktorka Sputniku nafackovala redaktorovi Deníku N“.

„Vy jste takový prase novinářský, že to jsem ještě fakt neviděla,“ dala si Procházková ruce v bok a spustila na novináře. „Takový lži, který vy vypouštíte, co si to vůbec dovolujete? Že se nestydíte,“ rozhořčovala se na něj dál Procházková. Redaktor serveru Sputnik nereagoval.

Vtom se však Procházková rozmáchla a vyrazila muži z rukou telefon, až odletěl mezi hrníčky. Následně mu vlepila facku. Muž si jej zdvihl a natáčel dále. „Nesahejte mi na můj telefon, paní Procházková,“ sdělil jí a stěžoval si na to, že ho fotograf neustále fotí. „A co by vás nefotil?“ zeptala se Procházková. „A proč bych já nemohl fotit,“ oponuje Franta. Procházková pak při svém odchodu cedí skrze zuby: „Ubožák.“ Oba aktéři se potom rozcházejí.

K mohutným reakcím se nyní přidal i bývalý ministerský předseda Mirek Topolánek. „Teorie facky. Ta, co pošle k zemi, vyžaduje zpevněné zápěstí (Bud Spencer, Miroslav Kalousek) a vychází z ramene. Uvolněné zápěstí (Procházková) je klasickým plesknutím a spolu se záhlavcem (Macek) má spíše výchovný charakter,“ napsal ve svém komentáři, kde rozebírá údery proběhlé na české politické scéně.

Teorie facky. Ta, co pošle k zemi, vyžaduje zpevněné zápěstí (Bud Spencer, Miroslav Kalousek) a vychází z ramene. Uvolněné zápěstí (Procházková) je klasickým plesknutím a spolu se záhlavcem (Macek) má spíše výchovný charakter. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) November 23, 2019

Na mysl tak Topolánkovi vytanula Kalouskova facka studentovi, za niž poslanec Miroslav Kalousek dostal pokutu ve výši tisícikoruny, či pohlavek uštědřený Davidu Rathovi.

Facka od Procházkové má dle bývalého premiéra spíše „výchovný charakter“. A doplňuje: „Jemné plácnutí, jak krajkovou rukavičkou (kdyby se stále nosily). Neprotivit se zlu násilím nelze věčně, Lve Nikolajeviči...“

To však nenechalo chladným bloggera Petra Paulczyňského a Topolánkovi odepsal: „Už jsem to psal Šídlovi. Facka není argument, to říkal už Makarenko.“

Už jsem to psal Šídlovi. Facka není argument, to říkal už Makarenko — Petr Paulczyňski (@paulczynski) November 23, 2019

Topolánek si ale za svým stojí a facku od Procházkové obhajuje: „Jasně. Měl to udělat nějaký slušný, incidentu přítomný muž. Asi tam takový nebyl. Tak co má chudák ženská dělat, než si zase pomoct sama.“ „Facka není argument, ať ji uděluje, který chce pohlaví,“ odepsal Paulczyňski.

Facka není argument ať ji uděluje který chce pohlaví — Petr Paulczyňski (@paulczynski) November 23, 2019

A na to již Topolánek jen rezignovaně doplnil: „Božíčku. Jak je ten Pavouk útlocitný...“ Paulczyňski mu na to odepsal, že o žádnou útlocitnost nejde: „Ale kdeže, sám bych některým presstitutům s chutí ubalil, Ale fascinuje mě, jak jsou ti liberální demokrati zastánci fackování. Jenom aby se jim to nevrátilo.“

Ale kdeže, sám bych některým presstitutům s chutí ubalil, Ale fascinuje mě jak jsou ti liberální demokrati zastánci fackování. Jenom aby se jim to nevrátilo — Petr Paulczyňski (@paulczynski) November 23, 2019

Diskutovat za Procházkovou se rozhodl i novinář a redaktor Jindřich Šídlo. „Já myslím, že má Petra Procházková pravdu,“ napsal na svůj twitter a strhl tak pozornost mnoha dalších uživatelů.

Já myslim, že má Petra Procházková pravdu. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) November 23, 2019

„Koukám, že sametová smířlivost skončila. Neříkám, že Sputnik často nelže, ale touto optikou by museli k Vám do baráku chodit fackovat Kubíka se Slonkovou a na Kavčích horách postavit boxovací automat,“ odvětil mu na to uživatel Jiří Smetana s namířením na novináře Seznam Zpráv a České televize. Šídlo jeho komentář následně označil za lež a za blábol, přičemž požaduje důkazy.

