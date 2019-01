„Afričané jsou méně inteligentní než my. Kdo je zná, ten to ví,“ řekl nositel Nobelovy ceny. A takhle s ním zametli

15. 1. 2019 11:07

„Odvolávám, co jsem odvolal,“ praví se v Pyšné princezně. Stárnoucí americký vědec James Watson, nositel Nobelovy ceny, si okolo roku 2007 nedal pozor na jazyk a spojoval inteligenci s rasovým původem. Po omluvě mu byly ponechány už jen čestné tituly. Na začátku roku byl odvysílán dokument, ve kterém vědec přiznal, že názor nezměnil. A přišel i o to málo, co měl. Informovala o tom britská BBC a deník Guardian.