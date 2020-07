,,Babiši, cos to provedl?" Ivan David: Pravda o jednání v Bruselu. Připlatíme a budou diktovat

reklama

David podotýká, že s plánem na obnovu ekonomik zasažených koronavirem přišel italský premiér Giuseppe Conte, který, podle Davida, chtěl v EU rozpustit až jeden tisíc miliard eur a využít je na zalepení děr v rozpočtech členských států a na modernizaci ekonomiky. Ani jedno z toho se však nepodařilo prosadit. EU si rozdělí 750 miliard eur, z čehož bude formou dotací rozděleno jen 390 miliard eur. Zbývajících 360 miliard eur je balík peněz, z něhož si lze půjčovat a standardně splácet. Dotace budou vázány na konkrétní projekty, nikoli na zotavení ekonomiky obecně.

Jak asi bude v Radě ministrů financí vypadat jednání o dotacích a půjčkách pro Itálii a Španělsko, to si můžeme snadno představit na tom, čemu bylo při „pomoci EU“ v dluhové krizi 2008 vystaveno Řecko. Po „pomoci EU“ je Řecko ještě zadluženější, jeho ekonomika se kvůli škrtům propadla téměř o polovinu, nezaměstnanost vzrostla na 25 %. A řecký stát byl při privatizaci řízené Evropskou komisí okraden o všechny ziskové firmy, jako jsou letiště a přístavy, které pod cenou koupily německé firmy,“ napsal David.

Italského premiéra proto David považuje za jednoho z politiků, kteří na summitu prohráli.

Za vítěze se podle Davida mohou považovat nizozemský premiér Mark Rutte, který nabádal k rozpočtové zodpovědnosti i k přísné kontrole nad půjčovanými penězi. Po bok vítězného Rutteho David postavil i německou kancléřku Angelu Merkelovou, protože až si bude Itálie půjčovat peníze a nebude je mít z čeho splácet, německé společnosti možná získají kontrolu nad svými italskými konkurenty. Němci by mohli opanovat italské automobilky, italský oděvní průmysl a tak podobně.

Na Babišovi David nenechal nit suchou.

„Z České republiky udělal v tomto jednání premiér Andrej Babiš druhého největšího losera. Naše příspěvky do rozpočtu EU v letech 2021 až 2027 vzrostou minimálně o 40 %. Ze současného odvodu ve výši 1 % hrubého národního důchodu (HND) budeme ze státního rozpočtu posílat do Bruselu 1,4 % HND. Evropská rada zároveň rozhodla o drastických škrtech ve strukturálních fondech a ve Společné zemědělské politice. ČR tedy v příštích 7 letech bude muset mnohem více do rozpočtu EU zaplatit, než z něj dostane zpět ve formě dotací. Češi se čtvrtinovými platy ve srovnání s Německem se stanou čistými plátci do rozpočtu EU,“ konstatuje europoslanec David.

„Premiér Andrej Babiš na summit odjížděl s tím, že podle rozhodnut většiny Sněmovny (ANO+ČSSD+KSČM) nemá dělat potíže. Nepožadoval téměř nic. Jen možnost, aby si vláda ČR mohla sama zvolit, na co půjdou peníze přidělené nám z jednotlivých fondů. Dostal však ještě méně. Vláda může přesunout na jiný účel pouze 25 % přídělu z Evropského sociálního fondu. U ostatních fondů musí utrácet za to, co určí Brusel. Třetinu peněz, které nám Brusel pošle, budeme muset utratit za nesmyslné projekty Zeleného údělu. Tedy na dobíječky elektromobilů nebo na budování fotovoltaických a větrných elektráren. Na své si z 20% podílu, který je vyhrazen na projekty digitalizace, přijdou německý telekomunikační gigant T-Mobile nebo firma O2 nejbohatšího českého miliardáře Petra Kellnera. Za peníze z EU u nás postaví mobilní sítě 5G. Uživatelé mobilních telefonů je později zaplatí formou digitální daně, která má být podle nočního rozhodnutí premiérů placena rovnou do pokladny EU,“ pokračuje David.

Naproti tomu Polsko a Maďarsko jsou, podle europoslance, dalšími vítězi summitu, protože dokázaly zabránit tomu, aby přišly o peníze, pokud z pohledu EU poruší zásady právního státu. Teoreticky by tyto země o peníze přijít mohly, ale pouze v případě jednomyslné shody ostatních států, ale k tomu podle Davida nedojde, protože Maďaři budou krýt záda Polákům a Poláci Maďarům.

„Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki se vracejí domů jako vítězové. Tak dlouho dělali potíže a do poslední chvíle hrozili vetem, až jim ostatní ustoupili nejen v možnosti je sankcionovat. Poláci a Maďaři získali také rekordní balíky peněz. Podle polského deníku Rzeczpospolita může Polsko z Fondu obnovy čerpat přes 67 miliard eur. Česká republika, která má ve srovnání s Polskem čtvrtinu obyvatel však, z Fondu obnovy může získat pouze 8,7 miliardy eur na dotacích. Půjčit by si ČR mohla pouze 2,5 miliardy. ‚Potížisté‘ Poláci tedy získali o polovinu více peněz než Češi, jejichž premiér jel do Bruselu ‚nedělat problémy‘,“ ukázal rozdíl mezi českým premiérem na straně jedné a premiéry Polska a Maďarska na straně druhé.

Podtrženo a sečteno, zvítězili ti, kteří hrozili, že pokud nezvítězí, budou dělat veliké problémy. V krajním případě mohli i vetovat veškeré dohody.