Až dokážete jednu lež, budu tenhle blábol brát vážně. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) November 23, 2019

Uživatelka Ludvajz-ová pak Šídlovi napsala: „Je komické, jak se snažíte hájit neobhajitelné. Pokud o Vás manželka řekne někde lež, půjdete ji dát přes držku?“ Ten na to dost nevybíravě odvětil: „Ne. A je mi celkem jedno, jak to chodí u vás doma.“

Ne. A je mi celkem jedno, jak to chodí u vás doma. — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) November 23, 2019

A Vít Rožnovský se jej zeptal, zda by se měli mlátit „opoziční novináři“? „Kdo? Opoziční novináři? Který myslíte? Zaměstnance ruský vlády?“ obořil se na něj redaktor.

Kdo? Opoziční novináři? :-) který myslíte? Zaměstnance ruský vlády? — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) November 23, 2019

Po mnohých, kteří facku obhajují či dokonce oslavují, jimiž jsou dále například český novinář, spisovatel a politik Jaromír Štětina či režisér Jan Hřebejk, se však zdvihly i hlasy lidí, kteří s útokem na novináře nesouhlasí.

Video z Raptor-TV.cz na sociální sítí již dříve sdílel také mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Jeho obsah popsal se slovy, že „přesně tak to dopadá, když necháme do svého srdce vstoupit nenávist, před kterou stále varuji. Pokud s někým nesouhlasíme, a notabene jde o novináře, řešením opravdu nejsou facky a sprostota“.

A nyní nastoluje situaci, kdy by se něco podobného stalo z opačného konce spektra. „Představme si to obráceně: Redaktorka Sputniku nafackovala redaktorovi Deníku N. ‚Může za to Zeman,‘ křičí opozice. ‚Brutální ruský útok na svobodu slova,‘ halekají komentátoři. Ministr Petříček si povolává ruského velvyslance, ČST burcuje ve všech pořadech kromě Večerníčku,“ píše hradní mluvčí.

Představme si to obráceně:



Redaktorka Sputniku nafackovala redaktorovi Deníku N.



“Může za to Zeman,” křičí opozice.



“Brutální ruský útok na svobodu slova,” halekají komentátoři.



Ministr Petříček si povolává ruského velvyslance, ČST burcuje ve všech pořadech kromě Večerníčku. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 23, 2019

Připojuje se i poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna. Ten incident okomentoval: „V Deníku N prý psali, že se u nás už smí fackovat novináři. Radši si to ale ještě ověřím.“

V Deníku N prý psali, že se u nás už smí fackovat novináři. Radši si to ale ještě ověřím. — Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) November 23, 2019

Deník N pro objasnění situace přinesl v sobotu osobní svědectví novinářky Procházkové. Ještě než novinářské fórum začalo, rozzlobilo ji, že Sputnik News o této akci informoval v článku s titulkem „Na Foru Media 2019 v Praze se řeší svoboda a lidská práva. Petra Procházková zatím nedorazila“, a její účasti tedy předem věnoval speciální pozornost.

„Následující den vyšel ve Sputniku článek o mém kratičkém vystoupení. Lživý a manipulativní, s titulkem ‚Trapas na Media Foru. Petra Procházková: Čeština je k ničemu, do ČR nikdo nejezdí“. Nic z toho není pravda. K žádnému ‚trapasu‘ nedošlo, ani jsem neřekla, že do ČR nikdo nejezdí, i zbytek článku je celý překroucený. Přesto se ihned rozletěl po ruských sociálních sítích. Psali mi znepokojení přátelé z Ruska i odjinud. Lež vypuštěná do světa je těžký, prakticky nezničitelný soupeř,“ píše ve svém vyjádření novinářka Deníku N.

Proto se opakovaně dotazovala autora článku Vladimíra Franty, který prý falešně interpretoval její slova. „Zajímalo mne, proč lhal. Ptala jsem se ho, zda jsem byla pozvána, aby mě mohli zdiskreditovat. Smál se a lhal mi do očí. Prý si bude psát, co se mu zlíbí. Od toho je svoboda, řekl mi,“ vysvětluje Procházková.

„Raptor TV následně pustila do oběhu video, kterým se mě pokouší kompromitovat,“ zdůrazňuje novinářka s tím, že jej natáčel fotograf Vít Hassan, který se jí bezprostředně po incidentu dokonce pokoušel natočený materiál prodat. „Je na něm natočeno, jak jsem vyrazila Frantovi telefon z ruky a pleskla ho po tváři. Video ovšem nezabírá celou situaci, chybí v něm, že Vladimír Franta opakovaně provokoval mého kolegu, fotografa Ludvíka Hradílka, a pak na něj i fyzicky dorážel,“ dodává.

Závěrem připomíná, že je přesvědčenou odpůrkyní jakéhokoliv násilí. „Nejsem na to, co se v pátek stalo, hrdá, ale nejsem to já, kdo by se měl stydět,“ uzavírá své vyjádření Procházková.

Pod její vyjádření pak Deník N přidal i své stanovisko v podobném znění: „Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Jeho redaktor vydal o zkušené novinářce Petře Procházkové pomlouvačný článek a následně ji a našeho fotografa obtěžoval natáčením a fyzickým kontaktem přímo na akci.“

