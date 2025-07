Ruské ztráty? Analytik nastřílel díry. Vážné

Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden mluvil o ztrátách ruské armády, což použil jako argument, proč má dojít co nejdříve k diplomatickému řešení konfliktu. „Je důležité si uvědomit, že od ledna letošního roku, jen pro příklad, jsou ztráty na ruské straně 100 000 vojáků – mrtvých, ne zraněných – mrtvých,“ uvedl Rubio dle NY Post. Dodejme, že bombastická čísla ruských ztrát použil několikrát i prezident Donald Trump.

V deníku The Economist se taktéž objevila čísla ruských ztrát, den před Rubiovým prohlášením. Ten tvrdí, že podle jejich modelu jsou ruské denní ztráty vyšší než kdykoliv jindy v průběhu konfliktu. „Neexistuje žádná oficiální bilance ztrát na obou stranách. Náš denní válečný přehled však nabízí několik vodítek. Naše satelitní data a posuny v oblastech kontroly naznačují, kdy se boje zintenzivňují. To se dobře shoduje s více než 200 věrohodnými odhady ztrát od západních vlád a nezávislých výzkumníků. Kombinací těchto údajů můžeme poprvé poskytnout věrohodný denní počet obětí – nebo odhad odhadů,“ uvádí deník.

Podle něho měli Rusové k 9. červenci mezi 900 000 a 1,3 milionu ztrát a 190 tisíc až 350 tisíc mrtvých. Podle jejich odhadů zahynulo během letní ofenzivy od 1. května 31 000 Rusů. To, že mají Rusové údajně tak velké ztráty, je dle deníku způsobeno tím, že se fronta hýbe víc než kdy předtím.

Tato čísla považuje za absurdní analytik Simplicius. Poukazuje na to, že v článku naprosto chybí metodologie. Je akorát zmíněno, že satelitní data upozorňují na oblasti bojů. „Stručně řečeno, tvrdí, že satelitní data je upozorňují na místa, kde se boje ‚zintenzivňují‘, a nějakou neuvěřitelnou logikou z toho vyvozují, že ruské síly mají obrovské ztráty. Zarážející je, že tato falešná metodika by se měla paralelně vztahovat i na ukrajinské síly, avšak pokud jde o ukrajinské ztráty, tak na ty v Economistu nejsou ani trošku zvědaví,“ podotýká analytik.

Ukazuje zejména na prohlášení republikánského kongresmana Thomase Massieho, který 14. června poznamenal, že většina tajných brífinků jsou fraška a jedná se jenom o propagandistické řeči. „Na jednom tajném brífinku s Bidenovým ministrem obrany, ředitelem tajným služeb, ministrem zahraničí a dalšími nám sdělili počet ruských ztrát na Ukrajině. Zeptal jsem se jich, jaké ztráty má Ukrajina a tito představitelé to nevěděli,“ popsal Massie.

95% of the classified briefings are a joke. They are propaganda sessions.



In one classified briefing with Biden’s Sec Def, DNI, Sec of State, etc., they gave us the Russia casualties in Ukraine. I asked how many Ukrainian casualties and those officials said they didn’t know. ??‍>? — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 14, 2025

Analytik k tomu připomíná, že projekt MediaZona změnil metodologii z doložených ztrát na projektované ztráty. A má své vysvětlení: „Protože v rozporu s touto koordinovanou propagandistickou kampaní jsou ruské ztráty ve skutečnosti nejnižší za dlouhou dobu. Právě proto byla takováto organizovaná kampaň nezbytná: Jediným zbývajícím aspektem války, který mohli propagandisté reálně využít ve snaze o překroucení příběhu, jsou údaje o ztrátách, protože ty jsou obvykle nejvíce ‚subjektivní‘ a nejednoznačné povahy – což z nich činí dokonalé manipulační sousto.“ A podotýká, že dle MediaZony je celkový počet dokázaných ruských úmrtí ve válce něco pod 117 000. Z toho ani ne 10 000 od ledna dodnes.

Z toho vychází měsíční výpočet 1 641 mrtvých. Analytik se pozastavuje zejména nad tím, že západní publikace taková čísla udávají jako denní ztráty ruské armády, což ukazuje jejich odtržení od reality. Varuje ovšem, že MediaZona má zpoždění, což je pochopitelné, protože trvá ověřit, že někdo skutečně v boji padl. Tudíž čísla ještě zpětně vzrostou, nicméně dle analytika ne dramaticky.

„Neexistují žádné důkazy o tom, že by Rusko utrpělo takové ztráty, jak tvrdí Západ. Ve skutečnosti, jak někdo dobře poznamenal: Jelikož je to Ukrajina, kdo tvrdí, že 70–90 % jejich zabití ruských vojáků pochází z dronů, měla by být schopna prokázat všechna tato obrovská množství ztrát prostřednictvím záznamů z kamer dronů; nicméně nic takového neexistuje – a my víme, že ukrajinské síly nemilují nic tak, jako předvádění svých ‚úspěchů‘,“ praví analytik.

Jako další důkaz, že tato čísla jsou chybná, pak ukazuje na samotné ukrajinské zdroje. V roce 2023 agentura Bloomberg uváděla velikost ruských sil na Ukrajině jako 420 000 mužů. V roce 2024 vojenská rozvědka Ukrajiny uváděla 514 000 mužů a na začátku roku 2025 to mělo být už 600 000. Podle vyjádření Volodymyra Zelenského z druhé poloviny června prý velikost ruských sil na Ukrajině „nabobtnala“ na 700 000 mužů.

Analytik se ptá, jak se může vojenská přítomnost Rusů na Ukrajině neustále zvyšovat, když mají prý tak obrovské ztráty. „Aby Rusko utrpělo 100 tisíc úmrtí za šest měsíců – ročně 200 tisíc – a přesto získalo více než 100 tisíc mužů ročně, musel by být ruský nábor ohromný,“ poukazuje analytik a pokračuje: „Těžko si představit, že by se lidé dobrovolně hlásili pod hrozbou takových ztrát, zatímco na Ukrajině – trpící ‚mnohem menšími ztrátami‘ – musejí být lidé násilím unášeni z ulic a naháněni do dodávek jako dobytek.“ Poukazuje také na to, že i ve výměnách mrtvých je drastický nepoměr mezi Ukrajinci a Rusy, stejně jako v tom, jak moc se plní ukrajinské a ruské hřbitovy.

K ukrajinským ztrátám se pak vyjádřil i při probírání, jaké možnosti má Ukrajina, tedy zda nadále „zdržovat nepřítele“ nebo ustoupit do předem připravených pozic. „Víme, že Ukrajina spoléhá na PR, aby si udržela kontinuitu, a počty obětí jsou jedním z aspektů, který lze obratně skrýt, zatímco územní změny nikoli. To znamená, že správce masomlýnku Zelenskyj raději v tichosti nechá zkompostovat tisíce svých mužů, zatímco bude předstírat ‚silný odpor‘ a že Rusko ‚nedosahuje žádných úspěchů‘. Pokud by náhlý, rozsáhlý průlom pohltil kus ukrajinského území, podpora Západu by se pravděpodobně přes noc zhroutila, protože Ukrajina by byla považována za odepsanou,“ odhaduje analytik.

