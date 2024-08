„Budete litovat.“ Víkendové násilí v Británii po vraždě dětí. Premiér vyslal varování

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7813 lidí



Současné protesty byly podníceny dohady o údajné spojitosti útočníka s islámem, jelikož se zprvu úřady rozhodly podobnosti o pachateli kvůli jeho věku utajit. Dle deníku The Telegraph dohady o útočníkovi podněcovalo například „obskurní ‚zpravodajství‘ napojené na Rusko“.



Před šířením dezinformací důrazně varoval po prvních protestech také nový britský labouristický premiér Keir Starmer a společnosti provozující sociální média napomenul, aby reagovaly na nepravdivé tvrzení, že útočníkem byl „radikální islamistický migrant“. Dle britského premiéra byly protesty kriminální výtržnosti „jasně vedené krajně pravicovou nenávistí“.

Fotogalerie: - Mimořádná k migračnímu paktu

Ani toto varování Starmera však nepomohlo a protesty proti masové migraci a islámu o tomto víkendu na některých místech ještě zintenzivnily. Mnoho protestujících se v britských městech shromáždilo například před tamními azylovými centry.



Nepokoje probíhají v Boltonu, Lancasteru, Sheffieldu, Aldershotu a Weymouthu a britský Mirror uvádí, že demonstrovat přišlo v britských městech velké množství lidí, kteří odmítají pokračování současné migrační politiky. Lidé protesty navazují na ty včerejší, které se konaly ve velkých městech Spojeného království včetně Belfastu či Liverpoolu, kde dle serveru skandovali „zastavte lodě“ či „zachraňte naše děti“ a mezi protestujícími zaznívaly obavy právě o bezpečí jejich potomků.



Jeden z otců, který si nepřál být jmenován, pro Mirror řekl, že přišel, jelikož se i přes situaci v britských ulicích „nic neděje“. „Nejsme rasisté, děti umírají, vojáci jsou pobodáni a v Leedsu jsou nepokoje. Ale nic se neděje. Proto jsme tady,“ zdůvodnil.

Fotogalerie: - Muzeum imigrace

Zatím nejtvrdší nedělní protesty v Rotherhamu, kde došlo k útoku na hotel, v němž jsou ubytováni migranti, měly násilný charakter a zraněno bylo nejméně 10 policistů.

NOW - "Migrant hotel" besieged and stormed in Rotherham, England.pic.twitter.com/0d6f0fnPoQ — Disclose.tv (@disclosetv) August 4, 2024

Britský server Express píše, že se shromáždily před hotelem v Rotherhamu, který údajně slouží k ubytování žadatelů o azyl, tisíce lidí. Protestující jej zapálili a pokoušeli se vniknout dovnitř.

?? BREAKING: Rioters have now set fire to the hotel housing illegal migrants in Rotherham https://t.co/JkpY63w33k pic.twitter.com/L3l4xQ9XP9 — Politics UK (@PolitlcsUK) August 4, 2024

Přítomní mávali před hotelem také plakáty, poukazujícími na to, že v hotelu dle nich mezi žadateli o azyl nejsou uprchlíci utíkající před válkou. „Muži neutíkají před válkou, ve Francii žádná válka není,“ hlásal nápis dle serveru Mirror na jednom z nich.

Fotogalerie: - Londýn v předvečer referenda

Deník The Independent si všímá situace v Middlesbroughu, kde více než 300 protestujících volalo hesla, v nichž zaznívalo, že „chtějí svou zemi zpět“. „Tom Jones je Velšan, Axel Rudakubana ne,“ volali rovněž s poukazem na jméno vraha dětí ze Southportu.



Vyhrocenou se stala situace v Boltonu. „Protest v Boltonu začal pokojně, ale pak se rozhořel, když se střetly dvě skupiny. Jedna z nich, většinou s obličeji zakrytými maskami nebo kuklami, se vydala směrem k radnici a křičela ‚Alláhu akbar,‘“ referuje britská veřejnoprávní stanice BBC s tím, že následně se střetli se skupinou, která mávala anglickými vlajkami.

BREAKING:

A large group of migrant men is trying to break through police lines in Bolton to confront the anti mass-immigration protesters in the city

???? pic.twitter.com/1CHJ5qxh50 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2024

Podobné dění postihlo také kupříkladu Sheffield, kde se stovky lidí účastnily demonstrace proti migrantům, zatímco druhý tábor protestoval proti nim,“ informuje YorkshireLive.

Fotogalerie: - Uprchlický tábor Tempelhof

Po sociálních sítích se šíří také zatím nepotvrzené záběry z místa, které mají vyobrazovat napadení jednoho z mužů, který na místo přišel s vlajkou Anglie.

BREAKING:

Large groups of migrant men are out on the streets of Sheffield to confront anti mass-immigration protesters.

In this video, they a steal a man’s English flag and then kick him unconscious

???? pic.twitter.com/qWFvTykdpp — Visegrád 24 (@visegrad24) August 4, 2024

The Independent dále uvádí, že britské ministerstvo vnitra již reagovalo na protesty zvýšením ochrany mešit. „Británie je hrdá a tolerantní země a nikdo by neměl omlouvat hanebné činy chuligánů, grázlů a extremistických skupin, kteří napadají policisty, rabují místní obchody nebo útočí na lidi na základě barvy jejich pleti,“ sdělila britská ministryně vnitra Yvette Cooperová.

„Ve světle ostudných hrozeb a útoků, kterým v mnoha komunitách čelily také místní mešity, vláda poskytuje rychlou dodatečnou podporu prostřednictvím programu ochranného zabezpečení mešit spolu s podporou místních policejních složek a opakujeme, že každý, kdo se podílí na těchto výtržnostech a násilnostech, bude čelit plné síle zákona,“ dodala.



Před národ v souvislosti s násilnými střety a nepokoji předstoupil také premiér Keir Starmer a silně se ohradil proti krajní pravici, která je dle něj za dění v britských ulicích zodpovědná. „Naprosto odsuzuji krajně pravicové násilníky, které jsme viděli tento víkend. Nebuďte na pochybách: ti, kteří se podíleli na tomto násilí, budou čelit plné síle zákona,“ slíbil.

Fotogalerie: - Uprchlický tábor v Balkové

„Policie bude zatýkat. Jednotlivci budou drženi ve vyšetřovací vazbě, budou následovat obvinění a odsouzení. Garantuji vám, že budete litovat, že jste se na těchto výtržnostech podíleli, ať už přímo, nebo i ti, kteří tuto akci vybičovali na internetu a pak sami utekli,“ pokračoval ve svém nedělním projevu.



Odsoudil též nenávist vůči muslimům. „Lidé v této zemi mají právo na bezpečí. A přesto jsme svědky toho, že se muslimské komunity stávají terčem útoků. Útoky na mešity,“ jmenoval Starmer, co dle něj způsobuje v Británii „krajně pravicová lůza“. „Tato vláda se s nimi vypořádá,“ doplnil.

Psali jsme: Neklidná Británie po útoku nožem na děti. Spojily se i nesmiřitelné tábory Zvrat. Nadávali mu za Ukrajince, Dostál vytáhl text Rakušanova ministerstva Totálně jinak. Maďarsko ke kauze „pouštíte do EU Rusy“ Zbili ho, naverbovali, ale do Evropy nepustili. Somálec zkusil dle Guardianu všechno