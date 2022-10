„ČT by si měla držet odstup!“ Zkušený Richard Medek vystoupil před kamerou

Novinář, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Richard Medek byl hostem moderátora Luboše Xavera Veselého na XTV.cz. „Česká televize, si myslím, a šest let jsem tam pracoval – by si měla držet takový ten odstup od těch vyloženě podbízivých formátů,“ řekl mimo jiné Medek.

„Největší zkušenost pro mě byla příprava vysílání televize Nova. Tam jsem nastoupil asi sedm měsíců, nebo osm před začátkem, to ještě nebyla budova, každý jsme seděli někde jinde. Vladimír Železný si mě na nějaké doporučení vybral. A tam jsem přišel a on mi dal takhle kazetu a říkal: Richarde, vy postavíte Snídani s Novou. Od pěti do devíti, udělejte to zhruba podle té kazety,“ poznamenal Medek, že to dokázal.

„Obecně televize spěje od takového soustředěného sledování k takovému dokreslujícímu... A to souvisí i s tím, že ty pořady jsou jaksi málo složité, jsou zjednodušené – a to znamená, abyste na to nemusel pořád koukat a přitom věděl, o co jde... ta Snídaně s Novou, já jsem předtím pracoval v rozhlase a Železný zřejmě udělal správnou věc, protože to je vlastně rozhlasový formát s obrazem. To můžete poslouchat a nemusíte se dívat, jak Lucie Výborná nebo Dana Morávková, které jsem tam tenkrát měl, jak vypadají. Stačí poslouchat, mezi to nějaká muzika,“ podotkl.

„Já si myslím, že to byl génius. Nehledě na to, že jsme to s ním měli těžké, ale v tu dobu a na tom místě, kdy tady s tím nikdo neměl zkušenosti, kdy televize Nova získala licenci na nějaký kulturní program – a Vladimír Železný přišel – a musím říct, že já jsem byl v tom úzkém vedení, že jsme se kolikrát smáli pod fousy... My jsme si nedovolili, on byl dost pomstychtivý... Ale smáli jsme se pod fousy, co všechno říkal a leckdy jsme tomu nevěřili a chtěli jsme to dělat jinak, ale on měl vždy pravdu. Myslím si, že ten člověk, v podstatě, kdyby se neutopil v těch sporech, ve kterých šlo jaksi o peníze – ale kdyby ty peníze nechal plavat, tak by se mohl prosadit v té politické sféře a asi by něco dokázal, byl workoholik,“ zmínil Medek

Následovala diskuse o stavu českých médií, zejména těch veřejnoprávních.

„Já mám trošku problém s tímto, ale netýká se to Českého rozhlasu, většinově, ale že se stírá rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii v mnoha ohledech. A s tím já mám tedy problém, protože přece jenom Česká televize, si myslím, a šest let jsem tam pracoval – by si měla držet takový ten odstup od těch vyloženě podbízivých formátů,“ řekl Medek.

„Není ostuda dělat pořady a formáty pro tu malou skupinu, dejme tomu, vzdělaných, tím je nevyvyšuji, ty lidi, kteří mají jaksi vyšší nároky, protože to jsou ti lidé, kteří posouvají společnost kupředu. Pak je ta masa, která se chce bavit, a to je v pořádku, ale myslím si, že je čím dál tím míň pořadů pro lidi, kteří posouvají, nebo jsou schopni posouvat společnost kupředu,“ dodal Medek.

