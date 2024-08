„Ať USA odejdou z NATO.“ U Carlsona zadunělo

Hned v úvodu Dave Smith Carlsonovi prozradil, že nečekal, že si demokraté vyberou dosavadní viceprezidentku Kamalu Harrisovou. „Byla bez šance, byla hloupá, byla nepopulární,“ zhodnotil Kamalu Harrisovou komik. A přece se stala kandidátkou na prezidentku, což Smitha překvapilo.

„Kamala Harrisová se z nejnepopulárnější viceprezidentky všech dob stala kulturním fenoménem,“ zaznělo v debatě.

Dave Smith v první polovině rozhovoru, který trval přes dvě hodiny, Carlsonovi mimo jiné řekl, že Spojené státy prožívají největší skandál ve své historii. Bidenův skandál.

„Největším skandálem v americké historii je, že máme úřadujícího prezidenta, příliš senilního na to, aby se ucházel o znovuzvolení, zatímco jsme v zástupné válce s největší jadernou mocností v historii lidstva. Prostě šílený,“ nechal se slyšet Carlsonův host. „Probíhá válka v Izraeli a my nemáme prezidenta,“ rozčiloval se Smith. A to byl jen jeden z řady argumentů, proč podle něj USA prožívají největší skandál ve svých dějinách.

Pokud jde o válku na Ukrajině, ta by se podle Smitha dala ukončit relativně snadno.

„Stačí, abychom začali vyhrožovat, že opustíme NATO. Podle mě není důvod, abychom byli v NATO,“ konstatoval.

A hned připomínal, že NATO vzniklo jako aliance, kde USA poskytly ochranu západní Evropě zničené druhou světovou válkou. Ochranu proti Sovětskému svazu. „A teď to vypadá, že Evropa je bohatá, americký dluh 35 bilionů dolarů, a ano, Sovětský svaz neexistuje,“ podotkl. „A Vladimir Putin by byl ochoten udělat téměř cokoli, abychom odešli z NATO. Tak proč tu válku takhle neukončit? Chci říct, Ukrajinci nikdy nedostanou zpátky Krym, to se nestane, ale koho to zajímá? Pojďme to ukončit,“ doporučoval stand-up komik Carlsonovým divákům.

Amerika by se pak podle jeho názoru ekonomicky opět postavila na nohy. Komik je toho názoru, že by se mohlo zrušit i ministerstvo školství, které z jeho pohledu zničilo americký vzdělávací systém a pak by bylo možné všechno postupně dávat do pořádku.

„Centralizovaný model řízení nefunguje. Země, které ho aplikovaly, tak selhaly. A teď ho máme i my. A selháváme,“ zaznělo ve studiu s tím, že se to týká školství, ale i energetiky a mnoha dalších oblastí.

