„Budete viset na lucernách.“ Zelený plán EU: Ne demonstrace. Mnohem tvrdší scénář

Křesla ve vládě jsou rozdělena mezi jednotlivé koalice. SPOLU bude mít jak Ministerstvo financí, které obsadí Zbyněk Stanjura, tak MPSV, na které lidovci kandidují senátorku Jelínkovou.



No počkejte. Děláte účet bez hostinského. Dvě koalice se prozatím dohodly v hospodě u piva, aniž vyčkaly, jak se k celé věci postaví prezident Zeman. Ten má přitom před sebou několik variant:

Zaprvé dodrží slib a pověří předsedu ANO Andreje Babiše. Varianta a): konzultacemi o sestavení vlády; varianta b): sestavením vlády, aniž ho v tuto chvíli jmenuje; varianta c): jmenuje ho a pověří sestavením vlády. Babiš může přijmout nabízené anebo také nemusí. Když odmítne, končí nejspíš hnutí ANO rozkladem a končí nejspíš i Andrej Babiš – s epitetem sráč. Myslím ale, že Babiš svou roli zná a ví, že prezidentem se stane pouze člověk s odvahou čelit osudu.

Druhá varianta je, že se Zeman dohodne s Babišem a s jeho vědomím pověří někoho jiného, kterému věnuje dva své pokusy. Napadá mě předseda staré Sněmovny Vondráček, protože není ministrem stávající vlády, která bude vládnout do sestavení Sněmovny a konzumace důvěry má ještě jednu možnost: Při nesestavení Sněmovny z důvodů ústavně-právních (ustavit kluby a nominovat orgány pro ustavující schůzi mohou pouze ANO a SPD, koalice nikoliv) jmenuje při druhém pokusu úřednickou vládu s mandátem předčasných voleb. Třetí pokus nebude, protože se nepodaří ustavit Sněmovnu.

Třetí varianta je, že prezident pověří jednoho z trpaslíků, kteří se mezitím dohodli. To ještě také neznamená, že se podaří sestavit Sněmovnu. To by muselo dojít k dohodě trpaslíků s ANO anebo s SPD. Domníváte se, že k tomu dojde bez dlouhého vyčerpávajícího politického boje?

Čtvrtá varianta je, že prezident poslechne pětikoalici a pověří sestavením vlády předsedu ODS Fialu, klackem po hlavě praští Babiše i Okamuru, aby nedali spor o kluby a orgány Sněmovny k Ústavnímu soudu a odblokovali parlamentní krizi tím, že nominují technické orgány Sněmovny s mandátem pouze do konce ustavujícího jednání a Zeman pak poslušně jmenuje Fialou předem dohodnutou vládu. Tato vláda dostane důvěru a nastane kolotoč výměn figur tak pracně během uplynulých dvou období sehnaných do houfu. Fakt si myslíte, že takto bude Zeman jednat, byť by byl na smrtelné posteli? Vsadím se, že ne, ani kdyby mu přiškrtili kyslík.

Pátou variantou je, že prezident umře během realizace jedné z výše uvedených čtyř variant. Pak budeme mít ještě větší krizi.



Mě fascinuje, že mimo JUDr. Vondráčka, který jako první konal pro případ, kdyby se Vystrčil s dalšími senátními Vystrčily pokusili sesadit Zemana, právníků komentátorů JUDr. Hazenkopfa a JUDr. Hrádely, všichni novináři si nechávají pětikoaličními dohodami u piva nastolovat agendu. Fialovo premiérování berou už teď všichni jako tvrdou valutu a už vekslujou. Přitom není ještě ani ustavena Sněmovna.

Nicméně… vekslujme také… pro případ, kdyby se to pětikoalici povedlo, v což nevěřím.

Pokud Fialova vláda bude: Jak brutální bude dle vás Stanjurův tlak na šetření a škrtání v sociální oblasti? A jak obstojí proti lidovcům, kteří chtějí být „sociálním svědomím“ koalice, případně proti dalším partnerům?

ODS se užuž těší na to, že spolu to budou dělat jinak. Pirátům je to fuk a i kdyby ne, ocitnou se v opozici dřív, než řeknete PirSTAN.

Kde vzít je primitivní: důchodový účet, zdravotní úhrada, armáda, investiční výstavba. Důchodci nemají odbory a sílu se bránit. Levice v Parlamentu není (Díky, Slávku, ČSSD stále ještě sklízí, co ty jsi zasil. Komunisté vymírají a porod dostatečného množství nových bude bolestivý a dlouhý.). Opozici reprezentuje pouze ANO a Okamura. U Babiše ve vládě je makroekonomický tým odborů, ti souhlasit nebudou. U Okamury jsou bývalí ministři Zemanovy vlády a poslanec Foldyna – také si nemyslím, že by souhlasili s „tupými škrty“ v sociální oblasti. Cílová skupina bohatých, kterým to vadit nebude, volí pravici. Vytunelovat zdravotnictví je vysoce riskantní i pro pravici. Zbývá armáda čerstvě uteklá z bojiště a privatizace veřejných podniků ve státním vlastnictví. Na řadě je Česká pošta, tunelovaná a privatizovaná už zevnitř managementem. Privatizovat se dají České dráhy a ČEZ. ČEZ hůř, protože kauza energošmejdů je příliš čerstvá a bolavá. Zdaleka nejde jen o Bohemia Energy, ale o všechny burzovní spekulanty, kteří nemají nic a slibují vše. Kdo nemá elektrárnu, trafostanice a vedení, nemůže prodávat proud, zejména v době volatilních cen. Kdo nemá potrubí, nemůže prodávat plyn, protože netuší, co na to řekne Putin... Tlusté roury s plynem i ropou vedou do Evropy z Ruska. Tlusté kecy jsou na Západě.

