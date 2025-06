„Bramboračka.“ Pekarová spláchla bitcoinovou aféru

V úterý se Poslanecká sněmovna sejde na mimořádné schůzi, která bude rozhodovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Opozice ji svolala v reakci na kauzu daru v bitcoinech pro Ministerstvo spravedlnosti, kvůli níž už rezignoval ministr Pavel Blažek. Vládní koalice věří, že hlasování ustojí, ale jednotný postoj všech vládních stran zatím není jistý.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vysvětlila, jak její strana celou aféru vnímá: „Nikdo jsme nezastírali od samého začátku, že nepodceňujeme tuto kauzu. My jsme považovali za důležité, aby byla vyvozená politická zodpovědnost. To se stalo v řádu jednotek dnů, hodin. Považovali jsme za klíčové, aby došlo k objasnění té věci, aby byl vyšetřen celý ten případ, což ty složky, které mohou činit, činí,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.

„Dokonce si myslím, že se v rámci toho auditu má stanovit i to, jak postupovat v takových případech. On je poměrně ojedinělý. Měli bychom ale vědět, kdo má jaké zodpovědnosti. To určitě může přesahovat i za ten audit, ale za mě je to adekvátní reakce na chybu,“ zdůraznila.

„Pro mě to není kauza bitcoin, ale kauza Blažek. Je důležité to oddělovat. Bitcoin v tom byl trochu vedlejší hráč. Asi by to nemělo stejné rozměry, kdyby to byla igelitka s penězi, ale s legislativou o bitcoinu to určitě není nijak propojitelné,“ uvedla šéfka TOP 09.

Zároveň ostře zkritizovala postoj opozice, která podle ní nemá morální autoritu vládu obviňovat: „Chybovat je lidské. Chybujeme každý. Opozice, která moralizuje, se sama schovávala za věty: ‚Nikdy neodstoupím. To si všichni zapamatujte, já nikdy neodstoupím.‘ – a držela zuby nehty u moci člověka, který chodil nejdříve po policii, byl vyšetřován, obviněn a teď chodí po soudech…?“ zmínila v narážce na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. „Tak tam si myslím, že ta určitá bohorovnost je do očí bijící. A to vidí úplně každý,“ dodala.

Na otázku, zda by politickou odpovědnost neměl nést i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který měl být o celé záležitosti informován dopředu, Markéta Pekarová Adamová odpověděla: „Ta celá věc se děla v režii Ministerstva spravedlnosti. To znamená, Ministerstvo spravedlnosti, které, věřím, disponuje dostatečným množstvím expertů a odborníků, kteří by měli být schopni takovou věc vyhodnotit, je tou klíčovou institucí v této věci. To, že jsou v tom zkrátka další zapojení, jako je Ministerstvo financí a podobně, to nesnímá zodpovědnost z Ministerstva spravedlnosti.“

Zároveň připomněla roli Zbyňka Stanjury: „Ministr Stanjura také říká, už opakovaně – a říkal to hned od začátku –, že panu Blažkovi nedoporučoval tuto věc udělat, že mu to vymlouval. Ale ministři si do svých resortů nezasahují. To je taková představa, která možná vzniká i pod tlakem opozice a která vytváří dojem, že je to snad běžné. Možná to bylo běžné v hnutí ANO, kde se takhle vzájemně chovali, ale myslím si, že normálně to není.“

„Zkrátka je nutné nesnímat tu zodpovědnost z toho resortu, na kterém to bylo. A který hlavně měl tyto všechny věci na starost prověřit. A pokud pan ministr Blažek věřil v to, že je vše v pořádku, tak to podcenil,“ uvedla Pekarová Adamová k odpovědnosti Pavla Blažka.

Především mezi ODS a hnutím STAN ve světlé této kauzy eskalovalo napětí poté, co někteří politici ODS naznačili zapojení náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka (STAN) do bitcoinové kauzy. Podle nich měl o celé věci vědět. STAN to odmítl a označil za snahu přenést odpovědnost mimo ODS. Markéta Pekarová Adamová k tomu v rozhovoru uvedla: „Já toto považuji za takovou trošku malichernou výměnu, která mi přišla nadbytečná. Ve chvíli, kdy se bavíme o vyvození zodpovědnosti, vyvodil ji ministr. Ministr je zkrátka vždy odpovědný za svůj resort, i když se musí spoléhat na to, že ti, kteří ho obklopují, dělají v nejlepší možné víře a kompetenci to, co mají. Ale finální odpovědnost nese on – a to je pravda.“

Kromě toho dále kritizovala zacyklení debaty na detailech celé kauzy, lidé podle ní mají sledovat, jak se daří ekonomice: „Spíše se dívám do budoucna, tohle už mi přijde jako takové pitvání jednotlivostí, které z celé věci dělá nepřehlednou bramboračku, s prominutím. Ať si každý divák ve vší úctě odpoví sám, jak moc ho ovlivňuje tato kauza – a jak moc mu reálně do života vstupuje to, jestli se daří ekonomice, jaká je inflace, jaká je nezaměstnanost a takovéto věci,“ uvedla.

Když Markéta Pekarová Adamová zmínila, že kauza by neměla přebíjet důležitější témata, moderátorku Terezu Řezníčkovou její výrok zaskočil. Připomněla závažnost celé situace: „Ve chvíli, kdy se tady dozvídáme, že stát dostal miliony korun od člověka, který byl ve vězení, který působil na internetovém tržišti, na kterém se prodávaly zbraně, drogy a další takové věci, a že s ním udělalo Ministerstvo spravedlnosti dohodu, tak nás to nemá zajímat, protože nás to neovlivňuje?“ pozastavila se moderátorka s patrnou kritikou.

Pekarová na to zareagovala zdrženlivěji a mírně svůj výrok korigovala: „Neřekla jsem, že nás to nemá zajímat, ale říkám, že se tomu ta pozornost nemá věnovat přebytečně, aby nezakryla všechno ostatní, co ti lidé reálně ve svých dennodenních starostech a životech řeší,“ reagovala politička.

V souvislosti s hlasováním o nedůvěře vládě, které začne v úterý, se Markéta Pekarová Adamová opět ostře vymezila vůči opozičním stranám. „Samozřejmě známe naši opozici a víme, že ta chce vytvořit mlhu nad celou situací v Česku, aby na jedné straně mohla tvrdit, že tato vláda má jenom kauzy. Ale realitou je, že tato vláda má výsledky – a to se jim nelíbí. Oni sami nemají program, tak potřebují vytvářet kauzy a odvádět pozornost jinam. Vnímám to jako předvolební boj, už v tuto chvíli – nic jiného,“ konstatovala.

Přesto poznamenala, že opozice má na svolání mimořádné schůze právo: „Je to samozřejmě legitimní právo jakékoliv opozice – vyvolat takovéto hlasování. Nemají na to hlasy, vědí to dopředu, vědí, že to prohrají, ale tu legitimitu jim odpírat nechci,“ dodala, že vyvolání hlasování je legitimní, avšak marné.