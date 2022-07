„Boris Johnsonjuk.“ Ukrajinci chtějí lídra Británie za svého premiéra

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18939 lidí



Johnson cenu sira Winstona Churchilla Zelenskému udělil prostřednictvím videospojení během slavnostního ceremoniálu v Johnsonově londýnské kanceláři, kterého se zúčastnili členové Churchillovy rodiny, ukrajinský velvyslanec v Británii Vadym Prystajko a také Ukrajinci, kteří absolvovali ve Spojeném království výcvik.



Johnson připomenul, že Zelenský aktuálně brání svou zemi proti ruským útočníkům podobně, jako Churchill před desetiletími bránil Spojené království proti nacistům. Podle končícího předsedy britské vlády Zelenskyj stál před zkouškou státnictví, která byla svým způsobem stejně těžká jako ta Churchillova v roce 1940.

It was an honour to present my friend President @ZelenskyyUa with the Winston Churchill Leadership Award today.



Volodymyr’s courage, defiance and dignity – all Churchillian qualities – have moved the hearts of millions and stirred a global wave of solidarity. pic.twitter.com/BGZDFenIzU