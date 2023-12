„Bílý dům je hluboce znepokojen.“ Válkou v Izraeli

Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) postoupily k srdci velkého města na jihu Pásma Gazy k Chán Júnis. Rodiny rukojmích se podle serveru listu Haaretz zlobí na premiéra Benjamina Netanjahua za to, jak se staví k osudu dalších rukojmí. Spojené státy znovu a znovu tlačí na Izrael, by více chránil životy palestinských civilistů. Americká zpravodajská stanice CNN doplnila, že americká strana očekává, že izraelská vojenská operace v Pásmu Gazy se promění. Viceprezidentka USA Kamala Harrisová vyjádřila naději, že Izraelci americkému hlasu opravdu naslouchají.

reklama

Izraelská armáda postoupila s podporou vzdušných sil do srdce města Chán Júnis na jihu Pásma Gazy, uvedla agentura Reuters. Ozbrojenci Hamásu hlásí do světa, že bojovali s izraelskou armádou, jak jen to svedli nejlépe.

Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že v úterý zabilo nebo zranilo osm izraelských vojáků a zničilo 24 vojenských vozidel. Izraelská strana uvádí dva mrtvé vojáky za úterý a 83 od začátku pozemní operace.

Zdravotníci z Gazy uvedli, že mnoho civilistů bylo zabito při izraelském útoku na domy v Deir al-Balah severně od Chán Júnis. Doktor Eyad Al-Jabri, vedoucí tamní nemocnice Shuhada Al-Aqsa, agentuře Reuters řekl, že bylo zabito nejméně 45 lidí. Agentura Reuters však upozornila, že tyto informace nemohla nezávisle ověřit.

Ze strany Spojených států znovu a znovu zaznívá, že Izraelci musejí víc dbát o ochranu životů palestinských civilistů.

„Úroveň pomoci, která se dostává dovnitř, není dostatečná,“ řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller na tiskové konferenci. „Musí se to zlepšit a my jsme to izraelské vládě dali jasně najevo.“

Současně však dal americký prezident Joe Biden najevo, že si j vědom zvěrstev, která napáchali teroristé z Hamásu, konkrétně jak opakovaně znásilňovali ženy a mrzačily je. „Je to otřesné,“ řekl v Bostonu.

Hamás v prohlášení na svém kanálu Telegram odsoudil Bidenova obvinění jako nepravdivá a uvedl, že se připojuje k izraelskému úsilí zakrýt válečné zločiny spáchané s podporou USA.

Podle serveru listu Haaretz rodiny rukojmích zuří. V rámci několikadenního příměří se vrátilo 105 rukojmích z asi 240 rukojmích unesených z Izraele 7. října. Jenže teď rodinám rukojmích předseda vlády Benjamin Netanjahu sdělil, že „není možné“ nyní vrátit všechny zajatce.

Na tiskové konferenci se tématu znásilňování žen teroristy chopil i premiér Netanjahu.

„Slyšel jsem příběhy, které mi zlomily srdce... Slyšel jsem a vy jste také slyšeli, o sexuálním napadení a případech brutálního znásilnění, které se nepodobají ničemu dosud známému,“ řekl.

Současně však izraelský ministr obrany Yoav Gallant v úterý odsoudil násilí osadníků proti Palestincům na Západním břehu Jordánu. Z palestinské strany totiž přišla zpráva, že po střelbě Izraelců v Tabasu na Západním břehu zemřeli dva palestinští teenageři. Server izraelského listu Haaretz upozornil, že USA uvalují zákaz vydávání víz izraelským osadníkům, kteří se podíleli na násilnostech na Západním břehu Jordánu proti Palestincům.

Americká zpravodajská stanice CNN doplnila, že americká strana očekává, že izraelská vojenská operace v Pásmu Gazy skončí v průběhu ledna. Biden se měl v tomto smyslu vyjádřit směrem k izraelské vládě.

„Bílý dům je hluboce znepokojen tím, jak se budou izraelské operace vyvíjet v příštích několika týdnech, řekl vysoký představitel americké administrativy. USA důrazně varovaly Izrael v ‚tvrdých‘ a ‚přímých‘ rozhovorech, řekly, že izraelské obranné síly nemohou zopakovat druh ničivé taktiky, kterou používaly na severu, a musejí udělat více pro omezení civilních obětí. USA sdělily Izraeli, že jak se globální mínění stále více obrací proti jeho pozemní kampani, která zabila tisíce civilistů, čas, který má Izrael na to, aby pokračoval v operaci ve své současné podobě a stále si udržoval smysluplnou mezinárodní podporu, rychle ubývá,“ upozornila CNN.

Americká strana se prý také domnívá, že eliminace Hamásu, která je základním cílem izraelské operace, si vyžádá čas a přechod současné intenzivní bojové operace v nějakou mírnější, ale dlouhodobě udržitelnou akci. Jde však o doporučení, která zaznívají při zákulisních jednáních.

„Věřím, že naslouchali,“ řekla v neděli novinářům viceprezidentka Kamala Harrisová na otázku, zda Izrael poslouchá USA. Před dvěma dny mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby řekl novinářům: „Věříme, že přístup, který jsme doposud zvolili, přinesl efektivní výsledky.“

CNN si všímá, že administrativa Joea Bidena si dává velký pozor na to, aby Izrael v žádném případě nepodrobovala ostré kritice veřejně.

Psali jsme: Vystrčil vysvětlil výjezdy s Pekarovou: Pavel chtěl také jezdit s Čaputovou ve dvou Zatopit Hamás vodou, zvažuje Izrael. Bojí se o životní prostředí „Důchodci se mají jako nikdy. Zmrazit. A zbytek? Jaký si to uděláš...“ Z ODS odpověď na nářky Sem utečte, ukázal Izrael na mapě. USA ho chválí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka v Izraeli Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.