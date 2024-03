„Babiš se mstí Lipavskému, jako StB!“ Předehra schůze ve Sněmovně byla drsná

reklama

Diskuse mezi zákonodárci se zahustila hned na počátku. Je Andrej Babiš skutečně bezpečnostním rizikem pro Českou republiku?

Slova se chopil Martin Kupka. „Nás zaráží to, že přes všechny tyhle věci, které my samozřejmě nejenom zmiňujeme, připouštíme, ale vážíme si jejich... že najednou je to Andrej Babiš, který jde i proti téhle své původní linii. To není tak, že bychom nepřipouštěli varianty debaty o tom, jak třeba postupovat prakticky ve věci pomoci Ukrajině, v ochraně nejenom České republiky, ale všech ostatních států. To je ve hře, o tom se pojďme bavit. Ale v okamžiku, kdy začneme relativizovat, tak, jako se to děje teď na Slovensku? Kdo je agresor, a kdo je viník, tak to pak nemá žádnou variantu. To pak nemá východisko, když se budeme bavit o té schůzi, tak troufnu si tvrdit, že tohle období bude rekordní co do počtu mimořádných schůzí sněmovny, kdy i opozice využívá samozřejmě tento institut velmi bohatě a úvod těch mimořádných schůzích patří zpravidla těm, kteří ji svolávají, takže patřila stejně tak vystoupením s přednostními právy,“ začal Kupka.

„V tomhle případě ale my potřebujeme upozornit na rizika, která tady jsou a která jsou významná. Myslím, že platí, a to koneckonců i ANO nerado připouští, že se podařilo opravdu dosáhnout v posledním období mimořádné pozice v mezinárodních vztazích a že Česká republika, jak někdo říká, boxuje nad svojí váhovou kategorii, a je to důležité zejména v situaci, kdy ta mezinárodněpolitická situace je mnohem závažnější. Čelíme vážným hrozbám v blízkosti České republiky, tak tady je jasné, že pokud se odehraje, a je to možné pozorovat, stále víc opravdu relativizace té pozice, našeho postoje, tak na to musíme upozornit. Je to věc důležitá a zároveň ubezpečuji všechny diváky, že v tomto směru vláda pracuje na tom, aby se podařilo vyřešit stěžejní problémy. Koneckonců inflace klesá,“ prohlásil ministr Kupka.

Na otázku, jakou taktiku připravuje hnutí ANO, poslanec Patrik Nacher neodpověděl. „V úterý máme klub, tak já teď tady nebudu prozrazovat taktiku. Já sám si připravuji celkem obsáhlý projev, ale já tady musím reagovat na to, co tady zaznělo – agresor, oběť – tady nikdo nepochybuje o tom, kdo je agresor, kdo je oběť. To, že ve 100 procentech nesouhlasíme s vaší občas militantní rétorikou neznamená, že prostě vidíme agresora opačně!“ zaburácel Nacher na ministra dopravy.

Nacher poukázal i na praktiky vládní koalice, která opozici tradičně neschvaluje mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. A to ne pouze ty politické, ale i společenské, které dopadají na celou společnost. „A nám nezařadí žádný bod. V té chvíli my prostě, když je to důležité, třeba když to byly ceny energií, tak my svoláme mimořádnou schůzi. Pravidelně předsedkyně Sněmovny zařadí její jednání schválně na čtvrtek abychom přišli o interpelace,“ rozhořčil se Nacher.

A vysvětlil, proč opoziční poslanci s přednostním právem před schválením mimořádné schůze dlouze hovoří a probírají i velké množství nesouvisejících bodů. Nacher řekl, že za to může vědomí toho, že navržená schůze nebude schválená. „My to tak děláme proto, protože víme, že ta schůze nebude schválena. Proto vystoupí aspoň ti čtyři nebo pět řečníků s přednostním právem za opozici, protože víme, že vy to nepodpoříte. Naproti tomu, tady ta situace je přece odlišná,“ řekl Nacher. A následně vládní koalici označil za zbabělou. „Vy tu většinu máte. Víte, že tu schůzi schválíte. Přesto tam dáte těch dvanáct, třináct i čtrnáct přednostních práv (na projev) a tím neumožníte řadovým poslancům na vás reagovat, a to já považuji za zbabělé.“

„Vy víte, že na konci toho procesu bude schválení té schůze,“ durdil se Nacher.

Moderátorka Terezie Tománková obrátila pozornost hostů k uniklému soukromému e-mailu Andreje Babiše, kde předseda hnutí ANO použil vulgární slovo vůči ministru zahraničí Lipavskému a ptal se svého rešeršéra na počet dětí a jakými jazyky se Lipavský domluví. Kvůli uniklému e-mailu je také svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.

