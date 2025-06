Ministr Výborný: Kompenzujeme škody za povodně

Se zemědělci jednal o kompenzacích škod, se starosty o obnově vodních toků a s představiteli iniciativy Obnova 2024+ o dalších krocích k obnově regionu. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo systém podpory pro zemědělce v hodnotě až 185 milionů korun a zároveň zahájilo bezúplatné převody pozemků obcím pro výstavbu mimo záplavová území.

Podpora zemědělcům, obcím i krajině

„Zemědělci na Jesenicku čelili v loňském roce mimořádně ničivým povodním. Ministerstvo zemědělství proto připravilo systém podpory, díky kterému bude zemědělcům v postižených regionech vyplaceno až 185 milionů korun z evropské zemědělské rezervy. Zároveň jsem si dnes vyslechl řadu podnětů přímo od zemědělců, například návrhy na rozšíření podpory o pícniny. Budeme se snažit tyto připomínky do programu zapracovat,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Další podpory se týkají i lesního hospodářství a rybářství. V rámci obnovy lesních cest bylo přijato 20 žádostí za 669 milionů korun, z nichž už bylo 28,7 milionu vyplaceno. Na kompenzace škod v rybářství je vyčleněno 100 milionů korun.

Pozemky pro výstavbu a vypořádání majetku

Státní pozemkový úřad (SPÚ) udělal po povodni monitoring škod na 2663 parcelách o celkové výměře 2286 hektarů. Na základě tohoto šetření bude možné čerpat podporu na zmírnění škod na zemědělské půdě. Podle míry poškození budeme hledat možnost odškodnění v rámci Rámcového programu pro řešení rizik a krizí v zemědělství. Ministerstvo v tuto chvíli připravuje aktivaci tohoto programu a jeho financování. U části pozemků, u kterých není možné obnovit zemědělské hospodaření, hledá MZe s SPÚ a MŽP možnosti směny těchto pozemků za jiné, to budou úřady řešit s jednotlivými vlastníky individuálně.

MZe také spolu s SPÚ zahájilo bezúplatné převody více než 70 pozemků obcím v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Vytipované pozemky o celkové výměře téměř 20 hektarů se nacházejí mimo záplavová území a jsou určeny pro výstavbu bytových a rodinných domů. Obce mají povinnost zahájit výstavbu do dvou let a dokončit ji do pěti let od převodu.

Jednání o obnově toků a opatření Povodí Odry

Na jednání v Jeseníku se starostkami a starosty obcí z Olomouckého a Moravskoslezského kraje zástupci Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) představili odbornou studii obnovy toků v povodí Odry. Ta navrhuje konkrétní úpravy říčních koryt a opatření pro zajištění povodňové ochrany obcí.

„Loňské zářijové povodně nám připomněly, že, abychom dokázali ochránit lidské životy, životy zvířat a majetky, je nutné včas realizovat všechny typy protipovodňových opatření. Jsem proto rád, že se dnes v Jeseníku mohu osobně setkat se starostkami a starosty měst a obcí, které byly loni povodněmi nejvíce zasaženy. Ve zdejší oblasti se nám daří postupovat v úzké koordinaci s Povodím Odry a odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny. Společně hledáme řešení, která ochrání obyvatele před dalšími povodněmi, vrátí řekám přirozenější charakter a k obnově toků bude docházet ve vybraných případech i s ohledem na okolní přírodu,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Povodí Odry zahájilo zabezpečovací práce hned po opadnutí vody. Do února 2025 byly provedeny zásahy na 338 kilometrech vodních toků s náklady 237 milionů korun. Letos pokračují další práce za 45 milionů korun. Celkové škody na vodních tocích a dílech dosáhly téměř 6,1 miliardy korun, z toho jen na Jesenicku 1,64 miliardy. Prioritou je obnova protipovodňových opatření v intravilánech obcí.

Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí představilo nový program financovaný z Národního programu Životní prostředí, který počítá s investicí tří miliard korun do obnovy vodních toků a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Výzva bude vyhlášena v následujících týdnech a počítá mimo jiné s podporou výstavby poldrů, retenčních nádrží nebo revitalizací toků s možností rozlivu do niv. Obnova probíhá v úzké koordinaci s Povodím Odry a odborníky z AOPK, kteří pomáhají navrhovat řešení šetrná k přírodě i obyvatelům. MŽP zároveň připravilo novelu vodního zákona, která má usnadnit výstavbu těchto opatření a odstranit zbytečnou byrokracii.