Ministerstvo zahraničí připadne PirSTAN. Znamená to rezignaci na brzdění Green Dealu? Rezignaci na korekci vstřícné politiky vůči Bruselu apod? A troufnou si nakonec nominovat na ministra piráta Lipavského?

Proč ne? Vždyť zamini je ministerstvo nabubřelých keců. Politika se fakticky vytváří tam, kde ekonomika. V kancelářích těch, kteří mají peníze. Kteří mají dost peněz, aby mohli uškodit nebo prospět státu. Pro ty dělá politiku každá vláda, bez ohledu na barvu. Dovedu si představit, že uhlobaroni se dohodnou se svými odboráři a na Green Deal odpovědí stávkou energetických dispečerů a celozávodní dovolenou všech uhelných, plynových a jaderných elektráren. Ministry odkážou na burzu a možnost nákupu proudu ze zahraničí. V Německu se rozžhaví větrníky, ale ani to nebude stačit. Síť klekne. Myslím, že Václav Klaus si pamatuje stávku železničářů v únoru 1997, kdy dal předseda železničních odborářů Jaroslav Dušek pokyn, aby se zastavily na železnici všechny vlaky… Klause to vyškolilo z touhy dospět k sociálním konfliktům. Navždy.

Takže ti, kdo mají peníze, zavolají premiérovi a vysvětlí mu, co ještě může a co už nemůže. Bez ohledu na koaliční kecy nebo kecy Bruselu. Zákazu výroby benzínových aut se nebojím. Tomu může věřit jen červenej či zelenej pitomec.

Jak velké nebezpečí zdražování a jiné dopady Green Dealu pro novou vládu znamenají?

Znovu… Ti, kdo mají peníze, zavolají premiérovi… V případě ekohujerismu by byly dopady desetkrát větší, než nyní zvlčilé ceny plynu a elektřiny. To, co je teď, je jenom další pokus o zkrocení Ukrajiny, ke které přibylo Polsko a Německo, které svěřilo certifikaci plynovodu Nord Stream II. polské firmě. Green Deal by byl celoevropský problém. Ale nemám moc strach. Volkswagen a další průmyslové koncerny to už ústy svých manažerů i odborářů německé vládě vysvětlí.

Babiš se na poslední chvíli osmělil a je bojovný na mezinárodních fórech.

Poslouchal jsem premiérův projev a v duchu jsem mu tleskal. Jako jediný mluvil o hospodářsky, politicky a sociálně udržitelným způsobem dělané politice. On, miliardář, se vyjadřoval jako konzervativní levičák. To je mi sympatické. Pokud budou po těch slovech následovat činy, nebude v Evropě milován, ale bude muset být respektován.

Uvědomte si, že skoro jako jediný pochopil, jak nebezpečný je návrh na zákaz spalovacích motorů v roce 2035 nebo na zavedení emisních povolenek pro dopravu a individuální bydlení. Zelená dohoda by se mohla stát opravdu evropskou sebevraždou.

Odcituji z Babišova projevu jeden, dle mě nejpodstatnější odstavec pro naši zahraniční i průmyslovou a energetickou politiku: „Možná to bude pro vás novinkou, ale my už jsme závislí na ruském zemním plynu a budeme na něm nadále závislí nejméně po dobu příštích dvaceti až třiceti let. Žádný jiný způsob, upřímně řečeno, neexistuje, jelikož EU potřebuje ročně 400 miliard krychlových metrů zemního plynu, ale vyrábí pouze 50 miliard.“

I kdyby část ODS chtěla proti něčemu „bojovat“, může? Má se Fiala bát Žlutých vest?

Jaké jsou výsledky bombastických akcí Žlutých vest dodnes? Pokud řeknete, že žádné, tak proč dělat něco, co je pouze upouštěním páry a protiextremistickým cvičením policejních jednotek? Efektivní odpor musí bolet. Tak, jako ta Duškova stávka. Nejezdilo nic. Ani lidi, ani náklady. Továrny pozastavily výroby… Elektrárny hrozily zastavením produkce, neměly uhlí. Zastavte elektrárny na dva tři dny a uvidíte. Blackouty, kolaps dopravy, čističek, nouzový stav, vojsko v ulicích, v noci rabování, strach. Rozmrazí se mrazáky. U popelnic se bude válet shnilé maso. Nepojedou tramvaje, většina vlaků, nepoběží internet, mobilní telefony, bankomaty. Víte, kde všude jsou elektrická čerpadla? I ve vašem plynovém kotli. U benzínky. Vládu, která dopustí stávku energetiků ignorováním pravidel sociálního smíru, čeká odměna. Bude viset na lucernách Malé Strany.

