„Blbc*.“ Očkování: Jan Kraus porušil slib daný v TV

Slib nevyjadřovat se k současnému dění, který dal ve své show na Primě, Janu Krausovi moc dlouho nevydržel. Když byl na Frekvenci 1 tázán, zda by se Češi dali motivovat k očkování marihuanou, řekl, že ne. „My tady máme takové ty vědecké odpírače. Když vidíte toho člověka, co se nechce očkovat, tak má většinou vousy a tváří se jako lidovej kazatel,“ řekl a dodal, že díky technologické evoluci došlo k „prvnímu osvobození blbů v dějinách“. A když se s nimi hádáte, tak vás podle Krause nařknou, že jim berete právo na názor. A proto už nediskutuje.

Anketa Považujete policejní zákrok vůči mrtvému teplickému Romovi za chybný? Ano, zákrok byl chybný 2% Ne, zákrok byl v pořádku 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2978 lidí zmínila netradiční motivaci k očkování, kterou praktikují ve státě Washington na západě Spojených států, tedy že očkovaný dostane marihuanu. Washington povolil užívání marihuany v roce 2012. „K vakcíně joint zdarma,“ popsala strategii Krausovi. „Je to asi podpora toho, aby se šly očkovat i ty typy, co k tomu maj docela velkou vzdálenost,“ odhadoval smysl kampaně moderátor. Ale v Česku by kampaň asi nefungovala. „My tady máme takové ty vědecké odpírače. Když vidíte toho člověka, co se nechce očkovat, tak má většinou vousy a tváří se jako lidovej kazatel,“ rýpl si Kraus.

Bittnerová zmínila pověry, o kterých se traduje, že jim odpírači očkování věří, jako že očkovaní ruší signál wi-fi a drží na nich magnet. „S tím nemůžete nic dělat. To přinesly technologické evoluce. První historický osvobození blbů v dějinách. Takovej vliv hlupáků dějiny nepamatujou. A vy to musíte úkorně snášet, protože jinak řeknou, že jim upíráte svobodu slova. To se říká u vědeckých poznatků i u racionálních tezí, jako 1+1 jsou dvě. A on vám řekne, že to je váš názor. A tam končí váš pokus ho přesvědčit, že jsou to dvě. To je to samý s tou vakcínou a vakcinací,“ mínil moderátor Show Jana Krause.

„Já nikoho nepřemlouvám, já jsem sám naočkovanej. Myslím si, že tam není o čem diskutovat, a proto nediskutuju,“ shrnul svůj postoj na Frekvenci 1.

Není to poprvé, co si Kraus vystřelil z příznivců alternativních léčebných metod. V březnu se trefoval do těch, kdo sháněli lék Ivermektin, a to i v baleních určených pro koně. A také do „naivního optimismu“ Čechů, který mají podle jedné psycholožky.

„My spíš máme pocit, že se nic nestane. Tak jsem si hned vybavil ty české horolezce, kteří lezou do Alp, do Tater, vždycky maj krátký kalhoty a košili s krátkejma rukávama a pak je zmrzlý odvezou někam na pohřebiště,“ prohodil. Naivně optimističtí horolezci dle něho patří v Rakousku, na Slovensku a ve Švýcarsku k předním obětem, protože mají přístup: „Tak ať mi neříkaj, že tam nahoře fučí, já jsem otužilej.“

A relativně nedávno se moderátor vymezil proti tomu, že dnes už jsou důležitější pocity než vědomosti nebo realita. „Je tam důležitý ten pocit. Pocit se stává ústředním motivem rozhodování. Protože když nemají studenti dobrý pocit při přednášce, je to problém profesora. Jeho starost je, aby ti studenti měli dobrý pocit. Váš pocit určuje vaši sexuální orientaci, ne vaše fyziognomická výbava, ale pocit. A všechno stojí na pocitu,“ řekl ve své show a dodal: „A nejdůležitější je, když máte pocit, že je něco pravda, tak je to pravda. A ten druhej ať drží hubu. A já mám pocit, že se to brzy podělá, že to takhle dál nepůjde.“

Ještě předtím dal slib, že už se raději nebude vyjadřovat ke zprávám. „Všichni všechno vědí. Všichni se ke všemu vyjadřují. Takže když proběhne cokoliv, světový konflikt nebo přírodní katastrofa, všichni začnou říkat, kdo to zavinil, proč to je, co bysme měli dělat,“ konstatoval s nepřímou narážkou na politiky a sociální média. „Beze mě. Já se k ničemu takhle vyjadřovat nebudu. Já jsem to léta dělal, když všichni byli zticha. A teďka všichni mluví, tak já budu zticha,“ prohlásil moderátor. Ale jak vidno, nevyjadřování se mu moc dlouho nevydrželo.

