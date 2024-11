„Bolel mě mozek už při čtení. Zas*aný New York Times.“ Trump staví tým a padají stavidla

Trump postupně obsazuje další a další posty ve své příští administrativě a podcaster má za to, že liberálním médiím, jako je CNN, se hroutí svět. Podle Rogana k tomu došlo kvůli tomu, že CNN a jí podobné zpravodajské stanice dávaly prostor jen levicovým pohledům na svět, což podle Rogana neznamená nic menšího, než že šíří bludy, protože neotevírají prostor jiným názorům, aby byl celkový obraz podaný v médiích skutečně plastický. Na Roganův pohled upozornil např. server televize Fox News.

Na konkrétním příkladě kauzy, kterou rozjely The New York Times, Rogan ukázal, kde je podle jeho názoru problém.

NYT napsaly, že budoucí ministr zdravotnictví a sociálních věcí Robert Kennedy Jr. neříkal pravdu, když tvrdil, že v USA je složení jedněch konkrétních oblíbených cereálií jiné než v Kanadě. Že cereálie v USA obsahují některé potenciálně nebezpečné látky, zatímco ty kanadské nikoli. Jenže potom tytéž New York Times prostudovaly složení oněch cereálií v obou zemích a dospěly k závěru, že v Kanadě jsou některé složky zakázány a v USA se jich úřady snaží zbavit. Takže NYT napsaly, že RFK Jr. „se mýlil, ale vlastně měl pravdu“.

„A z toho mě bolel mozek už jen při čtení. To jsou New York zasraný Times!“ volá Rogan nevěřícně ve svém podcastu. „To je to, co dělají New York Times.“