„Vulgárnější je spíš ten postup, než to slovo,“ vyjevil divákům CNN Prima News ministr Kupka. „Myslím, že každý z nás může někdy ulétnout a prostě vysloví sprosté slovo. Tady je vážnější to, co opravdu je za tím slovem. Co je za tím gestem, že to je akt msty se opravdu zaměřit na toho, s kým Andreji Babiš nesouhlasí? A to je praktika StB!“ hřímal v TV studiu ministr dopravy Kupka.

„Je to patrné. Pan ministr Lipavský vystoupil, pojmenoval v Andreji Babišovi riziko. Následně na to píše e-mail, ve kterém se domáhá informací o dětech pana kolegy Lipovského. Je patrné, že mu jde o to, aby šel po krku, aby na něj něco odhalil,“ vyslovil svou domněnku Kupka.

Nacher s takovým pohledem nesouhlasil. „Vládní politici najednou vycítili šanci, když Andrej Babiš poslal omylem e-mail na špatnou adresu a vlastně z toho e-mailu dělají skutečné kompro. A když se podíváte na tu strukturu, vy jste tady říkal, tak je na konci otázka – má děti, má děti, jazyky? Má děti – vy to popisujete, jako by řekl, má děti, sežeňte mi, kam chodí do školy, co dělají a podobně, to tam přece není,“ zkonstatoval Nacher.

A dovodil, že Andrej Babiš chtěl jen v diskusi použít argument, jestli by ministr poslal své děti do války. Na námitku moderátorky Nacher pronesl: „V prezidentských volbách se také Andreje Babiše ptali, jestli by poslal svoje svoje děti do války.“

Následně Nacher vytáhl vytištěnou na papíru komunikaci pirátů na jejich Pirátském fóru, kde se šéfpirát Ivan Bartoš dožadoval informací na politiky hnutí ANO. A Nacher našel v odpovědích informace o svém kolegovi Richardu Brabcovi (ANO), na kterého piráti vypátrali jak počet dětí, tak i jazykové dovednosti nebo kde bydlí. „Složka na Richarda Brabce – ženatý, dvě děti, hovoří anglicky, francouzsky, rusky, střídavě žije v Lovosicích a v Praze,“ ukazoval Nacher na pirátské praktiky.

„A jak to, že tady u tohohle se mimořádná schůze nesvolává, a je to veřejné? Ale tady to, to je soukromý e-mail. Jenom otázka – má děti, jazyky. Kdybychom se podívali do počítačů ministrů, co bychom tam našli?“ nakladl řečnickou otázku Nacher.

A vidí v chování vládní koalice i fízlovské praktiky. „Soukromé e-maily, byť byste je omylem někam poslali, jestli by první obrana právě nebyla, že tohle jsou právě ty fízlovské metody, že soukromý e-mail se takhle tímhletím způsobem zneužívá,“ udivilo Nachera.

Ministr Kupka se rázně ohradil. Že nejde o to sprosté slovo v e-mailu, ač se mu nelíbí, ale podle Kupky jde o to, že z e-mailu jde cítit, že Andrej Babiš chce na ministra Lipavského získat nějaké negativní informace. „To, oč mu jde, co se snaží dohledat, ty údaje o tom, kolik máme dětí, je v případě politiků obvyklou informací ve Wikipedii, na tom opravdu nic není. Ale problém je to, že celý ten e-mail je vedený opravdu snahou dostat něco negativního. To se v tom přece skrývá, ještě navíc uvozeno příslušným sugestivním výrazem na toho oponenta,“ vyjádřil své mínění Kupka.

„Nestalo se, že se mohlo stát.. – a tato vláda, která staví jako prioritu boj s dezinformacemi, tak se podílí na jejich šíření,“ shrnul Patrik Nacher puzení a motivaci vládní koalice uspořádat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. „Vy hledáte mezi řádky něco, co tam není. Právě tím, že to je veřejné, tak si to každý může ověřit. Ono je pak těžké říkat, že jde o ten tón e-mailu,“ poznamenal Nacher.

Ministr Kupka vyjevil své obavy z možného opětného nástupu Andreje Babiše do vlády. Bude si vést složky na občany? Na důležité oponenty? Na opozici? „V okamžiku, kdy by se například Andrej Babiš znovu dostal k moci, jak by využíval nástroje, které v tu chvíli také jako premiér může mít? Právě proto to mnohé lidi, a mě také, naplňuje obavami. Proto uděláme, co bude v našich silách, aby na tohle riziko ve společnosti nedošlo,“ řekl s příslibem ministr Kupka.

A s tím se Patrik Nacher nesmířil. „Počkejte, ale to je přesně to strašení!“ hřímal ve studiu. „To je strašení, to není politický klasický souboj nějakých myšlenek. Andrej Babiš byl premiér, nic takového nedělal. Nemáte k tomu důkaz a říkáte, že je tu obava, že by to mohl dělat, a to je přesně to strašení,“ uzavřel Nacher.

