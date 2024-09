„Binec, nikdo to nezachrání.“ Z Bartošova „úřadu pro zlepšování“

V posledních týdnech začalo být poměrně živo kolem pirátských politiků. Ovšem nikoli způsobem, jak by si oni sami patrně přáli. Začalo to už počátkem letních prázdnin, kdy bylo „slavnostně“ spuštěno digitalizované stavební řízení. Problém je, že spuštěno sice bylo, ale prakticky nefunguje a vinou nového zákona už není možné věc řešit návratem ke starému způsobu. Postaru se to dělat nesmí a nový systém je k ničemu.

Slogan „jednoduše a on-line“ z portálu stavební správy díky tomu na referenty stavebních úřadů napříč republikou působí jako výsměch.

Veřejná debata na toto téma se rozjela zásluhou novináře, moderátora a zakladatele společnosti Datarun Michala Půra, který začal na vážné nedostatky projektu upozorňovat na sociálních sítích včetně například vážných výzev a dopisů stavebníků a jejich cechovních organizací.

Datarun Michala Půra přišel i s dalším průšvihem, za který má být zodpovědný vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Jde o Národní geoportál územního plánování. „Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo NGÚP vedle ostře sledovaného projektu digitalizace stavebního řízení od začátku července. Také tento projekt se však od svého spuštění nachází v zásadních problémech,“ uvádí studie Datarunu.

„Cílem projektu NGÚP je od počátku vytvoření jednoho nového informačního systému podporujícího digitalizaci územního plánování. Má sloužit jako úložiště dat a podpora procesů územního plánování. Informační systém má umožnit zpřístupnění veškerých výstupů územního plánování v ČR a koordinaci a sdílení územních plánů včetně jejich návrhů. Projekt má podle původního zadání přispět k elektronizaci v oblasti územního plánování, jelikož poskytne pořizovatelům územně plánovací dokumentace úložiště dat a komplexní procesní podporu. Zároveň má umožnit podání a zpracování připomínek a námitek k návrhům územně plánovací dokumentace elektronickou formou. Občané či podnikatelé mají mít díky němu možnost vyjádřit se k výstupům procesu územně plánovací dokumentace elektronicky odkudkoliv,“ zmiňuje studie.

Zakázku na tento systém vypsalo MMR v říjnu 2021 a měla být hotova do 30. června 2023 za sumu 160 milionů korun bez DPH. „Za současného vedení MMR nebyla soutěž dotažena a dlouho zůstala ve fázi dialogu s třemi vybranými uchazeči. Nakonec začalo být jasné, že termín plánovaného výběru dodavatele a podpis smlouvy bude vzhledem k pomalému postupu ze strany MMR nereálný,“ pokračuje Datarun s tím, že dodavatel byl vybrán až více než šest měsíců po původně plánovaném termínu kompletního dokončení projektu, počátkem února letošního roku. Zakázka se navíc o 62 milionů prodražila. „Národní geoportál územního plánování (NGÚP) byl oficiálně uveden do ostrého provozu k 1. 7. 2024, tedy k datu podle platnosti zákona. Nicméně to, že se systém spustil, neznamená, že fungoval, jak by měl. Už po 1. 7. 2024 došlo podobně jako u DSŘ k problémům. Systém z pohledu funkcionalit, které měl nabízet, nesplňoval podstatnou část. O tom, že obsah byl minimální, hovoří řada uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti a z řad profesionálů – pracovníků úřadů územního plánování a stavebních úřadů,“ podotýká studie Michala Půra.

Podle místopředsedy sněmovny, šéfa stínové vlády hnutí ANO a exministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka neschopnost ministra Bartoše způsobí miliardové škody.

