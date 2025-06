Dostál (Stačilo!): EU financuje mafii v Bulharsku z peněz daňových poplatníků

"EU financuje MAFII v Bulharsku z peněz daňových poplatníků"

Před bruselským Parlamentem demonstrovali Bulhaři. Nelíbí se jim zneužívání evropských fondů a měli k tomu pěkné transparenty s paní Ursulou. Protože docela podobný problém máme i v ČR (viz vyšetřování evropské prokuratury ke zneužívání nemocničních dotací v Motole), a protože se mi ani trochu nelíbí ne-řešení kauzy Pfizergate samotné Ursuly von der Leyen, popřál jsem jim cestou z oběda nejen sluchu, ale i hodně štěstí. Byli rádi.

V sobotu budou v Bulharsku velké protivládní demonstrace, protože vláda chce přijmout euro, aniž by se zeptala občanů v referendu. A to navzdory tomu, že referendum požadoval dokonce i bulharský prezident. Občané ponesou následky rozhodnutí svých vlád, proto si myslím, že by měli mít možnost vyslovit se aspoň k těm významnějším z nich prostřednictvím referend. V programu Stačilo to máme jasně uvedeno a pokud nám dáte ve volbách důvěru, budeme na tom trvat. A prosadíme i audity všech Dozimetrů, bitcoinů či rozkrádaček dotací.