V roce 2013 měla za sebou „škrtací“ Nečasova vláda mnoho odborových demonstrací proti sobě.



A stalo se něco, mimo toho, že si odboráři udělali výlet do Prahy? To byly odbory taťky Zavadila. Preferující jakoukoliv dohodu před konfliktem, který by mohl ukázat, že odborářů není mnoho. Krotké, žluťácké, zaangažované v dozorčích radách. A Zavadil pak hodnotil stávku na pivu s Kalouskem.

Jsou tři nové vládní posty: Pro evropské záležitosti, legislativu a pro vědu. Co z toho plyne?

Nejsou. Jeden. Vždy, když jsme měli předsednictví, existoval ministr pro evropské záležitosti, který české předsednictví připravoval. Místopředseda vlády – předseda legislativní rady vlády existoval také – ve vládě Andreje Babiše zastává tento post ministryně spravedlnosti Marie Benešová, dříve to byl ministr bez portfeje. Například Miloslav Výborný ve vládě Tošovského.

No a věda si zaslouží resort. Hlavně si věda zaslouží vnímat „podporu“ ne jako dar či držhubné, ale jako investici. Kdo dělá vědu za veřejné peníze, může. Ale pak výsledek patří investorovi – státu. A to se doposud neděje. Stát zaplatí výzkum, vývoj a vědec pak většinou výsledky prodá soukromé firmě.

Jaký druh lidí nyní přijde na úřednická a pomocnická místa jak na ministerstvech, tak v dalších organizacích či do orgánů firem s majetkovou účastí státu? Strany nové koalice jsou různorodé.

Druh lidí? Hmmm… No, tak předně… máme zákon o státní službě. Víte, a ona „nižší úřednická“ místa na ministerstvech, na které se nevztahuje, nejsou tak dobře placená, aby se tam hrnuli noví lidé plní entuziasmu a pracovitosti.



Ministerstvo školství připadne PirSTAN. Co čekáte, pokud ho obsadí Piráti a co čekat, bude-li to Petr Gazdík? Co má vlastně čekat naše školství?

Odbyrokratizování bych si přál. Masivní nástup didaktických pomůcek podporujících technickou dovednost a informační technologie bych si přál. Konec byznysu s učebnicemi bych si přál – učebnice by měly být v elektronické podobě, autorům zaplacené státem a studentům zadarmo. Zrušení nesmyslných zákazů manipulace se stroji, jedy a žíravinami jak na základním, tak na středním stupni. Povinnou výuku jednoho řemesla na všech průmyslových školách. Na strojní průmyslovce musí mít každý zámečníka nebo strojníka. Na umělecké průmyslovce musí být každý truhlář, písmomalíř či řezbář. Jinak nesmí k maturitě. Silnější pravomoce pro posílení autority učitelů. To bych si přál. Ale co ve školství skutečně nastane, netuším. Nejspíš nic. Jako doposud. Ze škol budou vycházet filozofové a genderoví teoretici. Kominík žádný.

Nešťastné zdravotnictví obsadí buď profesor Válek, nebo jiný zástupce SPOLU. Válek už naznačuje lockdown, čímž rozlítil voliče své koalice.

Víte, vy antiočkovací kverulanti… Virus nezná politické strany ani sliby. Epidemiologie nezná pro eradikci mnoho nástrojů. Šíření viru nezabrání nic jiného než zmenšení sociálních kontaktů na minimum (izolace) a zamezení kapénkového přenosu do dýchacích cest (roušky). Dezinfekce a zvýšená hygiena pro zamezení přenosu dotykem. A profylaxe očkováním pro zabránění těžkého průběhu chorob, kde působí virus jako spouštěč či katalyzátor. I očkovaný může být přenašečem, ale většinou jen neočkovaný skončí na JIP. Lockdown je logický pro zabránění kolapsu lůžkové péče do chvíle „promoření“ většiny populace, čímž získají lidé protilátky. Bohužel se ukazuje, že hladina protilátek při lehkém průběhu je menší a protilátky rychleji odcházejí. Čili jedno dvojočkování nestačí. Možná nebude stačit ani „booster“ třetí injekcí. Možná se budeme očkovat každou sezónu. Uvědomte si, že se pohybujeme v oblasti statistiky, ne v oblasti klinické praxe. Každý lékař vám vyjmenuje kasuistiky, které zrelativizují či potvrdí jakékoliv opatření. Epidemiologii by se neměli věnovat jako autority léčitelé, ale lékaři s příslušnou atestací, nejlépe ještě když mají minimálně hodnost majora chemického vojska.

Václav Klaus glosoval „nepříjemnost“ vystupování Markéty Pekarové Adamové. Nabízí vlastně nová vládní garnitura nějaké tváře, které mají potenciál být sympatické a populární?

Piráti jsou noví, ještě neokoukaní, neošahaní, neposkvrnění. Až je okoukaj, ošahaj a poskvrněj, budou jako ODS. Známé firmy.

