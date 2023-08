„A zase Babiš? Babiš? Lidi by vás pochopili, ale...“ Stanjura oznámil zadlužení. Toto slyšel

Dlouho očekávaná novela státního rozpočtu na rok 2022 je tady. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) sliboval před volbami jiná čísla, nyní ale předpokládaný schodek 330 miliard korun omlouvá s poukazem na srovnání s tím, co by bylo, kdyby v čele byla vláda Andreje Babiše (ANO). Právě to mu ale má mnoho lidí za zlé, včetně sympatizantů.

„Vláda schválila novelu rozpočtu s deficitem 330 mld. Radost mi to nedělá, ale pro srovnání: navržený schodek Babišovou vládou 378 mld, loňský schodek 420 mld a odhadem minimálně 500 mld letos, pokud bychom poslechli ANO nápady na zvýšení výdajů a snížení DPH,“ napsal Stanjura na svůj Twitter a spustil lavinu reakcí.

Paradoxně některým diskutérům ani tak nevadil navržený schodek rozpočtu, jako neustálé srovnávání s bývalým premiérem a argumentace Babišem.

Dnes jsem od vládních představitelů ještě neměl možnost slyšet nic o Babišovi, až na poslední chvíli, díky za to. — Jaderný Ježíš ???? (@tvuj_pan_jan) July 27, 2022

„Dnes jsem od vládních představitelů ještě neměl možnost slyšet nic o Babišovi, až na poslední chvíli, díky za to,“ upozorňuje třeba jeden z diskutujících na to, že srovnávání a výmluvy na předsedu ANO jsou podle něj každodenním vládním komunikačním pravidlem.

„Nemusíte se pořád zaklínat Babišem. Každý rozumný člověk ví, co on a jeho chátra napáchali. I kdybyste vytvořili schodek větší než byl, lidi ho budou akceptovat, pokud se jim rozumně vysvětlí. Doba je zlá, to každý vidí. Ale zbavte se už fenoménu Babiš. Moc se za to přimlouvám,“ potvrzuje další diskutér, evidentně sympatizant vládní koalice, že i on má dost toho, jak se vláda bývalým premiérem stále ohání.

Další diskutující už nebyli tak slušní. Nicméně časté vládní zmínky o Andreji Babišovi jim evidentně v žaludku ležely také.

„Ty (obrázek vepře), asi bys to nepřežil, kdybys nezmínil p. Babiše a jeho vládu !!! Nesaháš mu ani po kotníky, tak si ho neber stále do huby,“ nabádá jedna z diskutujících ministra financí.

„Blablabla, pořád Babiš, vy jste všichni nemocní,“ přijde dalšímu omílání jména předsedy ANO jako nemoc.

S neustálým skloňováním jména bývalého premiéra má evidentně problém i přispěvatel, který volil poněkud hrubší výrazy.

„Táhni už do prdele, ty ZMRDE. Pořád jenom Babiš a jakou máš inflaci? Jak řekl Zeman, škrtat umí i kokr...“

V podobném tónu pokračoval i další.

„Hezkej pokus... Až na to, že Babiš tím zachraňoval ekonomiku. Vy jste to dokázali, aniž byste hnuli prstem, ty debile,“ uzavřel s poukazem na to, že schodek vlády Andreje Babiše byl způsobený covidovými opatřeními vedoucími k záchraně podnikatelů a ekonomiky vůbec, zatímco současná vláda podle něj nedělá pro republiku nic.

