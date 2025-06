Drulák ostře o systému: Funguje jen pro parazity. Potřebujeme změnu

Publicista a zakladatel spolku Svatopluk Michal Semín tvrdí, že Česko postupně ztrácí své demokratické kvality, a proto je nutné se zamyslet nad změnou režimu. „Velkým tématem dneška je změna režimu, protože máme obavy, kam Česká republika směřuje. Aktuálně se totiž zdá, že postupně Česko ztrácí své demokratické kvality a naopak postupně zavádí rysy totalitní. A to se děje postupně posledních patnáct let bez ohledu na to, kdo sestavuje vlády a koho my volíme. Takže to je očividně systémový problém, který požaduje nějakou změnu režimu, protože pouhá změna vlády k tomu očividně nestačí,“ nastínil Semín. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3211 lidí

Předseda Stačilo! Daniel Sterzik souhlasí a připomíná, že současná ústava vznikla na začátku 90. let v úplně jiné geopolitické situaci. „Tato ústava, která vznikla na začátku 90. let, je nejdéle platnou ústavou v dějinách naší země. Tady běžně žádná ústava nepřežila dvacet let a je nejvyšší čas, aby se nějaká změna udála už teď. Ta ústava byla napsána pro úplně jiný svět, kdy byly Spojené státy jasným hegemonem a mluvilo se o nějakém konci dějin. Jenže všechno je jinak, svět je stále více multipolární, USA se stahují z Evropy, velký utopický projekt EU míří spíše k zániku, a je proto načase uvažovat o tom, kam se naše země dál vydá,“ vysvětloval Sterzik, že změna by měla směřovat zpátky do historie.

„Ta změna režimu by ve skutečnosti měl být návrat ke kořenům, k tomu, co fungovalo, a k demokracii v ryzí podobě. Být poučeni historií,“ uvedl Sterzik alias Vidlák.

Podle politologa Petra Druláka posledních 35 let ukázalo, že jsme součástí nefungujících institucí a je to třeba revidovat. „Naše společnost je veskrze konzervativní, což ale neznamená, že strnule trváme na nějakých dogmatech, ale že provádíme různé experimenty, pak si je vyhodnotíme a podíváme se na výsledky a slepé cesty zavrhneme. A posledních 35 let ukázalo, že jsme součástí institucí, které nefungují anebo fungují jen pro někoho, pro takovou tu parazitickou menšinu,“ má jasno Drulák.

„Pak je tu ta druhá polovina, která raději žádné změny nechce, protože i když jsou nespokojeni, tak se bojí, že by mohlo být ještě hůř. Proto bychom se měli navracet k věcem, které fungovaly v minulosti, jako je návrat moci zpátky lidem,“ řekl patron hnutí Stačilo!.

Semín navrhuje přechod z parlamentního na prezidentský systém, jaký je v některých zemích, zejména v USA. „Takový prezident kumuluje exekutivní moc, například sestavuje vládu, ale je nadále odvolatelný a je kontrolován Parlamentem a instrumenty přímé demokracie. Ale to je něco, co v naší historii, tedy v ústavě ještě nebylo,“ navrhuje Semín.

Podle Sterzika je to jedna z variant, protože tímto směrem jde aktuálně celý svět. „Tímto směrem jde dneska veškerá světová politika, protože v dnešním rychlém kapitalistickém světě ty klasické parlamentní demokracie zaostávají za těmito rychlými změnami. A ty světové velmoci ukazují, že i když je tam klasicky demokraticky zvolený lídr, má takovou autoritu, že určuje směřování země a ta společnost to respektuje. A to urychluje ten šílený proces parlamentní demokracie,“ vysvětlil Sterzik.

„Žádné velké dějinné události nezačaly tak, že si to odhlasoval parlament. Ani v tom antickém Řecku, tam vždycky byl nějaký Perikles, který byl demokraticky určený, ale měl velkou a výraznou autoritu. A svět k těmto autoritám dnes inklinuje a my přemýšlíme stejným směrem,“ dodal předseda Stačilo!.