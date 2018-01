„Babiš vyjebává s lidmi. Je načase vyjebat s ním!“ Na Václaváku se demonstrovalo. Drzá Klára, Bára Štěpánová, Knížák burcoval z telefonu

Na demonstraci dorazilo asi 150 lidí. Srdnatě stáli na mraze a poslouchali jednotlivé řečníky. Přinesli si s sebou vlajky Evropské unie a několik transparentů. „Babiš je rakovina této země,“ stálo na jednom z nich. „Už nechceme žádné estébáky ve vládě,“ hlásal další.

Na akci nechyběli herečka Bára Štěpánová, aktivista Tomasz Peszynski nebo člen strany Soukromníci Ladislav Linek. Tato strana v podzimních parlamentních volbách podporovala ODS. Soukromníci se dlouhodobě zasazují např. o zrušení EET zavedené Babišem.

Účastníci demonstrace požadovali okamžitý odchod Andreje Babiše (ANO) z pozice premiéra. Konec ministerského angažmá by měl podle demonstrantů potkat i současnou šéfku státní kasy Alenu Schillerovou za hnutí ANO a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, taktéž za hnutí ANO.

Že budou požadovat konec Babiše, Schillerové a Pelikána, ostatně avizovali svolavatelé demonstrace už na sociální síti Facebook.

„Není přípustné, aby nevolená ministryně financí bagatelizovala zprávu Evropského úřadu a kryla tím osobní zájmy premiéra. Ministerstvo financí musí jednat pouze v souladu se zájmy České republiky. Stejně tak prezident nesmí uměle udržovat premiéra, který nezíská důvěru vlády. Požadujeme rychlou výměnu Andreje Babiše. Jeho minulost a současné kauzy ohrožují postavení České republiky v EU i ve světě, navíc je vyšetřovaný v závažné kauze. Prezidenta žádáme, aby okamžitě pověřil sestavením vlády jiného kandidáta! Udržování Babiše jako premiéra není zájmem České republiky, a to ani když se to prezidentovi zrovna hodí. Složil jste slib a máte jednat v zájmu republiky!“ píší organizátoři demonstrace na sociální síti Facebook, na které demonstraci svolávali.

Pelikánovi svolavatelé demonstrace vyčetli, že se neohradil proti slovům Andreje Babiše, že je v České republice možné objednat si proti někomu trestní stíhání. Babiš se v tomto smyslu vyjádřil v pátek, když sněmovna jednala o tom, zda ho vydá k trestnímu stíhání v kauze farmy Čapí hnízdo. Pokud není možné někoho trestně stíhat na objednávku, Pelikán se měl svému šéfovi ve sněmovně vzepřít a jeho slova odmítnout. Ale neučinil tak. A pokud je možné zařídit trestní stíhání na objednávku, je to tristní obraz české justice. Tak či tak by měl podle svolavatelů demonstrace skončit i Robert Pelikán.

K demonstrantům promluvil profesor Milan Knížák, byť jen po telefonu. Nedostavil se sice osobně, ale ani na dálku si umělec nebral servítky. „Považuji Andreje Babiše za největší nebezpečí po roce 1989. Strana ANO je strana sluhů a lokajů,“ rozčílil se pan profesor. „Měli bychom udělat absolutně všechno, aby takovíto lidé zmizeli z veřejného života,“ apeloval na demonstranty Knížák po telefonu.

Když dostal slovo pan Ladislav Linek, všem přítomným připomněl, že v minulosti hýbaly českou společností mnohem menší skandály. Kdysi stačilo mnohem míň k tomu, aby se do Prahy rozjely autobusy z Třince a dalších míst republiky a aby lidé na Václavském náměstí požadovali konec toho či onoho podezřelého ministra. „Dnes je to každému jedno,“ posteskl si. „Ale my tady přesvědčujeme přesvědčené. Zkuste o tom přesvědčit alespoň jednoho člověka ze svého okolí, o tom, co si tady říkáme,“ požádal přítomné Linek. Česká společnost se podle jeho názoru musí probudit, protože svoboda, především svoboda podnikání, je v České republice ohrožena.

Ke slovu se dostala také Klára Novotná, české veřejnosti známá pod přezdívkou Drzá Klára, která se vůči Babišovi vymezovala opakovaně. Ani na Václavském náměstí si nebrala servírky.

„Ti nahoře, kteří nám teď šlapou na paty, tak ať vidí, že se nám to tady nelíbí. Babiš je člověk, který tady vlastní půlku republiky. Když si koupíte něco k jídlu, když čtete noviny na záchodě, tak všude je Babiš,“ rozjela se pěkně zostra Klára Novotná. A to nebylo všechno. V jednu chvíli na Václavském náměstí zvolala, že Babiš „vyjebává s lidmi“. „Babiš je podle mého názoru jen parazit, který se přiživuje na naší republice. Konečně je načase vyjebat s ním,“ uzavřela své vystoupení zapáleně.

Pokud se dá objednat trestní stíhání, tak chceme ceník!

Od pořadatelů ze skupiny AUVA dále zaznělo, že lidé na venkově možná nemají dost informací o tom, co se děje, a tak volí Andreje Babiše a Miloše Zemana, který teď momentálně táhne s premiérem za jeden provaz. Je proto třeba s lidmi diskutovat, ale demokraticky. Účastníci demonstrace by prý neměli své názory vnucovat druhým za každou cenu. Členové AUVA totiž trvají na tom, že jsou demokratickým uskupením a stojí toliko o vedení dialogu.

„Paní Schillerová, vy tam nejste od toho, abyste hájila zájmy pana Babiše. Vy tam jste od toho, abyste vydala peníze na školy a školky. Pokud vám příště přijde nějaká nová zpráva od OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům), tak ji prosím nebagatelizujte,“ žádali členové AUVA šéfku státní kasy. „A pokud se dá objednat trestní stíhání, tak prosím vás, jsme v demokratickém státě, takže žádáme ceník a chceme si to taky objednat,“ obraceli se i na ministra spravedlnosti.

Pár slov přednesla také Bára Štěpánová. „My těm lidem nahoře říkáme vláda, ale oni nám nemají vládnout. Oni tu zemi mají spravovat... Říkejme jim to, my jsme si vás volili, abyste spravovali tuhle zemi!“ apelovala na lidi.

Ve tři hodiny začala Bára Štěpánová zpívat hymnu. Akce se pomalu chýlila ke konci. „Na shledanou v lepších časech a doufám, že příští týden touto dobou se budeme aspoň trošičku radovat! Díky,“ rozloučila se Štěpánová.