„Dělají si z lidí legraci. Vzpomínám, když jsem zaváděl elektronickou dálniční známku 2020. Spustil jsem to po několikaměsíční přípravě měsíc před ostrým startem a na prvních osm hodin jsme to museli kvůli technické chybě raději vypnout, měli jsme strach z přetížení. Nikoho jsme neohrozili, neomezili, nikdo nepřišel o korunu. Po pár hodinách to jelo bez problémů. Opozice dělala tehdy jak pominutá. Oni jedou 72 dní v ostrém provozu a nefunguje nic. Ani portál stavebníka, ani ISSR, ani geoportál. Zastavili stavebníky, projektanty, paralyzovali dotčené obce, destabilizovali dotčené úřady. Ztráty jdou do miliard, ohrožují stavebnictví i celou ekonomiku. A reakce? Ministr Bartoš vše bagatelizuje, vymlouvá se a lže. Premiér Fiala mlčí. Vlajková loď nejen Pirátů, ale celé vlády jde ke dnu. Je jim to ale fuk, pro ně je tahle nesourodá koalice přednější než zájmy lidí, firem a hospodářský růst,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Havlíček.

Redakce se pochopitelně pokusila kontaktovat i ministra Ivana Bartoše a jeho aparát s řadou otázek k těmto tématům. Odpovědi dosud nedorazily žádné.

Jaké poměry přímo na Ministerstvu pro místní rozvoj panují, může naznačovat i výpověď jednoho ze zaměstnanců. Podle něho jde o chaos a amatérismus. „Na MMR vládne chaos, jinak to popsat nejde. Někdo si může pomyslet, že když je špatné politické vedení, stále jsou na ministerstvu úředníci, co znají svoji práci a vědí, co dělají, a zachrání to. Tak to není. Pakliže ministr a jeho lidi rozeberou fungující úřad do šroubků, přijdou idealisticky s velkými plány, o kterých ale v praxi nic nevědí, jak to může dopadnout? Jeden průser za druhým, s prominutím. Od počátku (nástupu Ivana Bartoše, pozn. red.) to tak je. Pravá ruka neví, co dělá levá. Začali chrlit plány, nápady, ale tím to skončilo, a jak dneska všichni vidí, tak i skončí. Zůstane tu bordel, rozvrácený úřad a případné nové garnituře dá hodně práce to uklidit, zkonsolidovat a nastartovat tak, aby MMR opět začalo normálně fungovat,“ svěřil se naší redakci zdroj z MMR pracující delší čas na středně významné pozici.

Pokud jde o čelní pirátské politiky a fiasko v projektech digitalizace a modernizace, není Ivan Bartoš sám, komu se nedaří. Problémům čelí i bývalý pražský pirátský primátor a aktuálně náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Jedná se o městskou společnost Operátor ICT.

Tuto městskou společnost Hřib ještě jako primátor představoval coby jedinou městskou firmu v „přímé odpovědnosti Pirátů“. Společnost se pyšní heslem, že tvoří novou Prahu, pracuje na projektech jako „smart city“, digitalizace a robotizace nebo IT služby. Po letech to dopadlo tak, že firmu na základě výsledků auditu vyšetřuje policie.

Podle serveru Neovlivní.cz na věci pracuje pražská hospodářská kriminálka, která si vyžádala desítky dokumentů včetně smluv spojených s fungováním Operátora ICT.

Podle Hřiba je ovšem všechno v pořádku. „O vnitřním nastavení a kvalitě práce Městské společnosti Operátor ICT hovoří především celá řada jejích mimořádných úspěchů, ocenění a certifikací dosažených v rámci provozu a rozvoje aplikace PID Lítačka, datové platformy Golemio, chytrého svozu odpadu, datových center magistrátu a mnoha dalších,“ sdělil dnešní náměstek primátora pro Neovlivní.cz.

Psali jsme: Zakážou Leoši Marešovi pořad? Takto zesměšnil v přímém přenosu Fialu Ministr Stanjura: Piráti mystifikují. To spíš jejich zpackané stavební řízení zbrzdí výstavbu Ministr Bartoš: Moji předchůdci často stříleli bez dat naslepo. Já ne Digitalizace jede bez problémů, hlásí Bartoš. Ale začali mu psát z úřadů