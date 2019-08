„Bojí se. Papouškují. A něco se tím zakrývá.“ Advokátka vážně o školství, ale i EU

Na webu Kupředu do minulosti byla opět hostem advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Tentokrát se řešilo školství. Podle zkušeností advokátky už učitelé praktikují autocenzuru a škodí jim také inkluze. O teoriích o třetím pohlaví prohlásila, že jejich autoři by měli vyhledat docenta Chocholouška. Připadá jí, že se jedná o zástupná témata, aby bylo možné schválit v tichosti něco jiného. A varuje, že pokud se stát neumoudří ve vztahu k místní samosprávě, tak mohou starostové vypovědět poslušnost.

Moderátorka Martina Kociánová navázala na výrok z blogu Jany Zwyrtek Hamplové: „Nechci, abychom zase museli učit naše děti lhát.“ A zeptala se, zda to tedy znamená, že teď se děti učí pravdu. Advokátka začala oklikou: „Včera jsem s hrůzou zachytila na veřejných sítích, že politici chodí do středních škol vykládat studentům, o čem je politika.“ A prohlašuje: „Politik nemá na škole co dělat, aktivní politik, neříkám emeritní, mohou mít zkušenosti, řadu z nich bych si taky poslechla. Ale aktivní nemají na školách co dělat.“ Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 961 lidí

Podle Hamplové jsou učitelé nešťastní, protože také cítí tlak. Jedna učitelka jí prý řekla: „Paní magistro, já už se bojím na poradě říct, co si o tom myslím, protože bych byla hned na černé listině i u ředitele.“ Což dle Zwyrtek Hamplové značí, že už se učitelům přikazuje a bují autocenzura. Zmíněná učitelka totiž ještě dodala: „Nám se to snad ani nepřikazuje, my to děláme sami a dobrovolně, že se nějakému tématu vyhýbáme, nebo papouškujeme to, co se nám doporučuje.“

Nicméně ve školství je podle ní velká setrvačnost ve výuce. „Už to bylo problémem po listopadu, co vlastně najednou mají ze dne na den učit jiného. Teď se trošku neví, co mají učit, nebo co je dobře ve vztahu k Unii.“ Příliš prý nehodnotí, protože není odborník na pedagogiku. Ale dodává: „Kdyby mně teď dítě přišlo s tím, že se učí, jak je islám perfektní, tak bych také jako rodič protestovala. Takže podle mě se teď školství potácí na moři a neví kudy dál.“ Podle jejího názoru bude dost záležet na autorech učebnic. Svěřila také svou zkušenost s inkluzí. Učitelé prý říkají: „Trpí děti, trpí asistenti, trpí učitelé, ničemu to nepomáhá, jenom měl někdo nějaký nápad.“

Od školy se diskutující dostaly k novým ideologiím ze západních zemí. Zde Zwyrtek Hamplová reagovala na příklady jako změna pohlaví čtyřletého dítěte jasně: „Když toto čtu, tak si opravdu říkám, jestli autoři těchto teorií o třech pohlavích a pohádkách nepotřebují psychiatra. Já si tedy myslím, že je muž a žena, máma a táta, a nenechme si namluvit nic jiného. Pokud škrtneme mámu a tátu, tak už jsme fakt v pekle, to už není normální. Já nevím, kdo tyto teorie vytváří. Podle mě se tato témata otevírají proto, aby se odvedla pozornost od jiných témat.“ Podle ní se jedná o problém, ke kterému se každý rád vyjádří, ale pak si třeba nevšimne „pětistránkového právního elaborátu, který nás má ovládnout a úplně zrušit svobodnou vůli naší země“. Znovu zopakovala, že ti, kdo tato témata vymýšlejí, by zasluhovali pozornost docenta Chocholouška. Ale dodává, že Češi jsou národ, který si dělá ze všeho legraci, a tak přežil i totalitu. Fotogalerie: - Před Hradem proti Hradu

Zatímco u Česka je Hamplová optimistická, u Evropy už ne. „Pokud jde o Evropu, tak jsem těžký skeptik a skutečně se domnívám, že všechno, co teď dělá, včetně návrhu, co všechno budeme povinni vůči příchozím z jihu, tak ta se bude muset rozpadnout a být založena znovu,“ tvrdí. Nicméně je podle ní dobré, že je Evropa „odsouzena ke spolupráci“. Ukazuje to na Brexitu. „Prosím vás, teď se říká, že bude tragédií, když Británie odejde. Ale není to pravda, to tak jenom děsí, aby ve skutečnosti neodešla,“ cituje a dodává, že podobné chmurné předpovědi se našly i při dělení Československa.

„Když dva chtějí, tak to jde. A to je to – když dva chtějí, ale Unie teď dělá všechno proto, aby ztratila kredit. A když v ní někdo nechce být, tak děsí a straší a Británii to neusnadňuje. Takže podle mě: Zhrzená manželka se ozvala, když manžel odešel. EU v této podobě nemá budoucnost a rozpadne se. Thatcherová bude mít bohužel pravdu,“ říká Jana Zwyrtek Hamplová.

Advokátka se stejně jako v minulé části rozhovoru velmi zastávala starostů. „90 procent starostů by za obec dýchala a často jsou za to bohužel potom postihováni různými uměle vyrobenými skandály a trestními řízeními,“ stěžuje si. Podle ní je třeba, aby se starostové bránili křivým nařčením soudně, a i když bude spor trvat dlouho, tak nakonec bude mít odstrašující efekt a další lidé si rozmyslí bezdůvodná obvinění. Fotogalerie: - Kladení věnců v Darney

„Starostové ani tak nejsou naštvaní, jako spíše bezradní a zoufalí, protože stačí jeden papír poslat na policii a jsou vláčeni dva nebo tři roky v titulcích novin. Stát jim nepomáhá, často jim ubližuje úplně neskutečným způsobem, formalismem, sankcemi, vracením často milionových dotací. Mám obec, která má 220 obyvatel a má vracet 30 milionů. Vrátila dotace a stát chce ještě 30 milionů penále. Mně to hlava nebere, nebere to nikomu, takže podle mě by se stát měl třeba vůči samosprávě vzpamatovat,“ míní advokátka. A hrozí, že když se tak nestane, tak se samospráva státu postaví.

„Nebude to nahodile v ulicích, jenom se toho asi někdo z nich musí ujmout. Takže myslím, že pokud budou změny, tak to půjde z řad obcí a měst. Ono se to tak děje i v jiných zemích. Starostové asi nevyjdou do ulic, ale umím si představit, že třeba řeknou: ‚Státe, dost. Tohle už dělat nebudeme, my to bojkotujeme.‘ A dají se dohromady,“ říká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Psali jsme: Jana Zwyrtek Hamplová: Nezákonně obžalovaní zastupitelé města Postoloprty žádají po státu miliony Nobelovku pro kapitánku, která sváží ilegály do Evropy? Poslední kapka! Advokátka je rozpálená do běla a spustila akci. Přidávají se další a další Češi Nesmí se říkat pravda! Jde o „určitá etnika“, promlouvá známá advokátka. Prý míříme do pekel Kdo může porazit Babiše? Advokátka Hamplová to ví, ale má to háček. Při pohledu na pódia dnešních demonstrací...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas