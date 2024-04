„Bitevní stodola.“ Smáli se, ale funguje to. Rusové vyzráli na ukrajinské drony

Proč se pozice ukrajinské armády v Krasnogorovce rychle hroutí? Je za tím kromě jiného užití minového tanku, má vpředu minový válec, kterým čistí cestu od min. „A soudě podle toho, co vidíme, nejenže stojí v čele pohybujících se ruských jednotek, ale také do budoucna čistí cestu pro další ruské oddíly. Vypadá to, že Rusko má nyní univerzální prostředek pro přípravu průlomu a doprovod útočných skupin, který byl úspěšně vyzkoušen v Krasnogorovce,“ vysvětluje válečný blogger Lord Bebo.

„Ukrajina se tomu ještě nedávno smála, ale výsledky mluví za vše. Spousta inovací v této válce pochází z toho, že vojáci prostě sami amatérsky sestrojí něco, co funguje a následně je vylepšeno a zavedeno do celé armády. Takže tank chráněný před drony s minovým válcem, který povede útoky jednotek, by mohl být takovou novinkou,“ uzavírá blogger.

