„Ale já tu vlajku vyvěsím.“ Svoboda uhnul před Piráty, se zlou se potázal

„ODS vadí duha. Z rozhodnutí primátora Svobody Praha během Pridu nenaváže na některé symbolické kroky: Město letos nevyvěsí v ulicích duhové vlajky, neosvítí Petřínskou rozhlednu duhovými barvami, ani nepřemaluje přechod na Mariánském náměstí,“ píše na svém twitterovém profilu Filip Titlbach.

ODS vadí duha. ???‍??? Z rozhodnutí primátora Svobody Praha během Pridu nenaváže na některé symbolické kroky: Město letos nevyvěsí v ulicích duhové vlajky, neosvítí Petřínskou rozhlednu duhovými barvami, ani nepřemaluje přechod na Mariánském náměstí. pic.twitter.com/KKuJ3jdLGi — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) July 17, 2023

„Tohle mě fakt mrzí, za nás jsme se snažili slavit Prague Pride všemi způsoby a hrdě jsme vyvěšovali vlajku na magistrátu. Je smutný pozorovat tento krok zpět,“ poznamenala bývalá radní hlavního města Prahy Hana Třeštíková, kdy na sociálních sítích sdílela i snímek s duhovou vlajkou a s tehdejším primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti).

„Dobrý den paní kolegyně, bohužel se v mediích objevily nepřesné informace, duhová vlajka bude vyvěšena na radnici i dalších městských budovách. Tak jako každý rok pokračuje hlavní město Praha v tradici vyvěšování duhové vlajky. Tato tradice byla zahájena v době mého prvního primátorského mandátu,“ odvětil jí primátor Bohuslav Svoboda.

Dobrý den paní kolegyně, bohužel se v mediích objevily nepřesné informace, ???‍?? bude vyvěšena na radnici i dalších městských budovách. Tak jako každý rok pokračuje hlavní město Praha v tradici vyvěšování duhové vlajky. Tato tradice byla zahájena v době mého prvního primátorského… — Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy (@Svoboda_Slavek) July 18, 2023

„Vlajku jsme začali na pražské radnici vyvěšovat již za mého prvního primátorského období a jasně jsme to na magistrátních budovách přislíbili i letos, akci Prague Pride jsme poskytli i záštitu,“ dodal v dalším tweetu. „Pouze jsme nepodpořili další, komerční stránky akce, což z pozice primátora Prahy bylo myslím zcela logické,“ podotkl.

Pouze jsme nepodpořili další, komerční stránky akce, což z pozice primátora @PrahaEU bylo myslím zcela logické. — Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy (@Svoboda_Slavek) July 17, 2023

Právě na tuto konverzaci upozornil Petr Macinka, předseda Motoristů Sobě, pražské komunální strany. „Vida ho, Slávka… Stačí letmé pokárání na twitteru od opoziční pionýrské vedoucí Třeštíkové, že ODS není dostatečně LGBTXY+-x/ friendly – umocněné společnou fotografií se zastupujícím říšským primátorem Hřibem, a jak se hned soudruh docent rozpohyboval. Deklarovanou 70% programovou a asi i ideologickou shodu ODS s Piráty (a Čižinskými, Zelenými, komunisty, socany, Antifa, Last Generation a Greenpeace…) je občanským demokratům potřeba neustále připomínat. Jinak by na to zase před volbami mohli zapomenout a tvrdit svým voličům, že tentokrát to bude úplně, ale ÚPLNĚ jinak. Tak určitě…“ napsal.

„To se mi ulevilo.. Už jsem se začínal bát, že by se ODS chovala rozpoznatelně jinak než Pirátstvo. Ale nevím, zda to tímhle pan docent senior zachránil. Jestli by to nechtělo vlastníma rukama namalovat duhu na přechod na Mafiánským náměstí, vrazit si do zadku tři paví péra, nasadit si psí masku, vobout červený štekle s flitrama a táhnout při Pride alegorickej vůz Dantova pekla jako obraz Prahy s nápisem ODS + Pirátstvo = VL. Pak může dojít k (nejen názorovému) průniku,“ reagoval pak také na tweet Svobody investor Zbyněk Passer.

„Bohuslav Svoboda uklidnil pirátské koaliční partnery (se kterými má obrovský programový průnik) i Prahu SOBĚ s Hanou Třeštíkovou. Vlajka LGBT aktivistů vyvěšena bude a o dotaci 700 000 Kč se průvod bát nemusí. Můj názor je stále stejný. Podobné akce nemají být dotované z peněz daňových poplatníků. Dotace obecně se mají rušit. Na veřejné budovy přitom patří jen vlajky ČR a místních samospráv. Úřady by totiž neměly být aktivisticky zdobeny, ale měly by být neutrální. Duhovou vlajku si může vyvěsit pan primátor třeba ve své poslanecké kanceláři nebo v sídle ODS, tam už se o úřední budovu nejedná...“ dodal k celé věci Libor Vondráček ze Svobodných.

